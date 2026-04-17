L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 evidenzia giornate ricche di sfumature per l'intero zodiaco. Il Toro vive una fase di assoluto splendore grazie all'ingresso del Sole nel segno che regala una vitalità inarrestabile e grandi successi. Il Sagittario beneficia di un sabato straordinario in cui la sorte sorride alle nuove iniziative permettendo di pianificare il futuro con grande ottimismo. L'Ariete invece deve fare i conti con una settimana piuttosto faticosa dove la gestione delle energie richiede molta prudenza per evitare inutili blocchi

Oroscopo settimanale e pagelle per i segni della prima sestina

♈ Ariete: voto 5.

La settimana richiede molta cautela e una gestione oculata delle energie fisiche. Il quadro astrale appare frammentato e non garantisce quella fluidità necessaria per concludere progetti avviati da tempo. Mercoledì si rivela la giornata più complessa, durante la quale piccoli intoppi burocratici o incomprensioni con i collaboratori rallentano il ritmo abituale. Meglio evitare decisioni affrettate o investimenti azzardati proprio a metà percorso. Sabato offre un recupero parziale, permettendo di ritrovare un briciolo di serenità tra le mura domestiche o in compagnia di persone fidate. Il riposo diventa fondamentale per non arrivare a domenica con il fiato corto. Si avverte la necessità di fare chiarezza nel settore dei sentimenti, dove permangono alcuni dubbi irrisolti.

Mantenere la calma aiuta a superare le provocazioni esterne senza cedere a inutili e logoranti polemiche.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ sabato 25 aprile;

★★★★ lunedì 20, martedì 21, venerdì 24 e domenica 26;

★★★ giovedì 23 aprile;

★★ mercoledì 22 aprile.

♉ Toro: voto 10. Il periodo si apre sotto i migliori auspici grazie all'ingresso del Sole nel segno proprio lunedì. Questa configurazione regala una carica vitale straordinaria e una lucidità mentale fuori dal comune. Le occasioni di successo si moltiplicano in diversi ambiti, favorendo chi desidera dare una svolta concreta alla propria esistenza. La capacità di pianificare a lungo termine risulta vincente, portando benefici tangibili anche dal punto di vista economico.

Il carisma personale è ai massimi storici, facilitando nuovi incontri e consolidando legami esistenti con una naturalezza disarmante. Giovedì e domenica spiccano per intensità e gratificazioni, confermando un trend positivo che non accenna a diminuire. Risulta quasi impossibile trovare ostacoli capaci di frenare questa ascesa. Ogni iniziativa intrapresa ora gode di una protezione astrale eccellente. Il benessere psicofisico accompagna interamente queste giornate splendide.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

Top del giorno lunedì 20 aprile (Sole in Toro);

lunedì 20 aprile (Sole in Toro); ★★★★★ martedì 21, giovedì 23 e domenica 26;

★★★★ mercoledì 22, venerdì 24 e sabato 25.

♊ Gemelli: voto 8. Il transito di Venere nel segno a partire da venerdì inaugura una fase molto stimolante per la sfera affettiva e sociale.

La capacità di comunicare i propri pensieri diventa un'arma vincente per sciogliere tensioni e attirare simpatie. Lunedì e sabato sono momenti ideali per dedicarsi a svaghi e attività creative, lasciando spazio a una fantasia sempre fervida. Mercoledì appare l'unico momento sottotono, caratterizzato da una lieve stanchezza che suggerisce di rallentare i ritmi e non sovraccaricare l'agenda di impegni. Il settore degli acquisti riceve una spinta positiva, permettendo di concludere buoni affari o trovare oggetti desiderati a prezzi vantaggiosi. L'armonia con l'ambiente circostante migliora sensibilmente, rendendo piacevole ogni interazione. Si consiglia di assecondare la voglia di novità senza però trascurare le responsabilità quotidiane.

Le stelle favoriscono il dialogo sincero e le nuove conoscenze.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno venerdì 24 aprile (Venere in Gemelli);

venerdì 24 aprile (Venere in Gemelli); ★★★★★ lunedì 20 e sabato 25;

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ mercoledì 22 aprile.

♋ Cancro: voto 8. La presenza della Luna nel segno martedì accentua l'intuizione e la sensibilità, permettendo di leggere tra le righe in situazioni complesse. Mercoledì e giovedì si prospettano giornate eccellenti per curare i rapporti interpersonali e dedicarsi al benessere personale con risultati evidenti. Il supporto degli astri facilita la risoluzione di vecchie pendenze che creavano preoccupazione immotivata. La parte centrale della settimana brilla per concretezza e capacità di analisi, portando a termine compiti faticosi con estrema facilità.

