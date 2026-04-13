L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile scorre come un fiume che alterna tratti agitati a momenti più tranquilli, invitando i segni zodiacali ai restare lucidi anche quando tutto sembra confuso. In questo periodo, segnato da qualche tensione economica e da scelte che non possono più essere rimandate, diventa fondamentale ritrovare equilibrio tra ciò che desiderate e ciò che è realmente possibile costruire. L'astrologia spinge in prima posizione il segno del Sagittario, mentre la Bilancia è ultima.

Classifica e oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Bilancia. La settimana si presenta un po’ caotica e dispersiva, come una stanza in cui tutto è fuori posto. Vi sentite stanchi, forse provati da questioni economiche o familiari che vi hanno tolto serenità. Il rischio è quello di voler fare troppo senza concludere abbastanza. Fermarsi, riorganizzare le idee e recuperare energie diventa essenziale. Non è un momento di slanci azzardati, ma di piccoli passi concreti che vi aiutino a rimettere ordine nella vostra vita.

1️⃣1️⃣- Capricorno. Negli ultimi tempi avete accumulato delusioni e una certa amarezza, come se i vostri sforzi non avessero portato i risultati sperati.

Ora, però, qualcosa cambia lentamente. Iniziate a intravedere una via d’uscita e soprattutto una nuova consapevolezza. Le difficoltà vissute vi hanno resi più forti e più lucidi. Non tutto è perduto, anzi: state costruendo basi più solide per il futuro. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un contatto o un gesto inaspettato da parte di qualcuno che tiene a voi.

1️⃣0️⃣- Leone. Avete tante idee, forse troppe, e non tutte si riveleranno vincenti. La settimana vi mette davanti a scelte che richiedono attenzione e senso pratico. Evitate decisioni impulsive, soprattutto in ambito economico. C’è qualcosa di importante nell’aria, ma dovete essere pronti a coglierlo con lucidità. Sistemare conti o questioni rimaste in sospeso vi darà una sensazione di maggiore controllo.

9️⃣- Acquario. La settimana scorre senza grandi scosse, ma proprio questa apparente tranquillità potrebbe trarvi in inganno. È un momento utile per consolidare ciò che avete costruito e risolvere piccoli problemi prima che diventino più grandi. Meglio evitare programmi troppo ambiziosi o spostamenti affrettati. Nel fine settimana si accende una nota più calda nei sentimenti, che porta complicità e desiderio di condivisione.

8️⃣- Gemelli. State per uscire da una fase un po’ piatta, in cui entusiasmo e motivazione sembravano essersi messi in pausa. Nei prossimi giorni qualcosa si muove, soprattutto sul piano emotivo. L’amore e le relazioni tornano a farsi sentire con più intensità. Attenzione però a non agire d’impulso: riflettere prima di parlare o decidere vi eviterà complicazioni.

È anche il momento giusto per prendervi cura di voi stessi e recuperare energia.

7️⃣- Ariete. L’amore, in questo periodo, vi mette davanti a verità che non potete più ignorare. Alcuni rapporti si rafforzano, altri mostrano crepe evidenti. La settimana porta chiarezza, anche se non sempre sarà facile accettarla. Sul piano personale sentite il bisogno di rimettervi in carreggiata, anche fisicamente: avete esagerato un po’ e ora desiderate ritrovare equilibrio. Attività fisica e momenti di calma interiore saranno fondamentali per sentirvi meglio.

6️⃣- Pesci. La ripresa è in atto, ma richiede pazienza. Non tutto tornerà al suo posto immediatamente, ma i segnali positivi non mancano. In amore c’è la possibilità di ricucire uno strappo o di ritrovare un’intesa perduta.

Anche in famiglia si respira un clima più sereno. Dovrete però imparare a gestire meglio il vostro tempo, senza trascurare né il lavoro né il benessere personale.

5️⃣- Toro. La vostra attenzione si sposta sul benessere, sia fisico che mentale. Sentite il bisogno di rimettervi in forma, di muovervi, di sentirvi più vitali. È una settimana che vi invita a prendervi cura di voi stessi in modo concreto. Nei rapporti cresce il desiderio di dialogo e condivisione, mentre in amore si accende una passione più intensa. Un cambiamento in arrivo potrebbe portarvi nuove prospettive.

4️⃣- Cancro. Dopo un periodo complicato, tornate a brillare con una luce più sicura. Le difficoltà non sono state inutili: vi hanno insegnato a resistere e a comprendere meglio ciò che conta davvero.

In amore si riaccende un progetto o una complicità che sembrava affievolita. Anche sul piano personale ritrovate energia e voglia di fare. Attenzione solo a non strafare: mantenere equilibrio sarà la chiave.

3️⃣- Vergine. Le relazioni tornano al centro della scena. Dopo tensioni e incomprensioni, si apre uno spazio per chiarimenti e riavvicinamenti. Non tutto si risolverà da solo: servirà la vostra disponibilità a venire incontro agli altri. Anche sul piano economico arrivano segnali rassicuranti. Restate aperti al dialogo e pronti a cogliere eventuali opportunità che potrebbero presentarsi all’improvviso.

2️⃣- Scorpione. La settimana vi regala una sensazione di sollievo, come se finalmente poteste tirare un respiro profondo.

Le tensioni si allentano e le questioni più spinose iniziano a trovare soluzione. Anche in famiglia si ristabilisce un certo equilibrio. L’unico aspetto da non trascurare è quello fisico: serve più attenzione e disciplina per ritrovare forma e benessere.

1️⃣- Sagittario. Siete tra i protagonisti di questa settimana. Ritrovate energia, voglia di fare e soprattutto una nuova chiarezza mentale. Dopo un periodo difficile, riuscite finalmente a guardare avanti con fiducia. È il momento di fare pulizia, dentro e fuori: liberatevi di ciò che vi appesantisce e circondatevi di situazioni più sane. Le giornate scorrono con una leggerezza ritrovata, e vi accorgerete che qualcosa dentro di voi è cambiato davvero.