L'oroscopo dal 15 al 21 giugno prevede una settimana di profonda transizione, con un cielo dominato da dinamiche planetarie che spingono verso il rinnovamento interiore e pratico. Questo periodo segna la fine ufficiale di una fase complessa e stagnante, inaugurando un ciclo in cui la fiducia e la speranza torneranno a farsi sentire con forza. Anche il panorama sentimentale si accende di sfumature intense e passionali; chi ha vissuto distacchi, dubbi o risposte mancate nelle scorse settimane avrà finalmente l'occasione di ridefinire i propri spazi e conquistare un nuovo, solido equilibrio.

L'astrologia anticipa che il segno zodiacale più sfortunato sarà la Vergine, approfondiamo.

Previsioni della settimana fino al 21 giugno 2026 sulla fortuna

☘️☘️Vergine. Vi attende una settimana di profonda transizione, in cui il bisogno di fermarvi diventerà prioritario. Arrivate da un periodo estremamente logorante, vissuto come una corsa a ostacoli senza un attimo di sosta. Adesso il corpo e la mente chiedono il conto, manifestando stanchezza o piccoli fastidi fisici, come dolori alle articolazioni e fastidiosi mal di testa. È giunto il momento di staccare la spina, magari pianificando una fuga strategica lontano dalla routine. Sfruttate questi giorni per fare un'importante pulizia relazionale: prendete le distanze da contesti familiari pesanti e da amicizie che non vi valorizzano.

Non potete continuare ad assorbire la negatività altrui. Entro la fine del mese, però, un grande senso di sollievo vi ripagherà di ogni sforzo.

☘️☘️☘️Capricorno. Il mese prosegue su un binario un po' altalenante, mettendovi di fronte a giornate complesse da gestire. Sul fronte professionale le pressioni si fanno sentire, costringendovi a ritmi serrati per recuperare il terreno perduto o per superare esami e prove importanti. Se volete che le cose cambino, dovete essere voi a modificare il vostro approccio alle situazioni. Anche in famiglia l'atmosfera richiede attenzione: il supporto dei vostri cari non manca, ma dovete fare molta attenzione a come comunicate il vostro disagio per evitare malintesi.

La settimana richiederà inoltre una buona dose di precisione e organizzazione per gestire commissioni, piccoli spostamenti e noiose pratiche burocratiche.

☘️☘️☘️Sagittario. Le stelle descrivono giornate intense e caratterizzate da una certa imprevedibilità. Nonostante la vostra natura ottimista e dinamica vi spinga sempre a guardare avanti, in questo periodo rischiate di distrarvi troppo e perdere di vista le vostre reali priorità. Ci sono nodi che arrivano al pettine, conti in sospeso e situazioni rimaste aperte che non possono più essere rimandate. Vi state trascinando dietro un fardello emotivo che rallenta la vostra corsa: liberatevene senza timore. Voltare pagina e lasciare andare ciò che vi blocca è l'unico modo per aprirvi a nuove e stimolanti esperienze.

Per i cuori solitari o per chi vive un momento di incertezza, il fine settimana potrebbe regalare intense fiammate di passione.

☘️☘️☘️Toro. Dietro la vostra consueta maschera di allegria e disponibilità, in questi giorni si nascondono tensioni profonde e preoccupazioni che fate fatica a esternare. Chi ha alle spalle un passato sentimentale importante potrebbe ritrovarsi a fare i conti con la nostalgia, ripensando a un amore che avrebbe potuto prendere una piega diversa. Se la stanchezza si fa sentire, cercate di curare maggiormente il riposo e l'alimentazione. Sul fronte economico la prudenza è d'obbligo: le finanze rimarranno delicate fino alla fine del mese, quindi evitate gli sprechi. Note decisamente positive per le donne del segno, che saranno magnetiche, intuitive e pronte a conquistare importanti riconoscimenti grazie al loro coraggio.

Scelte significative in arrivo per i più giovani.

☘️☘️☘️☘️Ariete. La settimana sarà inaugurata da alcuni eventi del tutto inaspettati, che si riveleranno però l'occasione perfetta per sistemare una volta per tutte vecchie questioni rimaste in sospeso. Sul piano pratico, potreste dover affrontare alcune uscite economiche piuttosto consistenti; sarà fondamentale muoversi con oculatezza per mantenere il bilancio in sicurezza. Anche se vi troverete a gestire situazioni intricate, l'appoggio di una persona di assoluta fiducia e il vostro innato spirito di iniziativa vi permetteranno di superare ogni ostacolo. Non lasciatevi frenare da qualche momento di confusione o dall'atteggiamento ambiguo di qualcuno che potrebbe deludervi: fidatevi solo di chi ha dimostrato concreta lealtà.

