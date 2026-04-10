L'oroscopo della settimana dal 13 al 19 aprile 2026 evidenzia un periodo di assoluto primato per l’Ariete, che grazie al supporto di Luna e Mercurio domina la scena zodiacale. Lo Scorpione vive un momento di grande equilibrio e profondità strategica, riuscendo a volgere a proprio favore anche le situazioni complesse, quasi senza sbagliare un colpo. La Bilancia attraversa invece una fase di stallo e fatica, dove il recupero delle energie diventa una necessità prioritaria per non cedere al nervosismo.

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 10. Il transito simultaneo della Luna e di Mercurio nel settore regala una lucidità mentale fuori dal comune. La capacità di analisi si sposa con una prontezza d'azione che lascia poco spazio ai dubbi. Si avverte una spinta interiore formidabile verso il raggiungimento di obiettivi ambiziosi che attendevano solo il momento giusto. I contatti sociali sono favoriti da una dialettica brillante e convincente che permette di ottenere consensi immediati. Risultati tangibili arrivano senza sforzi eccessivi poiché il carisma personale apre porte solitamente serrate. Si respira un’aria di rinnovamento profondo che coinvolge ogni ambito della vita quotidiana.

Le energie fisiche assecondano ogni iniziativa con una resistenza invidiabile. Le intuizioni si rivelano esatte e portano vantaggi economici o personali. Voi potete contare su una fortuna sfacciata che trasforma piccoli tentativi in grandi successi. La determinazione attuale non teme alcun ostacolo.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

Top del giorno mercoledì 15 aprile (Luna e mercurio in Ariete);

mercoledì 15 aprile (Luna e mercurio in Ariete); ★★★★★ martedì 14, giovedì 16 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, venerdì 17 e sabato 18.

♉ Toro: voto 9. L’ingresso della Luna nel segno durante la giornata di venerdì garantisce una stabilità emotiva e pratica invidiabile. Il periodo appare perfetto per consolidare situazioni che necessitano di basi solide e durature nel tempo.

La concretezza guida ogni scelta evitando voli pindarici pericolosi o inutili perdite di preziose energie. Si manifesta un desiderio profondo di godere dei piaceri materiali con una serenità ritrovata. I rapporti con gli altri diventano più armoniosi grazie a una pazienza infinita e rassicurante. Piccoli guadagni inaspettati rallegrano lo spirito e permettono qualche sfizio gratificante. Il benessere psicofisico è ai massimi livelli e favorisce un recupero rapido delle forze spese. Progetti a lungo termine ricevono la spinta necessaria per decollare definitivamente. Voi gestite le risorse personali con una saggezza rara che mette al riparo da imprevisti. Il clima generale è di crescita.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno venerdì 17 aprile (Luna in Toro);

venerdì 17 aprile (Luna in Toro); ★★★★★ mercoledì 15 e sabato 18;

★★★★ lunedì 13, martedì 14, giovedì 16 e domenica 19.

♊ Gemelli: voto 8.

La settimana culmina con una domenica splendida grazie al transito lunare che accende la curiosità e la voglia di socialità. Il dinamismo mentale resta il punto di forza principale per affrontare con successo le sfide quotidiane. La capacità di adattamento permette di destreggiarsi tra mille impegni senza perdere mai la lucidità necessaria. Le comunicazioni sono fluide e portano notizie interessanti da luoghi lontani o persone quasi dimenticate nel tempo. Qualche piccolo rallentamento si avverte solo nella giornata di giovedì ma nulla può minare l’umore generale. Le amicizie giocano un ruolo fondamentale offrendo spunti di riflessione molto originali e divertenti. Voi trovate soluzioni creative a problemi che apparivano insormontabili fino a pochi istanti prima.

La vivacità intellettuale attira l'attenzione di chi conta davvero. Il desiderio di novità spinge a frequentare ambienti stimolanti e moderni.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno domenica 19 aprile (Luna in Gemelli);

domenica 19 aprile (Luna in Gemelli); ★★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★★ martedì 14, mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 aprile.

♋ Cancro: voto 6. L’inizio del periodo appare promettente con una carica di sensibilità che aiuta a comprendere meglio le dinamiche circostanti. Tuttavia l’andamento generale subisce una flessione evidente con il passare delle ore. Sabato si presenta come la giornata più complessa a causa di una stanchezza accumulata difficile da ignorare. Occorre mantenere la calma ed evitare reazioni eccessive di fronte a piccoli intoppi domestici o malintesi.

