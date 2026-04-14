L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile si presenta come un passaggio delicato, quasi una stanza di mezzo tra ciò che è stato e ciò che sta cercando di prendere forma. Alcuni segni sentiranno il bisogno di fare ordine, altri avranno la sensazione di essere pronti a ripartire con più consapevolezza. Le energie non sono uniformi, in quanto ci saranno momenti di grande slancio alternati a pause necessarie per riflettere. In questo scenario, la vera differenza la farà la capacità di ascoltarsi, di capire quando agire e quando invece fermarsi a osservare.

L'astrologia premia il Cancro con il massimo punteggio in classifica e penalizza l'Acquario.

Previsioni astrologiche settimanali dal 20 al 26 aprile 2026

⭐⭐Acquario. Vi trovate in una fase di pulizia profonda, non solo esteriore ma soprattutto interiore. Alcune situazioni, sia in ambito sentimentale che professionale, iniziano a mostrarvi chiaramente i loro limiti. Continuare a trascinarle rischia solo di consumare le vostre energie. È il momento di fare scelte più coraggiose, anche se questo comporta tagli o cambi di direzione. Le preoccupazioni economiche potrebbero togliervi serenità e influire sul riposo, ma non lasciate che questo condizioni anche i rapporti affettivi. Questa settimana vi offre occasioni per ripartire e per incontrare persone nuove, più in linea con ciò che state diventando.

Restate flessibili davanti agli imprevisti, soprattutto negli spostamenti, e non trascurate una persona di famiglia che potrebbe aver bisogno di voi.

⭐⭐⭐Sagittario. La settimana richiede ordine, concentrazione e una buona dose di pazienza. In casa potrebbero emergere tensioni o situazioni da sistemare, mentre la mente appare più affollata del solito. Avete bisogno di riorganizzare le priorità e di definire meglio i vostri obiettivi. Anche nel lavoro o nello studio ci sono questioni che richiedono attenzione e lucidità. Se avete figli o responsabilità importanti, sarà fondamentale non perdere di vista ciò che conta davvero. Evitate decisioni affrettate o scelte improvvisate: costruire qualcosa di solido richiede tempo e strategia.

Circondatevi di persone positive, perché l’ambiente in cui vi muovete influenzerà molto il vostro stato d’animo.

⭐⭐⭐Bilancia. C’è una distanza emotiva che chiede di essere colmata. Alcuni rapporti, soprattutto affettivi, necessitano di un nuovo equilibrio e di maggiore presenza. Non potete ignorare ciò che manca o fingere che tutto vada bene: è il momento di affrontare con sincerità ciò che sentite. Sul piano pratico, fate attenzione alle spese, perché avete la tendenza a concedervi più del necessario. Le responsabilità familiari si fanno sentire e rischiate di sovraccaricarvi ulteriormente. Imparate a delegare e a dire qualche no in più. Ritrovare leggerezza passa anche da piccoli gesti quotidiani, come concedervi un sorriso in più.

⭐⭐⭐Toro. Vi state rendendo conto che alcune persone attorno a voi non contribuiscono al vostro benessere, anzi, lo appesantiscono. Questo tipo di consapevolezza non è mai semplice, ma è fondamentale per crescere. Prendere le distanze da chi vi trasmette negatività può risultare difficile, soprattutto se si tratta di legami di lunga data, ma è un passo necessario. La settimana vi invita a cambiare prospettiva, sia in amore che nel lavoro. Se vi sentite confusi sul futuro, non abbiate fretta di trovare tutte le risposte subito. Prendetevi il tempo di valutare ogni possibilità con calma e lucidità.

⭐⭐⭐⭐Gemelli. Il cuore attraversa una fase delicata, segnata da qualche delusione o da aspettative non soddisfatte.

Questo può aver ridotto la vostra fiducia, ma non deve trasformarsi in chiusura. La settimana, infatti, porta con sé nuove opportunità, incontri e proposte interessanti. Sta a voi scegliere se restare ancorati al passato o aprirvi a ciò che arriva. Evitate di generalizzare o di aspettarvi il peggio. Ripartire significa anche prendersi cura di sé: idratazione, alimentazione più equilibrata e attenzione al corpo possono fare una grande differenza anche sul piano mentale.

