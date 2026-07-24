Secondo l'oroscopo del 26 luglio 2026 l'Ariete è travolgente sulla sfera sentimentale, il Toro può essere calmo e lo Scorpione è attratto da persone molto originali.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: in amore è possibile essere molto travolgenti. Questo è il momento giusto per iniziare un dialogo profondo con la famiglia. Delle pause rigeneranti sono davvero indispensabili.

Toro: i cuori solitari possono affrontare l'intera giornata con calma. Con la famiglia è probabile avere dei momenti di riflessione.

Chi lavora in proprio è molto rapido nelle varie risposte.

Gemelli: chi fa parte di una coppia può avere diversi imprevisti con il partner. Le intuizioni sulla sfera professionale sono brillanti. Chi sta pianificando un viaggio è veramente contento.

Cancro: i cuori solitari possono ferire involontariamente alcuni amici. L'atmosfera con la persona amata è molto intensa. Alcune leggerezze possono rovinare veramente tutto.

Leone: si può essere molto più passionali con il partner. Oggi la forma fisica non è delle migliori. Economicamente si può attraversare un brutto periodo.

Vergine: chi è solo da tempo è molto più nervoso del solito. L'ambito lavorativo ha bisogno di più disciplina. Attenzione a non perdere le ultime energie rimaste.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: basta solamente uno sguardo, per fare volare i single. Nei confronti della dolce metà è importante avere molta chiarezza. Chi si trova in trasferta può stringere delle nuove collaborazioni.

Scorpione: chi cerca l'amore è continuamente attratto da persone originali. Con un pizzico di determinazione in più si può risolvere una questione. Qualche piccola soddisfazione è in arrivo dal lavoro.

Sagittario: delle semplici carezze possono fare addolcire il partner. Una soluzione elegante può essere trovata in breve tempo. Nel lavoro e negli studi, la concentrazione risulta essere più alta del solito.

Capricorno: per la sfera sentimentale è un momento di grande delusione.

Durante la giornata si può realizzare un progetto creativo molto importante. Attenzione perché con la vita sedentaria non bisogna mai esagerare.

Acquario: ai single la pazienza non può mancare. Per la relazione amorosa è un periodo abbastanza difficile. Sul piano professionale, tutto procedente tranquillamente.

Pesci: delle spese impulsive possono essere fatte dai cuori solitari. Chi fa parte di una coppia è davvero ipersensibile. Alcuni conflitti sono probabili sul lavoro.