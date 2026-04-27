La settimana astrologica dal 27 aprile al 3 maggio 2026 prevede una svolta per i nati sotto il segno del Leone. Per l'Ariete la tenerezza sarà l'indiscussa protagonista.

L'oroscopo prevede anche delle difficoltà per i nati sotto il segno del Capricorno.

Classifica dell'oroscopo fino al 3 maggio

1° Leone: la svolta che tanto avete atteso in amore produrrà una cascata di armonia e di serenità. Avrete in mano le piccole gioie della vita di coppia, seguite anche da una novità molto felice. Il lavoro non farà altro che accelerare la vostra scalata al successo.

Continuate così.

2° Acquario: la prudenza nelle questioni di cuore cederà il passo alla passione, e non soltanto fisica. Anche la vostra mente riuscirà finalmente a lasciarsi andare.

Secondo l'oroscopo, gli affari avranno una svolta redditizia. Non lasciatevi scappare occasioni d'oro.

3° Ariete: la vostra tenerezza con il partner vi conferirà un'aura di amore impareggiabile. Se siete ancora alla ricerca della persona che vi farà battere il cuore, sappiate che gli incontri vi daranno numerose chance. Il lavoro andrà a gonfie vele, specialmente nel weekend.

4° Sagittario: la voglia di fare qualcosa di nuovo e eccitante sarà al centro della settimana. Avrete un potere di coinvolgimento unico nel suo genere.

Sul lavoro sarete determinati e creativi, dunque non sarà difficile per voi costituire un punto di riferimento per molti.

5° Scorpione: le basi per costruire la vostra carriera professionale ora sarà più solida che mai. Intraprendenti e sensuali, anche in amore raggiungerete gli obiettivi che vi siete prefissati. Una conoscenza nuova potrebbe farvi battere il cuore all'impazzata, secondo quanto previsto dall'oroscopo.

6° Pesci: proverete a dare tutti voi stessi per un progetto importante, ma soltanto se tirerete fuori tutta la vostra capacità creativa riuscirete a centrare l'obiettivo. L'amore potrebbe regalarvi una carica emotiva molto positiva. In famiglia si placheranno i malintesi.

La seconda parte delle previsioni astrologiche

7° Cancro: emozioni al top. Nelle relazioni interpersonali si instaureranno dinamiche sempre più emozionanti, ricche di novità. Sul lavoro il guadagno sarà soddisfacente, ma spesso e volentieri dovreste pensare dapprima al risparmio. In questa settimana la salute sarà più compromessa.

8° Gemelli: secondo l'oroscopo, la settimana potrebbe essere costellata di alti e bassi. Sicuramente dovreste prendervi cura della vostra salute. Arriverete ad avere schermaglie piuttosto importanti con i colleghi, ma con qualche sforzo molte diatribe si appianeranno.

9° Toro: avrete la capacità di valutare la situazione lavorativa attuale e agire di conseguenza. La vostra tenacia sarà ripagata sul lavoro, mentre nelle questioni di cuore ci saranno grattacapi che vi spingeranno ad un cambiamento radicale.

10° Capricorno: l'oroscopo preannuncia una settimana difficile sia sul posto di lavoro che dal punto di vista finanziario. L'amore e le relazioni familiari saranno stabili, ma fate attenzione alle parole che utilizzerete. Non sempre potrebbero essere gradite.

11° Bilancia: l'ansia e lo stress saranno fattori determinanti per il proseguimento dei vostri obiettivi. Non lasciatevi condizionare dai sentimenti in questo momento cruciale. Farete fatica a trovare compromessi con il partner, e in modo significativo con la famiglia.

12° Vergine: avrete troppi pensieri per la testa in questa settimana. Oltre a non avere particolare concentrazione, la vostra mente sarà poco propensa a lasciarsi andare nelle questioni di cuore. Fate attenzione a come spendete il vostro denaro, sarà bene evitare acquisti inutili o poco rilevanti.