Domenica richiede invece un approccio più morbido verso le persone vicine, poiché un pizzico di malinconia potrebbe affiorare senza preavviso. Meglio non alimentare tensioni inutili e godersi la tranquillità del focolare. La forma fisica è buona, ma occorre non eccedere con gli sforzi durante il weekend. Le soluzioni ai problemi recenti appaiono finalmente chiare e facilmente applicabili.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

Top del giorno martedì 21 aprile (Luna in Cancro);

martedì 21 aprile (Luna in Cancro); ★★★★★ mercoledì 22 e giovedì 23;

★★★★ lunedì 20, venerdì 24 e sabato 25;

★★★ domenica 26 aprile.

♌ Leone: voto 9. Il transito della Luna nel segno giovedì regala un vigore invidiabile e una voglia di primeggiare che trova ampi spazi di manovra.

La settimana procede spedita verso traguardi ambiziosi, sostenuta da una grinta che non teme confronti. Martedì e venerdì sono giornate perfette per mettersi in mostra e ottenere consensi importanti da parte di persone influenti o referenti di spicco. La fiducia nei propri mezzi è solida e permette di affrontare sfide impegnative con un sorriso smagliante. Anche i momenti meno luminosi mantengono comunque uno standard qualitativo elevato, garantendo una continuità d'azione degna di nota. L'ambito delle relazioni sociali è vivace e ricco di spunti interessanti per il futuro. Si avverte la sensazione di avere il controllo totale della situazione, gestendo imprevisti con maestria e tempestività.

Il recupero di un progetto accantonato ora diventa realtà.

La valutazione della settimana:

Top del giorno giovedì 23 aprile (Luna in Leone);

giovedì 23 aprile (Luna in Leone); ★★★★★ martedì 21 e venerdì 24;

★★★★ lunedì 20, mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26.

♍ Vergine: voto 8. L'ingresso della Luna nel segno domenica conclude la settimana in modo trionfale, regalando ordine e precisione nei pensieri. Mercoledì e sabato offrono ottime opportunità per organizzare al meglio le attività quotidiane e ritagliarsi spazi di relax rigenerante. La settimana parte un po' a rilento lunedì, quando la stanchezza accumulata nei giorni precedenti si fa sentire con maggiore intensità. Tuttavia, la ripresa è rapida e costante, permettendo di recuperare terreno prezioso già da martedì.

La cura dei dettagli diventa il punto di forza per eccellere in ogni ambito, attirando l'attenzione di chi osserva con occhio critico. Le relazioni familiari beneficiano di una rinnovata pazienza, utile per appianare piccole divergenze d'opinione. La salute è stabile, ma una dieta equilibrata aiuta a mantenere alto il livello di energia. Il supporto di amici fidati si rivela prezioso durante il fine settimana.

La graduatoria settimanale con le stelle:

Top del giorno domenica 26 aprile (Luna in Vergine);

domenica 26 aprile (Luna in Vergine); ★★★★★ mercoledì 22 e sabato 25;

★★★★ martedì 21, giovedì 23 e venerdì 24;

★★★ lunedì 20 aprile.

Previsioni zodiacali e voti della settimana per gli ultimi sei segni

♎ Bilancia: voto 6. La settimana si presenta come un percorso in salita che richiede molta pazienza, specialmente nelle prime battute.

Lunedì appare la giornata più ostica, durante la quale piccoli contrattempi obbligano a rivedere i piani stabiliti con troppa sicurezza. Risulta necessario mantenere un profilo basso ed evitare scontri diretti con l'ambiente circostante, cercando invece di mediare laddove possibile. Fortunatamente, il clima astrale migliora sensibilmente verso la fine del periodo. Venerdì e sabato offrono una spinta rigenerante, ideale per recuperare un po' di serenità e dedicarsi a passatempi leggeri. La gestione delle finanze richiede prudenza, poiché alcune uscite impreviste potrebbero turbare l'equilibrio del budget domestico. Mantenere l'ordine mentale aiuta a non disperdere energie preziose in attività poco produttive.

Il dialogo con le persone care torna fluido solo domenica, chiudendo la settimana con una nota di discreta armonia.

Il programma stellare per tutti i giorni della settimana:

★★★★★ venerdì 24 e sabato 25;

★★★★ mercoledì 22, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ martedì 21 aprile;

★★ lunedì 20 aprile.

♏ Scorpione: voto 6. L'avvio di settimana appare brillante e promettente, grazie a una configurazione che favorisce la determinazione e lo spirito d'iniziativa. Lunedì e martedì sono i momenti migliori per affrontare questioni rimaste in sospeso, contando su una prontezza di riflessi invidiabile. Tuttavia, il quadro generale subisce una flessione evidente con l'avvicinarsi del fine settimana. Venerdì si rivela una giornata critica, segnata da una stanchezza fisica che suggerisce di evitare sforzi eccessivi o discussioni accese.

La capacità di analisi rimane lucida, ma occorre fare i conti con una certa irritabilità diffusa che potrebbe ostacolare la collaborazione con gli altri. Sabato e domenica permettono un recupero graduale, utile per riflettere sulle prossime mosse senza l'assillo della fretta. La sfera affettiva vive fasi alterne, richiedendo una maggiore attenzione ai bisogni di chi sta accanto. Prudenza necessaria in ogni tipo di spostamento.

La graduatoria settimanale specifica per il segno:

★★★★★ lunedì 20 e martedì 21;

★★★★ mercoledì 22, sabato 25 e domenica 26;

★★★ giovedì 23 aprile;

★★ venerdì 24 aprile.

♐ Sagittario: voto 7. Il periodo procede con un ritmo altalenante ma tende decisamente al miglioramento verso il weekend.

Sabato brilla come la giornata perfetta, ideale per ricaricare le batterie e guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Martedì appare invece il momento meno favorevole, caratterizzato da un senso di smarrimento o da piccole incomprensioni che rallentano l'azione quotidiana. Risulta fondamentale non farsi prendere dall'ansia e attendere tempi migliori per agire. Venerdì e domenica offrono occasioni interessanti per socializzare o intraprendere brevi viaggi rigeneranti, favorendo lo scambio di idee stimolanti. La creatività è in crescita e permette di trovare soluzioni alternative a problemi di vecchia data. Le relazioni amichevoli sono un porto sicuro in cui rifugiarsi nei momenti di stress. Si consiglia di prestare attenzione alla qualità del sonno per mantenere alta la concentrazione. La settimana si chiude in modo positivo e dinamico.

La valutazione settimanale secondo le stelle:

Top del giorno sabato 25 aprile;

sabato 25 aprile; ★★★★★ venerdì 24 e domenica 26;

★★★★ lunedì 20 e giovedì 23;

★★★ mercoledì 22 aprile;

★★ martedì 21 aprile.

♑ Capricorno: voto 6. La settimana si apre con una marcia in più, permettendo di gestire con efficienza le incombenze più pesanti già lunedì. La stabilità emotiva aiuta a mantenere la rotta anche quando le circostanze esterne appaiono confuse. Giovedì si preannuncia come la giornata più faticosa, segnata da un calo di energia che potrebbe rendere difficile il completamento di alcuni compiti prefissati. In questo frangente, meglio non forzare la mano e accettare i propri limiti con realismo. Il recupero arriva puntuale domenica, portando con sé una piacevole sensazione di appagamento e chiarezza interiore. La gestione del tempo libero richiede una migliore organizzazione per non arrivare a sera con la sensazione di aver concluso poco. I rapporti con i familiari necessitano di una comunicazione più aperta e meno formale. La cura della postura e del corpo giova alla salute generale in questa fase di transizione.

La classifica stellare da inizio a fine settimana:

★★★★★ lunedì 20 e domenica 26;

★★★★ martedì 21, mercoledì 22 e sabato 25;

★★★ venerdì 24 aprile;

★★ giovedì 23 aprile.

♒ Acquario: voto 6. Il periodo richiede una gestione attenta delle risorse personali, alternando momenti di grande attività a pause necessarie. Martedì e mercoledì si distinguono per una buona fluidità, permettendo di portare avanti i propri interessi con discreto successo. Tuttavia, il weekend presenta qualche insidia, in particolare sabato, quando la stanchezza potrebbe giocare brutti scherzi e causare distrazioni evitabili. Non è il momento adatto per fare promesse impegnative o assumersi responsabilità eccessive che potrebbero pesare nel lungo periodo. La tendenza a isolarsi per riflettere deve essere bilanciata con la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione con l'esterno. Venerdì appare un po' sottotono, suggerendo un approccio prudente nelle relazioni interpersonali. Domenica offre uno spiraglio di luce, utile per ritrovare il buonumore in compagnia di persone care. Mantenere la calma è la chiave per superare ogni piccola turbolenza astrale.

La scaletta settimanale con voto e stelline quotidiane:

★★★★★ martedì 21 e mercoledì 22;

★★★★ lunedì 20, giovedì 23 e domenica 26;

★★★ venerdì 24 aprile;

★★ sabato 25 aprile.

♓ Pesci: voto 7. Le stelle offrono un sostegno discreto ma costante, rendendo mercoledì la giornata culminante per intuizione e fortuna. La capacità di sintonizzarsi con le necessità altrui facilita i rapporti sociali e crea un clima di collaborazione proficuo. Lunedì e giovedì sono momenti ideali per dedicarsi alla cura dei propri interessi personali, approfittando di una mente lucida e reattiva. Verso la fine della settimana si avverte però un progressivo calo di vitalità. Domenica appare la giornata più complessa del periodo, durante la quale la confusione mentale o piccoli fastidi fisici consigliano un riposo assoluto. L'oroscopo settimanale consiglia di rimandare eventuali discussioni importanti a momenti più favorevoli, evitando di alimentare polemiche sterili in ambito domestico. La sfera affettiva regala comunque momenti di dolcezza, specialmente nella parte centrale del periodo. Seguire l'istinto senza trascurare la logica aiuta a compiere scelte equilibrate e soddisfacenti per il benessere futuro.

La graduatoria settimanale con le stelle: