L'oroscopo del giorno 28 maggio 2026 è pronto a svelare come sarà il prossimo giovedì. L'Acquario affronta dodici ore complesse, segnate da una pesante incomprensione comunicativa con il partner e da rallentamenti burocratici che richiedono la massima prudenza nella gestione del denaro. L'Ariete vive una fase lineare, in cui serve molta pazienza per superare i piccoli malintesi di coppia puntando su un dialogo aperto e privo di inutili orgogli. Al contrario, lo Scorpione sperimenta l'influsso magico della Luna nel segno, un transito importate non solo per i sentimenti ma anche perché amplifica l'intuito negli affari.

Oroscopo del 28 maggio 2026: le previsioni zodiacali con la classifica a stelline di giovedì

Acquario ★★. La sfera affettiva risente di una diffusa incomprensione, rendendo difficile la comunicazione anche sulle questioni più banali della convivenza. Le coppie devono evitare recriminazioni legate al passato, concentrandosi esclusivamente sul presente per non minare la stabilità del rapporto. I cuori solitari avvertono il peso della diffidenza, preferendo la solitudine a incontri che non offrono reali garanzie emotive. Nell'attività lavorativa si registrano rallentamenti fastidiosi, dovuti a imprevisti burocratici o alla scarsa collaborazione da parte dei colleghi di reparto. Anche le finanze richiedono la massima cautela, per evitare uscite impreviste che potrebbero appesantire il bilancio.

In famiglia serve molta diplomazia, poiché vecchie ruggini tra parenti rischiano di riemergere durante una cena programmata.

Vergine ★★★. Le relazioni sentimentali attraversano una fase di stanchezza, causata da troppi impegni esterni che sottraggono tempo prezioso all'intimità. Chi è single farebbe bene a non fidarsi delle apparenze, analizzando a fondo le parole di una persona conosciuta di recente. L'ambiente lavorativo presenta qualche piccola sfida, richiedendo uno sforzo supplementare per mantenere la calma di fronte alle provocazioni dei colleghi. La gestione economica impone rigore, spingendo a rimandare le spese non strettamente necessarie alla vita di tutti i giorni. I rapporti con i familiari sono leggermente tesi a causa di vedute divergenti, ma il buon senso prevale ed evita discussioni accese.

Gli amici offrono un supporto discreto, senza invadere gli spazi personali.

Ariete ★★★★. La quotidianità sentimentale richiede una maggiore pazienza, soprattutto se ci sono state discussioni recenti legate alla gestione della casa. Le coppie collaudate superano i piccoli malintesi puntando su un dialogo aperto, sincero e privo di inutili orgogli. Chi non ha legami preferisce non correre, valutando con attenzione le intenzioni di una persona che si è fatta avanti. Gli impegni professionali scorrono senza grandi scossoni, anche se occorre precisione per evitare ritardi nelle consegnate più urgenti. Nei rapporti con i colleghi serve diplomazia, utile a evitare pettegolezzi sterili che innervosiscono l'ambiente.

I legami con i figli o i genitori richiedono una presenza più costante, ma l'affetto reciproco permette di superare ogni piccola e momentanea incomprensione.

Toro ★★★★. Le vicende amorose procedono lungo binari tranquilli, regalando momenti di tenera stabilità in primis a coloro che già navigano in accordo e armonia da anni con una dolce metà. I single invece preferiscono concentrarsi sulle proprie passioni, senza l'ansia di dover trovare un partner a tutti i costi. Nell'ambiente lavorativo si prospettano compiti di routine, ma la costanza impiegata permette di ottenere l'approvazione dei propri coordinatori. Le finanze richiedono una gestione prudente, evitando spese superflue o investimenti troppo rischiosi in questo momento.

I rapporti di amicizia offrono l'opportunità di un confronto costruttivo su un progetto comune, sollevando lo spirito. In famiglia emerge la necessità di chiarire un malinteso con un fratello, ma l'approccio calmo e pacato favorisce una rapida e felice conclusione.

Cancro ★★★★. L'oroscopo prevede una giornata lineare per i sentimenti, ideale per ristabilire l'equilibrio nei rapporti messi a dura prova. Chi ama la stabilità trova conforto nei piccoli gesti quotidiani, che confermano la solidità del legame sentimentale in corso. Per i cuori solitari non mancano occasioni di svago, sebbene sia meglio non crearsi eccessive illusioni su un incontro recente. Le attività d'ufficio richiedono concentrazione, poiché alcune scadenze si fanno vicine e occorre mantenere un ritmo serrato.

Le relazioni con i collaboratori sono discrete, a patto di non imporre le proprie idee con troppa insistenza. La vita familiare richiede attenzione per una questione domestica da riparare, ma la collaborazione di tutti rende il compito meno gravoso del previsto.

Leone ★★★★. Le storie d'amore vivono una fase di riflessione costruttiva, utile per pianificare i prossimi passi senza farsi prendere dalla fretta. I cuori solitari riscoprono il piacere del corteggiamento, mostrando un lato romantico che di solito tengono nascosto per timore. Sul fronte della professione si profilano compiti impegnativi, ma la determinazione permette di portare a termine ogni incarico con successo. Il clima con i colleghi è collaborativo, favorendo uno scambio di idee utile per lo sviluppo di nuovi progetti.

I contatti con l'esterno e le amicizie offrono spunti interessanti per il tempo libero, allontanando la noia. La gestione delle finanze familiari richiede una verifica attenta dei conti, volta a tagliare qualche piccolo spreco superfluo.

Sagittario ★★★★. I sentimenti occupano una posizione stabile, offrendo rassicurazioni a chi ha vissuto un periodo di forte incertezza affettiva. Le coppie ritrovano l'intesa attraverso passioni condivise, dedicando il tempo libero a interessi che uniscono profondamente gli animi. Per chi è single si profila la possibilità di un ritorno dal passato, da valutare con estrema cautela prima di esporsi. L'attività lavorativa a detta dell'oroscopo procede regolarmente, consentendo di smaltire vecchi arretrati che pesavano sulla gestione delle scadenze quotidiane.

I rapporti con i superiori sono improntati al rispetto, facilitando la richiesta di piccoli permessi o agevolazioni. In famiglia regna la concordia, ideale per discutere pacificamente di un acquisto importante destinato a migliorare il comfort domestico.

Capricorno ★★★★. La vita di coppia richiede un pizzico di fantasia in più, utile a spezzare una routine che rischia di diventare pesante. Chi è alla ricerca dell'amore dovrebbe frequentare nuovi ambienti, ampliando la cerchia delle conoscenze per aumentare le probabilità di successo. Nel campo professionale occorre prudenza, specialmente nel firmare accordi o nel prendere impegni a lungo termine con nuovi soci. I colleghi si dimostrano neutrali, lasciando che ognuno svolga il proprio dovere senza interferenze di alcun genere.

Le amicizie offrono occasioni di svago, perfette per scambiare opinioni e distrarsi dai pensieri legati alla gestione economica della casa. Una telefonata da parte di un parente lontano porta notizie gradite, sollevando il morale generale.

Gemelli ★★★★★. Un entusiasmo travolgente accompagna le decisioni sentimentali, rendendo i legami affettivi solidi e privi di nubi. Chi convive da tempo avverte il desiderio di progettare qualcosa di duraturo, consolidando una promessa importante per l'avvenire. Per chi cerca l'anima gemella, si aprono scenari intriganti grazie a inviti dell'ultimo minuto, perfetti per mostrare una brillante simpatia. L'ambiente dell'attività professionale si rivela stimolante, pieno di occasioni da afferrare al volo per dimostrare il proprio valore ai superiori.

Le amicizie offrono momenti di grande spensieratezza, ideali per staccare la spina e condividere confidenze preziose. In famiglia regna una totale serenità, utile per pianificare impegni futuri o risolvere una vecchia questione legata a beni condivisi, portando un sollievo generale a tutti i componenti.

Bilancia ★★★★★. La dolcezza guida le relazioni di coppia, favorendo una vicinanza magica che cancella le tensioni dei giorni passati. I single si trovano al centro dell'attenzione, forti di un fascino magnetico che conquista chiunque incroci il loro cammino. Sul piano degli affari e della gestione pratica, emergono soluzioni geniali per incrementare i guadagni e superare concorrenti agguerriti.

I colleghi mostrano stima e collaborazione, creando un clima sereno e produttivo durante tutte le ore lavorative. Le dinamiche familiari scorrono via senza alcun inizio di intoppo, regalando una piacevole sensazione di protezione e sostegno reciproco tra le mura domestiche. Un amico fidato potrebbe fare una sorpresa gradita, offrendo un consiglio mirato che si rivelerà utilissimo per sbloccare una situazione burocratica complessa.

Pesci ★★★★★. L'armonia di coppia raggiunge livelli eccellenti, permettendo ai partner di condividere sogni ambiziosi e di capirsi con un solo sguardo. Chi è ancora solo sente il bisogno di aprirsi a nuove conoscenze, lasciando alle spalle i vecchi timori. Le collaborazioni professionali decollano rapidamente, portando gratificazioni economiche e riconoscimenti importanti da parte di clienti esigenti.

La gestione del bilancio domestico non desta preoccupazioni, grazie a entrate impreviste o a rimborsi attesi da tempo. Nel contesto familiare si respira un'aria di festa, ottima per riunire i parenti attorno a una tavola e celebrare un traguardo comune. Le amicizie storiche confermano la loro importanza, offrendo una spalla sicura e momenti di pura allegria che riscaldano profondamente l'anima.

Scorpione 'top del giorno'. La Luna splende nel cielo e regala una marcia in più nei rapporti affettivi. Chi vive una storia importante ritrova una rara complicità, ideale per superare vecchie incomprensioni e guardare avanti con una rinnovata fiducia reciproca. I cuori solitari avvertono un magnetismo speciale, capace di attirare sguardi intensi e favorire incontri del tutto inaspettati durante la serata.

Nell’ambito delle attività quotidiane, l’intuito infallibile permette di compiere scelte vincenti e anticipare le mosse dei colleghi meno collaborativi. Le relazioni familiari beneficiano di questa armonia, favorendo dialoghi sinceri e risolutivi con i parenti stretti. Anche i rapporti di vecchia data si rinsaldano grazie a piccoli gesti affettuosi, che confermano la stabilità di legami indissolubili, mentre una notizia piacevole porta un grande entusiasmo.