L'oroscopo del 10 maggio segue le orme della Luna in Acquario fino a metà pomeriggio e della Luna in Pesci in serata. Tra riflessioni profonde, desiderio di rinascita e voglia di ritrovare stabilità, la giornata sarà movimentata. Molti segni sentiranno il bisogno di cambiare ritmo, alleggerire i pensieri e recuperare energie dopo settimane piuttosto intense. L'astrologia premia l'Acquario con la prima posizione in classifica, mentre il Leone è ultimo. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo giorno 10 maggio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Acquario. Per voi si prospetta una domenica estremamente positiva e rigenerante. Dopo un periodo vissuto con parecchia pressione mentale, inizierete finalmente a respirare un’aria diversa. Le tensioni accumulate negli ultimi mesi lasceranno spazio a una maggiore lucidità e ad una piacevole sensazione di libertà interiore. Sarete più emotivi del solito e questo vi porterà a vivere ogni esperienza con maggiore intensità. In amore tornerà la passione, mentre chi è single potrebbe sentirsi improvvisamente attratto da una persona capace di scuotere il cuore. Cercate di concedervi qualche momento di riposo perché la nuova settimana richiederà concentrazione, energia e sangue freddo.

Una situazione importante potrebbe mettervi alla prova, ma stavolta vi sentirete pronti ad affrontarla.

2️⃣- Toro. State attraversando una fase molto interessante della vostra vita. Avete più consapevolezza, maggiore lucidità e soprattutto una gran voglia di costruire qualcosa di concreto. Il Sole continua a sostenervi e vi aiuta a valorizzare capacità che negli ultimi tempi erano rimaste un po’ in ombra. Sarete particolarmente brillanti nelle questioni pratiche e riuscirete a pianificare il futuro con precisione quasi chirurgica. In amore servirà pazienza: non tutto può sbocciare immediatamente, ma ciò che nascerà in questo periodo potrebbe avere basi solide. Dedicate più attenzione anche al fisico e all’organizzazione delle prossime settimane.

Mettere ordine nei pensieri sarà il primo passo per sentirvi più forti.

3️⃣- Capricorno. La vostra mente sarà incredibilmente lucida e razionale. Avrete bisogno di stare lontani dalle polemiche inutili e preferirete circondarvi soltanto di persone sincere e tranquille. Questa giornata vi porterà a fare riflessioni profonde su alcuni aspetti della vostra vita privata o professionale. Potreste arrivare a conclusioni importanti che vi aiuteranno a prendere decisioni più mature. Non mancheranno momenti piacevoli da condividere con chi vi vuole bene. Entro sera una notizia o una conversazione particolare potrebbe attirare la vostra attenzione. Evitate di forzare situazioni delicate: alcune questioni necessitano ancora di tempo prima di trovare il giusto equilibrio.

4️⃣- Gemelli. State entrando lentamente in una fase più dinamica e stimolante. Anche se le ultime settimane sono state altalenanti, dentro di voi si sta riaccendendo la voglia di sorridere e di progettare qualcosa di nuovo. Sarete affascinanti, comunicativi e molto più magnetici del solito. In questa domenica qualcuno riuscirà a sorprendervi con parole o gesti capaci di toccare corde profonde. Le emozioni non mancheranno e vi sentirete nuovamente al centro dell’attenzione. Ci sarà anche modo di chiarire alcuni dubbi che vi trascinate da tempo. Un viaggio, uno spostamento o una proposta inattesa potrebbero diventare presto realtà.

5️⃣- Scorpione. Il tempo trascorso a riflettere su voi stessi vi ha resi molto più forti.

Negli ultimi mesi siete cresciuti interiormente e avete imparato ad affrontare le difficoltà con maggiore maturità. Questa domenica vi permetterà di raccogliere qualche piccola soddisfazione, soprattutto nei rapporti affettivi. L’amore sarà intenso, passionale e coinvolgente. Le famiglie ritroveranno complicità, mentre chi vive una relazione da tempo potrà emozionarsi ancora grazie a gesti semplici ma sinceri. Una telefonata, un messaggio o una sorpresa improvvisa riusciranno a strapparvi un sorriso autentico. Continuate a credere nelle vostre capacità perché state costruendo qualcosa di importante.

6️⃣- Pesci. La fortuna da sola non basta e voi lo state comprendendo sempre di più. Questa giornata vi inviterà a reagire, a coltivare sogni e progetti senza attendere che siano gli altri a cambiare la vostra vita.

Ci sarà una bella energia intorno a voi, utile soprattutto per recuperare entusiasmo e motivazione. In famiglia si respirerà un clima più sereno e non mancheranno piccoli momenti di felicità condivisa. Cercate di fare qualcosa che vi faccia stare bene davvero: una passeggiata, un incontro speciale o semplicemente qualche ora dedicata a voi stessi. Se una situazione continua a confondervi o a crearvi ansia, forse è arrivato il momento di voltare pagina senza rimpianti.

7️⃣- Bilancia. Avete bisogno di ritrovare equilibrio e serenità interiore. Negli ultimi tempi vi siete dedicati troppo ai problemi e troppo poco a voi stessi. Questa Festa della Mamma vi spingerà a recuperare energia mentale e fisica, magari attraverso attività rilassanti o conversazioni sincere con persone fidate.