☘️☘️☘️☘️Scorpione. Se fate parte di quel gruppo di nati sotto questo segno che deve dividersi tra mille responsabilità – tra casa, impegni familiari e scadenze lavorative – le prossime giornate vi sembreranno faticose. Tuttavia, questo cielo vi aiuterà a trovare soluzioni più sostenibili, insegnandovi a delegare e a pretendere meno da voi stessi. Nel complesso, la settimana stimolerà la vostra voglia di rimettervi in gioco. Sotto la superficie si muovono già nuovi incontri, progetti in fase embrionale e proposte interessanti che vi faranno ritrovare la grinta. Gli ultimi anni non sono stati una passeggiata, ma un passo alla volta state recuperando la vostra incredibile forza interiore per vincere ogni sfida.

☘️☘️☘️☘️Leone. Vi attende una settimana dai ritmi decisamente serrati, ma anche ricca di stimoli e vitalità. Se gestite un'attività autonoma, dovrete armarvi di pazienza per sbrogliare una serie di scartoffie e adempimenti burocratici. Monitorate con attenzione il portafoglio, poiché si prevedono movimenti significativi sul fronte delle entrate e delle uscite. In amore si respirano grandi novità: le coppie più solide si sentiranno pronte a fare passi importanti per il futuro, e molti legami logorati dal tempo troveranno nuova linfa grazie a un viaggio o a un'esperienza condivisa. Attenzione, però, perché per alcuni potrebbe farsi strada la consapevolezza che i sentimenti sono cambiati. I single volteranno le spalle ai social per cercare un contatto reale e autentico.

☘️☘️☘️☘️Bilancia. Un'opportunità d'oro e del tutto inaspettata busserà alla vostra porta proprio quando avevate smesso di aspettarla. Non esitate e accoglietela al volo: in questo momento l'istinto si rivelerà una guida molto più affidabile rispetto a mille calcoli dettati dalla paura di sbagliare. Anche il settore dei sentimenti è in piena evoluzione, ponendo le basi per un passo importante che cambierà le cose nei prossimi mesi. Chi è in cerca di un'occupazione farebbe bene a muoversi: anche un impiego a tempo determinato può rivelarsi un eccellente trampolino di lancio. Per i liberi professionisti si preannunciano scadenze importanti; non cedete alla stanchezza proprio adesso.

☘️☘️☘️☘️☘️Gemelli.

Vi trascinate da tempo una stanchezza di fondo, ma i prossimi giorni vi offriranno finalmente l'occasione perfetta per fare chiarezza nel vostro cuore e scacciare i pensieri molesti. Il cielo annuncia una fase di grandi trasformazioni, dove si parlerà di partenze, ritorni e treni da prendere al volo. In amore, chi vive una storia stabile beneficerà di un bellissimo rilancio del rapporto, sostenuto da una complicità tutta nuova. Le lezioni del passato non sono state inutili, ma vi hanno reso più consapevoli. Sapere che qualcuno vi pensa con sincero affetto scalderà le vostre giornate. Unico accorgimento: proteggetevi dal caldo e curate l'idratazione per evitare emicranie.

☘️☘️☘️☘️☘️Cancro. La determinazione è da sempre la vostra marcia in più: quando vi mettete in testa un obiettivo, difficilmente vi lasciate distrarre.

Di recente vi siete sentiti diversi, forse più cauti, ma l'entusiasmo sta per tornare e vi spingerà a definire nuovi traguardi. Tutta la vostra attenzione si concentrerà sui vostri punti fermi: la casa, gli affetti familiari e la stabilità professionale, ambiti che sentirete il bisogno di proteggere e consolidare. Dopo un periodo turbolento, ritroverete una pace interiore preziosa, coronata da una risata sincera che vi restituirà il buonumore. Lasciate andare i vecchi dolori e aprite le braccia alle novità.

☘️☘️☘️☘️☘️Acquario. La settimana si prospetta spumeggiante, dinamica e piena di colpi di scena positivi. Le novità in arrivo vi spingeranno a rivoluzionare la vostra routine e a gettare le basi per progetti inediti; c'è chi inizierà a pianificare le vacanze e chi deciderà di fare i bagagli per una partenza improvvisa.

In ambito familiare si spengono definitivamente le vecchie tensioni, lasciando spazio a un clima sereno e collaborativo. Guardare le cose da un'angolazione diversa vi permetterà di notare dettagli importanti che prima vi sfuggivano. I single faranno incontri decisamente stimolanti, mentre chi è in coppia riscoprirà una fortissima intesa passionale.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Pesci. Le stelle vi invitano a guardare al futuro con ottimismo. Anche se avete attraversato momenti dolorosi e complessi, la consapevolezza delle vostre esperienze passate e i ricordi più belli restano il patrimonio prezioso da cui attingere per ripartire. Questa settimana vi regalerà una marcia in più per affrontare ogni impegno con il sorriso, grazie a una configurazione planetaria che sostiene i vostri progetti e vi aiuta a superare le vecchie insicurezze. Sfruttate questa ritrovata armonia per aprirvi agli altri: il cuore è pronto a emozionarsi di nuovo.