Secondo l'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile 2026 il Toro ha dei dubbi, il Cancro è energico e la Vergine può essere sincera.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: dei malumori possono allontanare la coppia. I single possono essere molto più malinconici del solito. L'autodisciplina durante la settimana è davvero preziosa.

Toro: in amore sono probabili dei piccoli dubbi. In questo periodo, i cuori solitari sono davvero molto freddi con tutti. Prima di agire sul lavoro è necessario riflettere.

Gemelli: chi cerca l'amore è attratto da una nuova persona. Chi fa parte di una coppia può affrontare una settimana tranquilla insieme al partner. Una questione può disturbare chi lavora in proprio.

Cancro: per la relazione sentimentale è un momento molto tormentato. Con tanta energia si possono risolvere varie questioni. L'intuito sulla sfera professionale funziona bene.

Leone: delle nuove conoscenze sono probabili per chi è solo da tempo. Chi fa parte di una coppia può vivere una settimana complicata. Con molta energia si può affrontare l'ambito lavorativo.

Vergine: la dolce metà può essere avvicinata con calma. I single sono molto più sinceri del solito. I nuovi progetti di lavoro risultano essere interessanti.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei bei momenti possono essere vissuti con la persona amata. Una nuova collaborazione professionale può risultare vincente. Questo è il periodo ideale per fare delle attività di volontariato.

Scorpione: in nuovi progetti si possono coinvolgere delle persone esperte. Per la relazione amorosa è un momento passionale. Sul lavoro è possibile essere molto demotivati.

Sagittario: in amore, le idee sono più chiare del previsto. I single sono pronti a iniziare delle solide amicizie. Sul campo professionale si possono prendere delle decisioni importanti.

Capricorno: si può provare molto interesse per una nuova persona. Si possono vivere dei momenti di svago insieme al partner.

Chi lavora in proprio deve cercare di mantenere dei buoni rapporti con tutti.

Acquario: chi cerca l'amore è veramente irresistibile. Una questione può suscitare molta più curiosità del previsto. Sull'ambito lavorativo sono in arrivo delle nuove opportunità.

Pesci: è possibile essere intraprendenti e conquistare molte persone. Sulla sfera professionale sono probabili dei riconoscimenti. Per la salute è un momento abbastanza altalenante.