⭐⭐⭐⭐Capricorno. Partite con grande determinazione, come se aveste premuto un acceleratore interiore. Le mattine scorrono veloci e produttive, ma con il passare delle ore potreste accusare un calo di energie. Ascoltate il vostro corpo e non forzatelo oltre il limite.

Sul piano economico, ci sono movimenti da gestire con attenzione: spese e responsabilità richiedono maggiore controllo. Nel lavoro, meglio concludere ciò che è in sospeso piuttosto che rimandare ancora. In alcune situazioni, chiedere consiglio a chi ha più esperienza può rivelarsi una scelta vincente.

⭐⭐⭐⭐Scorpione. La vostra intensità è una forza, ma può trasformarsi in rigidità se non viene gestita con equilibrio. Questa settimana vi invita a trovare uno spazio tutto vostro, senza però trascurare chi vi sta accanto. Separare i problemi lavorativi dalla sfera personale sarà fondamentale per mantenere serenità in casa. I cambiamenti sono favoriti, anche quelli legati all’immagine o allo stile.

In amore, le occasioni non mancano: chi è single può avvicinarsi a qualcuno di speciale, mentre nelle relazioni già avviate sarà importante coltivare la complicità. C’è anche qualcuno che vi osserva in silenzio, con interesse crescente.

⭐⭐⭐⭐Pesci. State attraversando una fase di crescita personale significativa. Vi state dedicando di più a voi stessi, alle vostre esigenze e al vostro benessere interiore. Questo percorso vi rende più consapevoli e più forti. Durante la settimana riuscirete a bilanciare con attenzione gli impegni pratici e il bisogno di cura personale. In amore, chi è solo continua a desiderare qualcosa di intenso e coinvolgente, mentre le coppie possono iniziare a progettare con maggiore serenità.

Se una situazione è ferma da tempo, potrebbe arrivare il momento di scegliere una direzione nuova. Energia altalenante: ascoltate il vostro ritmo.

⭐⭐⭐⭐⭐Ariete. Vi viene chiesto qualcosa in più, ma avete tutte le capacità per rispondere a questa richiesta. Sul lavoro, le incertezze che vi hanno accompagnato iniziano a dissolversi, lasciando spazio a una maggiore sicurezza. Anche nei sentimenti torna una certa intensità, una voglia di vivere le emozioni senza trattenervi. Se siete single, smettete di rimandare o di dubitare troppo: dire sì a un invito potrebbe aprire scenari inaspettati. Seguite l’istinto, ma senza dimenticare di prendervi cura di voi stessi anche sul piano fisico e mentale. Nutrire il corpo e la mente è ciò che vi permetterà di restare centrati.

⭐⭐⭐⭐⭐Leone. Una ventata di novità si avvicina, soprattutto per chi sente da tempo il peso della monotonia. I single potrebbero trovarsi davanti a nuove possibilità, mentre le coppie iniziano a pensare a progetti più concreti e condivisi. Non lasciatevi distrarre da ciò che è superficiale: nel lavoro e nello studio serve concentrazione. Una leggera malinconia può affacciarsi a tratti, ma non deve spaventarvi. È solo un passaggio momentaneo. Le giornate possono risultare intense, quindi concedetevi momenti di cura e relax per ricaricare le energie.

⭐⭐⭐⭐⭐Vergine. Vi sentite forti, lucidi, pronti ad agire. È una settimana in cui potete ottenere risultati concreti, stringere accordi, sistemare questioni rimaste in sospeso.

Anche i sentimenti scorrono in modo più armonioso, favorendo incontri e progetti di coppia. Nel lavoro, cercate di mettere ordine almeno in alcune situazioni, senza voler fare tutto insieme. La cura di voi stessi passa anche dai piccoli gesti quotidiani: prendervi del tempo per la vostra routine personale può fare la differenza.

⭐⭐⭐⭐⭐⭐Cancro. Siete immersi in una fase di grande impegno, in cui le responsabilità sembrano moltiplicarsi. Nonostante questo, avete la capacità di gestire le situazioni con intelligenza e intuito. Evitate di cadere in dinamiche vittimistiche quando qualcosa non va come previsto: avete molte più risorse di quanto pensiate. Una persona potrebbe avvicinarsi a voi con un interesse sincero, ma sarà importante procedere con calma.

Attenzione alle spese: mantenere un equilibrio economico sarà fondamentale per affrontare con serenità i prossimi passi. Restate vigili nei momenti più intensi della settimana, perché potrebbero arrivare segnali importanti.