Alcuni di voi stanno vivendo un periodo complicato sul piano emotivo e non devono avere paura di chiedere supporto. Anche rallentare, leggere qualcosa di stimolante o concedersi un momento di silenzio può fare la differenza. Chi sta lavorando duramente per raggiungere un obiettivo importante inizierà presto a vedere piccoli miglioramenti. Le finanze richiederanno ancora prudenza, ma la situazione sarà destinata a stabilizzarsi gradualmente.

8️⃣- Cancro. Vi sentite stanchi e un po’ disorientati. Le ultime settimane hanno prosciugato molte delle vostre energie e adesso avete bisogno di recuperare fiducia in voi stessi. Alcuni problemi familiari o lavorativi hanno inciso profondamente sul vostro umore, facendovi sentire bloccati e senza via d’uscita.

Non perdete però la speranza. Dentro di voi continuano a vivere desideri enormi, sogni di cambiamento e voglia di libertà. Cercate di non isolarvi troppo e di non alimentare pensieri negativi. Anche se il momento appare faticoso, state imparando a resistere con grande forza. Continuate a muovervi, anche lentamente: ogni piccolo passo vi avvicinerà ad una fase più luminosa.

9️⃣- Ariete. Ultimamente avete avuto la sensazione che tutto fosse più complicato del previsto. I cambiamenti vissuti negli ultimi anni hanno modificato molte abitudini e vi siete trovati costretti a reinventarvi sotto diversi aspetti. Questa domenica vi invita ad accettare ciò che non potete controllare e a concentrarvi invece su ciò che può davvero rendervi più forti.

L’affetto delle persone care sarà fondamentale per recuperare serenità. Non isolatevi e smettete di nutrire la mente con notizie negative o discussioni tossiche. Avete bisogno di leggerezza, entusiasmo e nuovi stimoli. Ripartire non significa perdere ciò che eravate, ma imparare a diventare una versione più consapevole di voi stessi.

1️⃣0️⃣- Vergine. Questa giornata vi porterà a riflettere sulla necessità di cambiare alcune abitudini. Sentite che qualcosa non vi soddisfa più e dentro di voi cresce il desiderio di rinnovamento. Maggio vi spinge ad uscire dalla vostra comfort zone e ad avere più coraggio. A volte ricominciare da capo spaventa, ma può diventare l’unico modo per ritrovare entusiasmo e motivazione.

Negli ultimi tempi avete accumulato stanchezza e insoddisfazione, ma adesso inizierete lentamente a vedere una luce diversa davanti a voi. Una sorpresa o una bella notizia riusciranno a migliorare il vostro umore. Anche in famiglia tornerà maggiore armonia e vi sentirete finalmente più compresi.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Il vostro fisico chiede attenzione e questa Festa della Mamma sarà importante ascoltare i segnali del corpo. Negli ultimi tempi avete probabilmente esagerato con ritmi frenetici, alimentazione disordinata o troppe preoccupazioni accumulate. Cercate di rallentare e di recuperare equilibrio. Un piccolo cambiamento nello stile di vita potrebbe aiutarvi molto più di quanto immaginate.

In amore potrebbe riaffacciarsi qualcuno dal passato, ma sarà fondamentale non lasciarsi trascinare soltanto dalla nostalgia. In compenso, il clima familiare sarà più dolce e accogliente. Una sorpresa inattesa potrebbe emozionarvi profondamente e restituirvi il sorriso proprio quando ne avevate più bisogno.

1️⃣2️⃣- Leone. Le sfide non mancano e in questo periodo avete la sensazione di combattere continuamente contro ostacoli, ritardi e delusioni. Nonostante tutto, dentro di voi esiste una forza che non deve spegnersi. Le cose stanno cambiando rapidamente e voi siete chiamati ad adattarvi senza perdere la vostra identità. Alcune situazioni lavorative o sentimentali potrebbero avervi amareggiato, ma non potete restare ancorati al passato.

Guardatevi attorno con occhi nuovi perché le opportunità esistono, anche se al momento fate fatica a riconoscerle. Evitate pensieri ossessivi e smettete di dubitare continuamente delle vostre capacità. Per raggiungere nuovi traguardi bisogna avere il coraggio di lasciare il porto sicuro e navigare verso orizzonti ancora sconosciuti.

Breve quadro astrologico della giornata

Quindi, il 10 maggio si prospetta una domenica altamente emotiva e intuitiva, soprattutto dal pomeriggio, quando la Luna entrerà nel segno dei Pesci amplificando sensibilità, immaginazione e bisogno di dolcezza. Le emozioni diventeranno più profonde e molti sentiranno il desiderio di rallentare, riflettere e lasciarsi guidare dall’istinto.

Il Sole in Toro continuerà a favorire concretezza, stabilità e voglia di costruire qualcosa di sicuro, mentre Mercurio aiuterà a ragionare con lucidità e pragmatismo. Venere renderà più intensi i rapporti affettivi, spingendo a cercare conferme sincere e momenti romantici autentici. Nettuno, molto attivo con la Luna in Pesci, accenderà fantasia, creatività e intuizioni quasi “magiche”, ma attenzione a non idealizzare troppo persone o situazioni.