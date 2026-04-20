L'oroscopo della settimana che va dal 27 aprile al 3 maggio profuma di rinascita. Molti arrivano da un periodo complesso, fatto di rinunce, rallentamenti e pensieri pesanti, ma ora qualcosa comincia a muoversi. Non tutto sarà immediato o semplice, ma il clima generale invita a rimettersi in gioco con più coraggio e lucidità. Saranno giorni in cui servirà concretezza, ma anche fiducia: ogni piccolo passo può trasformarsi in una svolta, se sostenuto dalla giusta determinazione. L'astrologia porta al 4° posto il segno del Capricorno.

Classifica e oroscopo settimanale 27 aprile - 3 maggio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Toro. La settimana richiede disciplina e senso di responsabilità. Non potrete più rimandare ciò che avete lasciato in sospeso: lavoro e studio reclamano attenzione e costanza. Se nelle scorse settimane avete rallentato troppo, ora è il momento di recuperare terreno. In amore potrebbero emergere tensioni legate a punti di vista diversi, ma non tutto deve trasformarsi in uno scontro. Imparare a lasciar scivolare certe provocazioni sarà la vostra vera forza. Nel fine settimana arriveranno novità che, però, potrebbero agitarvi interiormente più del previsto.

1️⃣1️⃣- Vergine. Vi trovate davanti a una fase di riordino profondo, quasi come se doveste fare spazio dentro e fuori di voi.

Avete bisogno di chiarezza mentale e di stabilità, elementi che ultimamente sono mancati. Questa settimana vi spinge a riflettere con attenzione su ciò che volete davvero mantenere nella vostra vita e su ciò che invece è arrivato il momento di lasciare andare. Non abbiate paura dei cambiamenti radicali: a volte sono proprio quelli a riportare equilibrio e serenità.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Questi giorni vi mettono di fronte a un bilancio necessario. Non tutto è andato come speravate, ma avete ancora margine per rimettere ordine e ripartire con maggiore consapevolezza. Chi gestisce un’attività o ha responsabilità importanti dovrà prepararsi con attenzione alle prossime mosse. In amore si respira un’aria di ricostruzione: le distanze si accorciano e i legami che hanno resistito alle difficoltà diventano ancora più solidi.

Le esperienze recenti vi hanno insegnato molto, ora sta a voi usare questa lezione.

9️⃣- Sagittario. Avete tante cose da fare e non potete permettervi distrazioni. Anche se la vostra natura vi spinge verso leggerezza e libertà, questa settimana richiede concentrazione e impegno. Non date troppo peso ai giudizi altrui: la vostra strada la conoscete meglio di chiunque altro. Vi manca la spensieratezza di un tempo, ma presto potrete recuperarla. Nel frattempo, costruite basi solide e mantenete viva la fiducia. In famiglia troverete un sostegno prezioso.

8️⃣- Leone. Sarà una settimana concreta, fatta di organizzazione e responsabilità. Avete capito che alcune situazioni non possono più essere lasciate al caso e ora siete pronti a intervenire.

Ci saranno decisioni da prendere, soprattutto sul piano economico o progettuale. Le coppie si confronteranno su temi importanti e questo, se gestito con maturità, rafforzerà il legame. Le recenti delusioni vi hanno segnato, ma vi hanno anche reso più consapevoli di ciò che volete davvero.

7️⃣- Ariete. Vi lasciate alle spalle una fase turbolenta che vi ha messi a dura prova. Questa settimana rappresenta una sorta di ultimo sforzo prima di una ripresa più stabile. Da subito sentirete la necessità di agire, di recuperare tutto ciò che avete rimandato. Le giornate saranno intense e richiederanno energia, ma finalmente vi sentite pronti a rimettervi in movimento senza scuse. È il momento di dimostrare a voi stessi quanto valete.

6️⃣- Gemelli. La parola chiave è azione. Avete davanti a voi molte opportunità, ma dovrete essere pronti a riconoscerle e a coglierle al volo. Studiare, informarvi e restare curiosi farà la differenza. Le idee non mancano, anzi, potrebbero essere fin troppe: il vero compito sarà scegliere quelle giuste. Per chi lavora in autonomia o ha un’attività propria, questo è un periodo fertile, da sfruttare con intelligenza. In amore torna la voglia di conoscere e condividere, anche se con qualche nuova cautela.

5️⃣- Cancro. Dopo una fase particolarmente pesante, iniziate finalmente a vedere uno spiraglio di luce. Vi sentite più forti e determinati, pronti a riprendere in mano i vostri progetti. I primi giorni della settimana saranno particolarmente favorevoli per rimettervi in carreggiata.

Avete imparato molto dalle difficoltà recenti e ora potete trasformare questa esperienza in una risorsa. Non fermatevi: ogni passo avanti consolida la vostra ripresa.

4️⃣- Capricorno. È il momento di cambiare atteggiamento e reagire. Le energie tornano e con esse anche una certa serenità che vi era mancata. Iniziate ad apprezzare di nuovo le piccole cose, riscoprendo un senso di stabilità. In amore si respira un clima più caldo e rassicurante, mentre chi è solo ha imparato a contare soprattutto su sé stesso. Sul piano pratico sarà utile rivedere conti e organizzazione: mettere ordine vi aiuterà a sentirvi più sicuri.

3️⃣- Pesci. La settimana porta con sé un confronto diretto con la realtà. Tutto ciò che è rimasto in sospeso chiede ora una soluzione definitiva.

Non sarà necessariamente complicato, ma richiederà sincerità e coraggio. Le tensioni si sciolgono e lasciano spazio a una nuova leggerezza. Ritrovate entusiasmo e voglia di vivere pienamente, senza timori inutili. Anche sul piano economico si intravedono segnali di miglioramento che vi permetteranno di respirare più serenamente.

2️⃣- Acquario. Vi lasciate alle spalle un periodo pesante e iniziate a sentire un’energia diversa. La stanchezza e l’apatia si dissolvono gradualmente, lasciando spazio a una ritrovata voglia di fare. La settimana sarà dinamica e ricca di stimoli. Avete imparato molto dalle difficoltà e ora siete pronti a utilizzare queste lezioni per costruire qualcosa di nuovo. In amore si aprono spiragli interessanti, soprattutto per chi è alla ricerca di nuove emozioni.

1️⃣- Bilancia. Dopo aver toccato un punto particolarmente basso, iniziate a percepire un cambiamento positivo. Questa settimana segna una ripresa importante, fatta di nuove opportunità e di una maggiore fiducia nel futuro. Le porte che si aprono richiedono prontezza: non rimandate e non abbiate paura di osare. Anche in amore torna una certa leggerezza che vi farà sentire più vivi e coinvolti. Presto potreste ritrovarvi a sorridere molto più di quanto immaginavate.