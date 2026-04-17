Questa settimana che va dal 20 al 26 aprile 2026 sarà densa di novità soprattutto per il Toro. Questo segno avrà anche ottime chance in amore.

L'oroscopo prevede anche delle idee incredibili per i nati sotto il segno dell'Ariete ma anche delle opportunità per il segno dello Scorpione.

Oroscopo settimanale per le prime posizioni

1° Toro: le opportunità di emergere sul lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e vorreste innamorarvi di nuovo. L'affinità con la famiglia vi spronerà ad organizzare qualcosa insieme.

2° Ariete: arriveranno idee davvero originali che potreste applicare sul posto di lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. L'oroscopo suggerisce di essere più estroversi con la famiglia, arriveranno delle sorprese.

3° Sagittario: riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte i dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Sul lavoro non esitate nemmeno per un momento.

4° Vergine: i miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica, in questa settimana. Tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno.

Anche se avrete delle sfide sul lavoro, riuscirete a risolverle in modo decisamente brillante.

5° Leone: l'oroscopo preannuncia un periodo di grande stabilità emotiva oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Per i single gli incontri saranno sempre più frequenti.

6° Gemelli: avrete voglia di rimettervi un gioco in amore, ma sarà bene esse prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti sul lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. I guadagni saliranno in modo vertiginoso.

Le previsioni per gli altri segni

7° Capricorno: nella prima parte della settimana avrete bisogno di staccare un po' la spina dalle faccende professionali.

Dopodiché potrete finalmente fare del vostro meglio sia nelle questioni amorose che in quelle professionali. Nel weekend potreste avere dei contrattempi importanti.

8° Cancro: le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista voi stessi per gli altri. Il lavoro invece potrebbe essere molto più impegnativo del solito, sarà bene rimboccarvi le maniche e non pensare a nient'altro.

9° Scorpione: le vicissitudini amorose delle settimane precedenti subiranno una brusca battuta d'arresto. Se i sentimenti non saranno contemplati, sul lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Secondo l'oroscopo, si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti.

10° Bilancia: in questa settimana l'accesso al vostro cuore sarà chiuso. Allo stesso tempo però avrete la necessità di avere amicizie attorno per non pensare troppo. La stanchezza potrebbe essere un fattore di rischio per la vostra salute, prendetevi qualche ora di riposo in più.

11° Pesci: dovreste rivedere le vostre priorità e non considerare troppo le esigenze altrui. Sul lavoro mancherete molto di pianificazione, e questo potrebbe essere motivo di confusione. In amore non avrete punti di raccordo con l'altro. Preferirete stare da soli a riflettere.

12° Acquario: le previsioni astrologiche si tingeranno di incertezza e di tensione sul lavoro. Sicuramente però avrete delle piccole opportunità su cui contare. Con il partner le perplessità potrebbero spingervi a rivedere la vostra relazione amorosa. Sarete molto nervosi, secondo l'oroscopo.