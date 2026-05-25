L'oroscopo di martedì 26 maggio permette di farsi un'idea precisa della situazione astrale. L'influenza dei pianeti sarà determinate per la quotidianità dei segni zodiacali. Sfumature complesse si uniranno ad altre decisamente inaspettate. Amore, lavoro e socialità daranno vita a un intricato quadro tutto da scoprire. A ogni profilo viene assegnato anche un voto.

Il Leone e l'Acquario brilleranno come non mai. La fortuna sarà dalla loro parte, consentendogli di realizzare sogni nel cassetto e di raggiungere il successo tanto desiderato. Il Cancro e la Bilancia, invece, si troveranno in una posizione intermedia.

Il loro obiettivo, infatti, sarà quello di ritrovare il giusto equilibrio.

Oroscopo di martedì 26 maggio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: sarà una giornata perfetta per dedicarsi a nuovi progetti. Le stelle consentiranno di raggiungere risultati positivi, sia dal punto di vista finanziario che lavorativo. Non ci sarà bisogno di abbracciare eventuali prospettive sfavorevoli perché il quadro astrale permetterà un'ottima gestione degli intenti. Un supporto concreto verrà dalla persona amata. Sarà ben felice di partecipare alla costruzione del futuro di coppia. Le sue idee non resteranno solo sulla carta. Comunicazione e rispetto rappresenteranno le basi di tutto. Voto: 8.

Toro: grazie alla giusta determinazione, tutto risulterà più semplice del previsto.

Cogliere la palla al balzo sarà una mossa istintiva, ma non banale. Ci vorrà coraggio per inseguire i propri sogni. Potrebbero esserci delle belle sorprese anche dal punto di vista sentimentale. L'oroscopo consiglia di alzare un po' le aspettative e di smettere di accontentarsi di persone poco affini. La risposta tanto attesa arriverà molto presto. In famiglia, la coesione sarà incredibile. Ciò porterà a tanta positività e allegria. Gli scontri saranno praticamente inesistenti. Voto 8.5.

Gemelli: la voglia di raggiungere la felicità sarà chiara agli occhi di tutti. Non nasconderete le vostre intenzioni, grazie anche al sostegno dei pianeti. La fortuna sarà dalla vostra parte, ma dovrete fare attenzione a muovervi nella giusta direzione.

Eventuali distrazioni, infatti, potrebbero farvi perdere l'orientamento, spostando l'ago della bussola. Grazie a un focus orientato su voi stessi, tuttavia, non sarà difficile ritrovare la strada maestra. La motivazione vi darà la spinta necessaria per guardare sempre avanti e raggiungere nuovi traguardi. Voto: 7.

Cancro: dopo un periodo di mancato equilibrio, sentirete il bisogno di riappropriarvi della vostra quotidianità. Non si tratterà di un'impresa facile, ma le risorse a disposizione non mancheranno. Questa giornata vi offrirà spunti positivi, capaci di modificare la percezione e di mettere in evidenza piccola spunti. Gli amici e la famiglia non resteranno in disparte. La loro sensibilità si rivelerà un vero e proprio toccasana per il cuore.

Vi aiuteranno ad eliminare le preoccupazioni e a ritrovare il sorriso con poche mosse. Voto: 6.5.

Leone: le stelle vi illumineranno con la loro influenza positiva. Sarà proprio la vostra giornata. Saprete esattamente come muovervi per raggiungere gli obiettivi. Non avrete fretta, ma saprete di poter realizzare tutti i vostri sogni nel cassetto. Non vi verrà regalato niente. Tutto il merito sarà riconducibile al vostro impegno. Dal punto di vista sentimentale, la relazione di coppia andrà a gonfie vele. Il partner si rivelerà attento e premuroso. Desidererà davvero trasformare il legame in qualcosa di indistruttibile. Con la giusta collaborazione, niente sarà impossibile. Voto 9.

Vergine: il bicchiere sarà mezzo pieno, ma l'ossessione per i dettagli potrebbe spingervi a essere troppo negativi.

Non riuscirete a concentrarvi sui vostri punti di forza perché darete troppa importanza agli errori e alle debolezze. Tutto questo potrebbe riflettersi in modo negativo sul posto di lavoro. Non avrete la giusta concentrazione e anche i colleghi cominceranno a notarlo. Qualcuno potrebbe addirittura approfittarne per cercare di emergere al posto vostro. In questi casi, sarà essenziale mantenere la calma per evitare di peggiorare le cose. Voto: 5.

Bilancia: la confusione ha rischiato veramente di prendere il sopravvento. Per fortuna, grazie alla vostra risposta, le cose hanno cominciato a migliorare velocemente. Secondo l'oroscopo del giorno, tali progressi non si arresteranno assolutamente. Continueranno ad aumentare, fino a creare una nuova situazione di equilibrio.

Ovviamente, sarà fondamentale non sottovalutare gli imprevisti. Il rischio sarà quello di trovare di fronte a ostacoli poco gestibili. Un piccolo aiuto proveniente dall'esterno sarà in grado di fare la differenza. Voto: 6.

Scorpione: la vita di coppia vi metterà di fronte a scontri continui. Non sarà la giornata adatta per condividere progetti in comune. Una piccola pausa potrebbe aiutarvi a riordinare le idee e a evitare di prendere parte a liti prive di senso. Con il partner, sarà fondamentale usare le parole giuste. Conversazioni affrettate e dettate dalla rabbia non faranno altro che peggiorare le cose. In questo momento, non sarà facile trovare un punto d'incontro comune, ma le cose tenderanno a migliorare successivamente.

Servirà solo un po' di pazienza. Voto: 4.5.

Sagittario: vi godrete la ritrovata serenità. Non avrete molti pensieri negativi. Le preoccupazioni saranno ridotte al minimo e anche le persone che vi staranno accanto collaboreranno senza alcun problemi. In famiglia, l'equilibrio sarà presente grazie al contributo di tutti. Per mantenere le cose invariate, ovviamente, dovrete continuare ad applicare la giusta strategia. Eventi inaspettati o improvvisi potrebbero dare una piccola scossa a questo quadro così positivo. Il segreto starà nella reazione adottata. Voto: 7.

Capricorno: non avrete ottime attitudini comunicative. Tenderete ad andare subito al punto, senza tergiversare. Non tutti apprezzeranno questo approccio.

Le persone più sensibili, per esempio, non potranno fare a meno di storcere il naso. Avrete l'appoggio e il supporto del partner. Il suo affetto sarà più forte di tutto il resto anche se, per il momento, non sarete ancora pronti ad ascoltare i suoi consigli. Un comportamento più calmo e accogliente potrebbe fare la differenza. Voto: 5.5.

Acquario: 'dominerete' lo Zodiaco grazie alle vostre attitudini. Nessuno riuscirà a ignorarvi perché sarete accompagnati da una luce accecante, che illuminerà tutte le persone che frequenterete. Sarà facilissimo stringere nuove amicizie dato che l'empatia rappresenterà una delle vostre migliori caratteristiche. Il partner apparirà premuroso e romantico. Farà di tutto per trasformare questa giornata in una serie di momenti tutti da ricordare.

L'oroscopo vi consiglia di non farvi sfuggire una simile fortuna e di continuare a cavalcare la cresta dell'onda. Voto: 9.5.

Pesci: avrete bisogno di una piccola paura dal lavoro. Non si tratterà di un capriccio fine a se stesso, ma di una vera e propria necessità. La stanchezza non sarà un'amica su cui contare. Al contrario, rischierà di incidere negativamente sulle vostre performance. Insistere su questo punto rappresenterà la vostra salvezza. Non avrete molta voglia di stare con le persone care a causa di un certo nervosismo. Prendetevi il tempo necessario evitando di forzare la mano: non ve ne pentirete. Potrete spiegare tutto dopo. Voto: 4.