Secondo l'oroscopo di maggio 2026 con pagelle la Vergine dimostra di essere la prima della classe, con scelte intelligenti in campo finanziario e comportamenti meno rigidi in amore. A seguire il Capricorno, perché nel mese in questione riesce a gestire bene le risorse, con attenzione e strategia.

Le pagelle zodiacali di maggio 2026: sufficiente l'Acquario

Ariete

Maggio vi mette davanti a un passaggio importante: non si tratta più di dimostrare quanto valete, ma di capire dove conviene investire davvero le vostre energie. Nella prima parte del mese partite forti, con voglia di fare e di ottenere risultati immediati, ma presto vi rendete conto che non tutto merita la stessa intensità.

In ambito professionale si aprono occasioni, ma serve selezionare: accettare tutto rischia di disperdervi. Sul piano economico è un mese che richiede attenzione, soprattutto nelle spese impulsive o nelle decisioni prese troppo in fretta. In amore, invece, c’è bisogno di più ascolto: le relazioni funzionano meglio quando abbassate i toni e cercate un dialogo più equilibrato. Lavoro: 7 | Soldi: 6 | Amore: 6.5

Toro

Il mese gioca a vostro favore, soprattutto perché riuscite a mantenere stabilità anche quando le situazioni intorno a voi cambiano. Gli astrologi parlerebbero di un momento di “radicamento”: ciò che costruite ora ha basi solide. Nel lavoro arrivano conferme o piccoli avanzamenti che vi fanno sentire più sicuri.

Anche dal punto di vista economico si intravedono miglioramenti, magari non eclatanti ma costanti. In amore cercate certezze, e questo atteggiamento vi aiuta a rafforzare legami già esistenti; chi è in bilico, invece, potrebbe sentire il bisogno di chiarire una volta per tutte. Lavoro: 8 | Soldi: 7.5 | Amore: 7.5

Gemelli

Maggio è un mese vivace ma dispersivo. Avete tante idee, contatti, possibilità, ma il rischio è quello di non riuscire a concretizzare tutto. Gli esperti direbbero che siete in una fase di “espansione mentale”, ma con poca struttura. Nel lavoro partite con entusiasmo, ma serve più disciplina per chiudere davvero ciò che iniziate. Nei soldi attenzione a spese superficiali o decisioni prese senza valutare bene.

In amore, invece, siete brillanti e comunicativi, ma non sempre profondi: le relazioni funzionano se evitate ambiguità. Lavoro: 6.5 | Soldi: 6 | Amore: 7

Cancro

Per voi è un mese di riequilibrio emotivo e pratico. Dopo fasi altalenanti, iniziate a vedere con più chiarezza ciò che volete davvero. Nel lavoro si aprono possibilità interessanti, ma dovete fidarvi di più delle vostre capacità. Sul piano economico è un periodo di gestione: niente azzardi, ma scelte ponderate. In amore c’è un ritorno alla profondità: chi ha vissuto tensioni può ritrovare dialogo, mentre i nuovi incontri nascono su basi più autentiche. Lavoro: 7 | Soldi: 6.5 | Amore: 8

Leone

Maggio vi mette alla prova sul controllo. Avete voglia di ottenere di più, ma non tutto dipende da voi.

Gli astrologi parlerebbero di una fase in cui bisogna “lasciare spazio agli eventi”. Nel lavoro ci sono sfide, ma anche occasioni: la differenza la fa la capacità di adattarsi. Nei soldi serve prudenza, soprattutto nelle spese legate all’immagine o al desiderio di apparire. In amore potete vivere momenti intensi, ma anche qualche tensione se pretendete troppo dall’altro. Lavoro: 7 | Soldi: 6 | Amore: 6.5

Vergine

È uno dei mesi più produttivi per voi. Siete concentrati, organizzati e capaci di trasformare idee in risultati concreti. Gli esperti parlerebbero di una fase di “massima efficienza”. Nel lavoro riuscite a distinguervi per precisione e affidabilità, e questo può portarvi riconoscimenti.

Nei soldi fate scelte intelligenti, evitando sprechi e puntando su ciò che serve davvero. In amore siete meno rigidi del solito e questo migliora la qualità dei rapporti. Lavoro: 9 | Soldi: 8 | Amore: 7.5

Bilancia

Maggio vi chiede di uscire dall’indecisione. Le situazioni si presentano in modo chiaro e non potete più rimandare. Nel lavoro dovete prendere posizione, anche a costo di scontentare qualcuno. Nei soldi è un mese neutro, ma attenzione alle spese fatte per mantenere l’equilibrio con gli altri. In amore c’è bisogno di autenticità: meno diplomazia e più verità. Lavoro: 7 | Soldi: 6.5 | Amore: 7

Scorpione

Il mese è intenso e trasformativo. Nulla resta superficiale: tutto vi porta a scavare più a fondo.

Nel lavoro potete ottenere risultati importanti, ma passando attraverso cambiamenti o decisioni radicali. Nei soldi attenzione a operazioni rischiose: meglio puntare sulla sicurezza. In amore le emozioni sono forti, nel bene e nel male: o si cresce o si rompe. Lavoro: 8 | Soldi: 6.5 | Amore: 7.5

Sagittario

Maggio è dinamico ma poco stabile. Avete voglia di muovervi, cambiare, sperimentare, ma non sempre trovate continuità. Nel lavoro ci sono opportunità, ma vanno gestite con più disciplina. Nei soldi attenzione a spese impulsive o legate al desiderio di libertà. In amore cercate leggerezza, ma qualcuno potrebbe chiedervi più presenza. Lavoro: 6.5 | Soldi: 6 | Amore: 6.5

Capricorno

È un mese solido, in cui costruite senza fare rumore.

Gli astrologi parlerebbero di “crescita lenta ma sicura”. Nel lavoro fate passi avanti concreti, anche se non immediatamente visibili agli altri. Nei soldi riuscite a gestire bene le risorse, con attenzione e strategia. In amore siete più disponibili del solito, e questo migliora i rapporti. Lavoro: 8.5 | Soldi: 8 | Amore: 7

Acquario

Maggio vi mette in movimento mentale, ma meno in quello pratico. Avete idee nuove, ma serve più concretezza per realizzarle. Nel lavoro rischiate di perdere occasioni per distrazione. Nei soldi attenzione a errori o sottovalutazioni. In amore siete un po’ distanti: serve più presenza reale. Lavoro: 6 | Soldi: 6 | Amore: 6.5

Pesci

È un mese emotivamente ricco, ma anche delicato.

Sentite molto, forse troppo, e questo può influenzare le vostre decisioni. Nel lavoro avete intuizioni valide, ma serve più concretezza per realizzarle. Nei soldi attenzione a spese legate all’umore. In amore siete profondi e coinvolti, ma dovete evitare idealizzazioni. Lavoro: 6.5 | Soldi: 6 | Amore: 8