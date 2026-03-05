Grazie all'osservazione dei transiti planetari, è possibile stabilire il modo in cui gli astri influiranno sulla quotidianità dei dodici segni zodiacali. L'oroscopo di venerdì 6 marzo ha tanto da raccontare per via degli intrecci lavorativi, sentimentali e sociali.

Il Leone e lo Scorpione saranno piuttosto combattivi. Inseguiranno i loro sogni con forza, cercando di ottenere sempre il meglio. Il Sagittario e i Pesci, invece, tenderanno a cambiare idea con maggiore facilità.

Oroscopo di venerdì 6 marzo: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: questo sarà un grande momento per abbracciare il cambiamento.

Non ci sarà bisogno di rivoluzionare ogni aspetto della propria vita, ma sarà fondamentale dire addio ad alcuni schemi. Gli effetti positivi saranno visibili fin da subito. L'umore ne gioverà, così come anche la situazione economica.

Toro: la crisi con il partner inizierà a farsi sentire. Il quadro generale sarà piuttosto delicato. Non riuscirete a esprimere le vostre opinioni senza alzare un vero e proprio polverone. L'oroscopo del giorno vi consiglia di rimandare le discussioni a un secondo momento. La fortuna non vi assisterà.

Gemelli: la vostra determinazione farà la differenza, ma dovrete essere pazienti. Non potrete rischiare di bruciare le tappe a causa della fretta o dell'incontrollabile desiderio di rivalsa.

Sul posto di lavoro, avrete ancora alcune competenze da apprendere. L'osservazione sarà cruciale.

Cancro: non vi sentirete pronti a impegnarvi nuovamente in un nuovo rapporto di coppia. La paura di restare delusi, infatti, avrà la meglio. Per adesso, preferirete concentrarvi sulla vicinanza degli amici e della famiglia. Da loro, trarrete tutto l'affetto necessario per andare avanti.

Leone: rifiutare un'offerta di lavoro sarà doloroso, ma cercherete di prendere in considerazione tutti i pro e tutti i contro. Smetterete di accontentarvi e di concedere il vostro tempo senza un ritorno economico adeguato. Questo vi consentirà di accedere a un nuovo inizio.

Vergine: non tutte le abitudini vi condurranno sulla via del successo.

Alcune saranno deleterie per voi e per gli altri. L'oroscopo del giorno vi consiglia di cominciare a lavorare sulla questione, in modo da raggiungere i risultati desiderati il più velocemente possibile.

Bilancia: non vedrete l'ora di tornare a mettervi in gioco. Non avrete paura del risultato finale, vorrete solo uscire da questa stasi così costante. L'oroscopo del giorno, tuttavia, vi consiglia di non gettarvi a capofitto in situazioni impreviste: potreste pentirvene successivamente.

Scorpione: sarete piuttosto combattivi. Non accetterete l'idea che qualcuno possa mettervi i piedi in testa. Rischierete di apparire un po' aggressivi, ma la scelta delle parole giuste potrebbe modificare tale sensazione.

Vi basterà non saltare a conclusioni affrettate e riflettere prima di agire.

Sagittario: non farete altro che cambiare idea. La costante indecisione potrebbe spingervi a rivoluzionare aspetti cruciali della vostra vita. In questo caso, l'aiuto della famiglia apparirà fondamentale. Fare da soli non sarà auspicabile al momento attuale.

Capricorno: avrete tanta voglia di scherzare. Vi libererete della negatività per abbracciare uno scenario più allegro e divertente. Sarete simpatici con gli amici, aperti con la famiglia e desiderosi di conoscere persone nuove. L'ansia sociale vi starà decisamente alla larga.

Acquario: vi sentirete un po' incerti di fronte alla furia del partner. Non saprete come gestire il suo malcontento.

Cercherete di calmare le acque, ma rischierete di ottenere solo l'effetto contrario. Sarà fondamentale parlarne a cuore aperto, senza maschere.

Pesci: non avrete alcuna intenzione di seguire il gregge. Avrete delle idee ben precise e farete di tutto per metterle in pratica. Critiche inaspettate rischieranno di minare la vostra sicurezza, ma continuerete comunque ad andare avanti. Il calore del partner vi sarà di grande aiuto.