Le relazioni richiedono una gestione prudente per non alimentare tensioni banali ma fastidiose. Le energie vitali sembrano scarseggiare proprio quando servirebbe uno scatto decisivo. Meglio dedicarsi ad attività tranquille che non comportino un dispendio eccessivo di nervi o risorse. Una riflessione interiore aiuta a fare chiarezza su alcuni obiettivi che ultimamente appaiono sfocati. Voi cercate rifugio in abitudini rassicuranti per proteggere l'equilibrio interiore dai troppi rumori.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 13 e martedì 14;

★★★★ mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17;

★★★ domenica 19 aprile;

★★ sabato 18 aprile.

♌ Leone: voto 6. Il cammino settimanale si presenta altalenante con momenti di grande vigore alternati a cali improvvisi di tono.

Martedì e domenica regalano sprazzi di gloria e conferme importanti che sollevano il morale e l'orgoglio. Al contrario la giornata di venerdì richiede una cautela estrema in ogni iniziativa intrapresa. Le configurazioni planetarie suggeriscono di non forzare mai la mano e di attendere tempi migliori per decisioni cruciali. Un senso di insoddisfazione passeggera potrebbe emergere nei contatti sociali più stretti o formali. Bisogna saper ascoltare senza interrompere o imporre la propria volontà a tutti i costi. La pazienza deve diventare la migliore alleata per superare le piccole asperità del percorso. Voi sentite la necessità di ricevere applausi che tardano ad arrivare creando nervosismo. Riposare la mente aiuta a ritrovare la lucidità necessaria per gestire le responsabilità.

La valutazione della settimana:

★★★★★ martedì 14 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13, mercoledì 15 e sabato 18;

★★★ giovedì 16 aprile;

★★ venerdì 17 aprile.

♍ Vergine: voto 6. La precisione consueta rischia di trasformarsi in pignoleria eccessiva durante la fase centrale della settimana. Giovedì si rivela un passaggio critico dove la pazienza viene messa a dura prova da ritardi imprevisti o intoppi. Fortunatamente il lunedì e il sabato offrono occasioni di riscatto attraverso compiti portati a termine con successo e ordine. L’analisi meticolosa della realtà aiuta a non commettere errori ma può rallentare l’azione immediata e spontanea. Un pizzico di flessibilità in più gioverebbe ai rapporti interpersonali che appaiono leggermente tesi.

Le faccende domestiche assorbono molte energie e richiedono un’organizzazione impeccabile per non finire nel caos. Cercare il difetto in ogni cosa impedisce di godere dei piccoli traguardi raggiunti con fatica. Voi tendete a isolarvi per riflettere ma un confronto aperto potrebbe sbloccare situazioni stagnanti. Il benessere fisico richiede attenzione costante.

La graduatoria settimanale con le stelle:

★★★★★ lunedì 13 e sabato 18;

★★★★ martedì 14, venerdì 17 e domenica 19;

★★★ mercoledì 15 aprile;

★★ giovedì 16 aprile.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 5. Il periodo si apre con una buona spinta lunedì, ma il resto della settimana richiede una gestione oculata delle energie nervose.

Mercoledì e giovedì appaiono come i momenti più complessi, dove la ricerca dell'equilibrio interiore diventa una necessità impellente di fronte a pressioni esterne. Si avverte un senso di incertezza che limita la consueta diplomazia nei rapporti con gli altri. Le decisioni importanti, secondo l'oroscopo settimanale, dovrebbero essere rimandate a momenti di maggiore chiarezza mentale per evitare passi falsi. Voi sentite il peso di responsabilità che sembrano gravare eccessivamente sulle spalle, creando un pizzico di stanchezza fisica. Occorre mantenere la calma ed evitare di alimentare polemiche sterili in ambito domestico. Dedicare tempo al riposo aiuta a non perdere la lucidità necessaria per affrontare le piccole sfide quotidiane.

La pazienza resta l'alleata migliore.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ lunedì 13 aprile;

★★★★ martedì 14, venerdì 17, sabato 18 e domenica 19;

★★★ mercoledì 15 aprile;

★★ giovedì 16 aprile.

♏ Scorpione: voto 7. La settimana parte con una grinta invidiabile, toccando il vertice nella giornata di martedì quando l'intuito si rivela un'arma infallibile. La capacità di scavare a fondo nelle situazioni permette di risolvere piccoli misteri o dubbi che assillavano la mente da tempo. Le giornate centrali favoriscono l'azione decisa e la pianificazione di strategie efficaci per il futuro prossimo. Verso il fine settimana si avverte però un calo di tono che suggerisce prudenza e meno esposizione sociale.

