L'oroscopo del weekend dell'11 e 12 aprile si preannuncia come un vero e proprio spartiacque astrale. Con il Sole che brilla nel segno dell'Ariete, l'energia è ai massimi livelli: c'è voglia di rinascita, di fare programmi all'aria aperta e di lasciarsi alle spalle il grigiore invernale.

La Luna in Acquario porterà buon senso e comprensione nei confronti del partner, mentre il carisma dei nativi Pesci regalerà bei momenti in amore. Dolcezza e relax permetteranno alla Vergine di stare bene insieme agli affetti più cari, mentre i nativi Scorpione sapranno consolidare bene il loro lavoro.

Previsioni oroscopo weekend 11-12 aprile 2026 segno per segno

Ariete: il weekend post-pasquale vedrà un cielo piuttosto soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Vi sentirete affiatati con la persona che amate, capaci di consolidare al meglio il vostro legame. In quanto al lavoro dedicatevi ai progetti più leggeri in questo periodo, rilassandovi un po’ e recuperando energie. Voto - 8️⃣

Toro: sarà un fine settimana altalenante in ambito amoroso secondo l'oroscopo. La Luna e Venere saranno in contrapposizione: dedicate più tempo e cura alla persona che amate per stare bene insieme. Nel lavoro siate aperti ai cambiamenti, e valutate nuove proposte che possono fare la differenza. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale gradevole in questo periodo grazie alla Luna in trigono.

Una buona socialità con la persona che amate favorirà la comunicazione e l'intesa. Approfittate della Luna in buon aspetto per vivere un rapporto rinnovato. In quanto al lavoro Marte porterà buone energie, ma attenzione a non essere impulsivi, considerato Mercurio in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: previsioni astrali più che soddisfacenti in ambito amoroso secondo l'oroscopo. Cercare il dialogo con il partner favorisce la stabilità: non abbiate paura di mostrare le vostre vulnerabilità. In ambito lavorativo le idee non mancano, ma dovrete anche avere le energie necessarie per poter andare avanti. Voto - 8️⃣

Leone: sarà un weekend complicato per voi nativi del segno. Un po’ di gelosia potrebbe causare polemiche e incomprensioni.

Non sarà facile stabilire una buona intesa con la persona che amate. Meglio nel lavoro grazie a Marte, dove dimostrerete di avere forza e buona volontà per gestire bene i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Vergine: queste stelle vi metteranno a vostro agio in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. Avrete modo di trascorrere un weekend abbastanza tranquillo, con qualche momento d'intesa che non potrete ignorare. Sul fronte professionale attenzione a non correre troppi rischi. Con Mercurio in opposizione potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale gradevole in questo periodo per voi nativi del segno. Fare un po’ di ordine nella vostra vita di coppia sarà importante per stabilire un legame migliore, soprattutto per voi nati nella prima decade.

In quanto al lavoro potreste sentirvi un po’ stanchi a causa di Marte, ma la creatività per fare bene non mancherà. Voto - 7️⃣

Scorpione: periodo difficile in amore per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno contro di voi, portando qualche imprevisto di troppo da gestire tra voi e la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di fare sempre tutto per il meglio, con l'obiettivo chiaro di raggiungere importanti risultati. Voto - 6️⃣

Sagittario: in questo fine settimana di aprile le stelle vi concederanno un po’ d'amore, in particolare la Luna in sestile. Chiarire ciò che non funziona e parlare con dolcezza vi aiuterà a stare bene insieme alla persona che amate. Nel lavoro attenzione a non correre troppi rischi.

Anche se Marte sarà favorevole, con Mercurio in quadratura non sarete sempre così creativi. Voto - 8️⃣

Capricorno: il rapporto con il partner sarà dolcissimo grazie alla posizione favorevole di Venere. Single oppure no, è tempo di fare sul serio e vivere un rapporto che possa funzionare davvero. In quanto al lavoro Marte potrebbe stancarvi un po’, ma la vostra mente non smetterà di correre considerato Mercurio in buon aspetto. Voto - 8️⃣

Acquario: weekend di aprile che vi darà buon senso e comprensione secondo l'oroscopo. La Luna sarà dalla vostra parte, e vi aiuterà a capire cosa potete fare per migliorare il vostro rapporto. In quanto al lavoro sentirete il bisogno di reinventarvi, e di trovare nuove idee che possono darvi qualche soddisfazione in più.

Voto - 7️⃣

Pesci: fine settimana dove dimostrerete carisma nei confronti del partner grazie a Venere in sestile. Il vostro rapporto sarà armonioso e gradevole, con momenti di grande intesa che vi faranno sicuramente bene. In ambito lavorativo Mercurio favorisce la creatività, e Giove in trigono vi darà un po’ di fortuna per gestire al meglio le vostre mansioni. Voto - 8️⃣