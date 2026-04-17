L'oroscopo di maggio 2026 con classifica premia con la medaglia d'oro il Toro, con quella d'argento la Vergine e infine con quella di bronzo il Capricorno. All'ultima posizione si piazza l'Acquario.

Classifica generale segni di maggio 2026

1. Toro

Siete i veri protagonisti del mese.

Con il Sole nel segno fino al 21 e il supporto di Giove in Cancro, avete una protezione rara e molto concreta.

È un mese in cui potete costruire qualcosa di importante, stabile e duraturo.

Le cose non arrivano subito, ma arrivano solide.

2. Vergine

Mese estremamente produttivo e favorevole.

Riuscite a trasformare idee in risultati reali con grande precisione.

Ottimo per lavoro, progetti e decisioni pratiche

3. Capricorno

Grande stabilità e progressi concreti.

Non è un mese veloce, ma è un mese che costruisce futuro.

Le vostre scelte hanno peso e durata.

4. Cancro

Molto favoriti da Giove nel segno e dai legami con i pianeti in Toro.

Emozioni, relazioni e opportunità importanti.

Un mese che può portare crescita personale e affettiva.

5. Scorpione

Energia positiva e profonda.

Buon momento per trasformare qualcosa in modo stabile.

Favoriti i progetti a lungo termine.

6. Pesci

Mese sensibile e fertile.

Tante intuizioni che possono diventare realtà se concretizzate.

Serve però più disciplina del solito.

7. Ariete

Mese diviso in due fasi:

prima parte molto forte e impulsiva

seconda più lenta e riflessiva

Ottimo per iniziare, ma poi serve adattamento.

8. Gemelli

In crescita progressiva, soprattutto dal 22 quando il Sole entra nel segno.

Prima parte più lenta, poi grande ripresa mentale e sociale.

Urano nel segno porta cambiamenti importanti.

9. Bilancia

Mese un po’ sotto pressione.

Richiede equilibrio e pazienza nelle relazioni.

Le decisioni non sono immediate.

10. Leone

Energia alternata: a volte forte, a volte bloccata.

Serve adattamento e meno rigidità.

Non tutto va secondo i vostri tempi.

11. Sagittario

Mese di attesa più che di azione.

Le opportunità arrivano, ma non subito.

Meglio prepararsi che forzare.

12. Acquario

Mese impegnativo ma di crescita interiore.

Possibili tensioni con strutture o responsabilità.

Urano e Plutone vi spingono a cambiare profondamente, ma non in modo facile.