Domenica richiede un distacco totale dalle preoccupazioni per evitare che il nervosismo prenda il sopravvento. Voi gestite le emozioni con la solita intensità, ma dovete fare attenzione a non diventare troppo critici verso chi vi circonda. La resistenza fisica è buona, ma non va sfidata oltre il dovuto con ritmi eccessivamente serrati. Tutto scorre con logica.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno martedì 14 aprile;

martedì 14 aprile; ★★★★★ mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ lunedì 13 e venerdì 17;

★★★ sabato 18 aprile;

★★ domenica 19 aprile.

♐ Sagittario: voto 7. L'avvio della settimana appare leggermente sottotono, con un martedì che richiede molta cautela negli spostamenti e nelle comunicazioni verbali.

Tuttavia, il clima cambia radicalmente a partire da mercoledì, raggiungendo l'apice giovedì con una vitalità ritrovata e contagiosa. Il desiderio di esplorare nuovi spazi, sia fisici sia mentali, spinge verso esperienze stimolanti e incontri originali. Venerdì e sabato confermano un trend positivo che favorisce il buon umore e la voglia di socialità. Voi cercate stimoli continui per fuggire dalla noia di una routine che a tratti sembra soffocante. La fiducia nei mezzi personali cresce e permette di guardare al futuro con un ottimismo solido. Anche se lunedì la partenza è lenta, il recupero è rapido e soddisfacente. La grinta non manca per portare a termine compiti che richiedono un certo dinamismo.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno giovedì 16 aprile;

giovedì 16 aprile; ★★★★★ venerdì 17 e sabato 18;

★★★★ mercoledì 15 e domenica 19;

★★★ lunedì 13 aprile;

★★ martedì 14 aprile.

♑ Capricorno: voto 7. La settimana richiede una partenza prudente, specialmente mercoledì quando piccoli intoppi burocratici o ritardi potrebbero innervosire chi ama la precisione assoluta. La risalita inizia giovedì e culmina in un sabato d'eccellenza, dove la concretezza permette di tagliare traguardi significativi. La gestione delle risorse è oculata e porta a consolidare la posizione attuale con una serietà esemplare. Venerdì e domenica offrono momenti di stabilità che rassicurano lo spirito e permettono di pianificare i prossimi passi con la consueta saggezza. Voi dimostrate una costanza ammirevole che incute rispetto e fiducia nelle persone vicine. La stanchezza accumulata a metà periodo svanisce grazie a risultati tangibili che ripagano ampiamente degli sforzi compiuti. Il benessere fisico migliora progressivamente verso il fine settimana. Il senso del dovere resta la bussola principale in ogni situazione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno sabato 18 aprile;

sabato 18 aprile; ★★★★★ venerdì 17 e domenica 19;

★★★★ lunedì 13 e giovedì 16;

★★★ martedì 14 aprile;

★★ mercoledì 15 aprile.

♒ Acquario: voto 6. Lunedì si presenta come la giornata più faticosa, caratterizzata da un senso di insofferenza verso obblighi e orari troppo rigidi. Fortunatamente, il recupero è immediato e già da martedì si respira un'aria più leggera e stimolante. Mercoledì e giovedì sono le giornate migliori per dare sfogo alla creatività e per cercare soluzioni alternative a vecchi problemi. La socialità è favorita da un carisma originale che attira l'attenzione in contesti diversi dal solito. Domenica suggerisce un ritorno alla calma per evitare tensioni inutili dovute a una stanchezza latente che affiora nel tardo pomeriggio. Voi sentite il bisogno di rinnovamento e di spazi di libertà che non sempre sono facili da ottenere. La flessibilità mentale aiuta a superare i piccoli ostacoli di un percorso che appare a tratti discontinuo. Mantenere un profilo basso lunedì evita polemiche fastidiose.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ mercoledì 15 e giovedì 16;

★★★★ martedì 14, venerdì 17 e sabato 18;

★★★ domenica 19 aprile;

★★ lunedì 13 aprile.

♓ Pesci: voto 8. Il transito della Luna nel segno all'inizio della settimana regala un'ispirazione poetica e una sensibilità fuori dal comune. Lunedì è la giornata perfetta per ascoltare la voce interiore e agire con una dolcezza che conquista chiunque si trovi sul cammino. Martedì e sabato confermano un periodo fortunato, dove i desideri sembrano trovare una via concreta per realizzarsi senza troppi intoppi. Solo venerdì si avverte un pizzico di distrazione che potrebbe portare a piccole dimenticanze o malintesi banali. Voi navigate con estrema facilità tra sogni e realtà, trovando un equilibrio magico che rasserena l'animo. I contatti con gli altri sono arricchiti da un'empatia naturale che rende ogni incontro speciale e profondo. La vitalità è buona e sostiene una creatività fervida in ogni ambito. La settimana scorre fluida, offrendo numerose occasioni per sentirsi in armonia con l'ambiente circostante.

La graduatoria settimanale con le stelle: