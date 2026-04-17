Secondo l'oroscopo del 18 aprile, i nativi del Cancro devono evitare pessimismo e gelosie per proteggere i propri legami. Gli individui del Leone sono chiamati a ristabilire il dialogo o a scegliere onestamente la libertà, mentre i nati sotto il segno dello Scorpione devono gestire i cambiamenti interiori con calma, evitando decisioni impulsive per preservare la propria serenità.

Previsioni degli astri e pagelle del giorno 18 aprile: da Ariete a Cancro

Ariete – È il momento di risolvere i vecchi contrasti: solo una vera sintonia salverà il rapporto, mentre chi è single dovrebbe riscoprire se stesso prima di amare ancora.

Armatevi di calma e pazienza per gestire questa fase di profondo cambiamento relazionale. Voto: 6,5

Toro – Godetevi questa ritrovata spensieratezza concentrandovi sui vostri obiettivi personali, distanti da vecchie sofferenze. Esprimete con sincerità ciò che provate e rinnovate l'intesa con il partner, chiudendo definitivamente con chi non vi ha saputo valorizzare. Voto: 8

Gemelli – È tempo di dialogare con il partner per eliminare ogni dubbio, permettendovi di distinguere facilmente ciò che vi rende felici da ciò che è superfluo. Per i cuori solitari si prospetta una serenità preziosa, al riparo da brusche delusioni amorose: abbracciate questo equilibrio che vi farà bene al cuore. Voto: 7,5

Cancro – Cercate di non opprimere chi amate con dubbi inutili o malumori costanti, poiché potreste logorare il legame.

Ritrovate l'ottimismo per salvare una storia preziosa: un atteggiamento solare attirerà bellissime novità. Voto: 6

La giornata di sabato 18 aprile dal punto di vista amoroso: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se state affrontando delle difficoltà di coppia, recupererete presto l'intesa e il dialogo. In caso contrario, siate onesti e voltate pagina per ritrovare la vostra libertà. Vi attendono presto nuove e intense gratificazioni. Voto: 7

Vergine – Se avete accanto la persona giusta, investite in progetti ambiziosi senza lasciarvelo sfuggire; altrimenti, chiudete i rapporti incerti per aprirvi a nuove conoscenze. Date priorità alle vostre reali necessità, accogliendo anche quegli istinti che solitamente tendete a soffocare o criticare.

Voto: 7,5

Bilancia – Osservatevi attorno con attenzione per individuare chi merita davvero il vostro cuore. Assicuratevi della reciproca affinità prima di impegnarvi. Anche se non chiedete molto, pretendete il massimo sui valori essenziali: la fortuna vi sorride per un incontro speciale. Voto: 8

Scorpione – I vostri desideri emotivi stanno mutando verso una ricerca di serenità; nonostante le recenti tensioni, non agite d'impulso. Riflettete con calma sulle vostre reali priorità per evitare passi falsi dettati dalla fretta del momento. Voto: 7

Oroscopo e pagelle di sabato 18 aprile: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Sentite un desiderio travolgente di spensieratezza e la scintilla della passione renderà i vostri incontri intimi davvero esplosivi.

È il periodo perfetto per aprirvi a nuove conoscenze: fidatevi del vostro istinto e potreste trovare l’amore della vita. Voto: 9

Capricorno – Approfittate di questa fase favorevole per riflettere e dar voce al vostro desiderio di rinnovamento. Che decidiate di consolidare un legame o di troncare una relazione deludente, agite con coraggio: vi attendono stimolanti novità. Voto: 8

Acquario – Desiderate equilibrio e amore, ma siate pronti a ricalibrare i vostri piani se le cose non decollano. Usate l'ingegno per gestire i contrasti di coppia e abbiate il coraggio di chiudere i rapporti ormai spenti: il vostro benessere viene prima di ogni consuetudine. Voto: 6,5

Pesci – Desiderate sentirvi al centro della scena e vivere passioni intense; se la complicità manca, sarete pronti a cercare nuovi stimoli altrove. L'oroscopo vi incoraggia a riflettere bene prima di agire per non rischiare di pentirvi. Voto: 7,5