L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 maggio si apre con un cielo che invita a passare dalle chiacchiere ai fatti. Basta stare ad osservare: è tempo di agire. La fortuna ammicca all'indirizzo del Leone, premiato con il massimo punteggio portafortuna. Male, invece, il Sagittario.

Previsioni astrologiche 18-24 maggio e classifica fortuna

☘️☘️Sagittario. Le prossime giornate richiederanno calma e prudenza. Vi sentirete piuttosto affaticati e questo potrebbe portarvi a perdere facilmente la pazienza, soprattutto con chi non comprende il vostro stato d’animo.

Il lavoro e gli impegni quotidiani sembreranno pesare più del solito, ma non dovete pretendere troppo da voi stessi. Fermarsi un momento non significa fallire, bensì recuperare lucidità. Anche sul piano emotivo avrete bisogno di protezione. Alcune persone potrebbero mostrarsi superficiali o poco affidabili, motivo per cui sarà meglio osservare attentamente prima di fidarvi. In amore ci saranno dubbi e riflessioni profonde, specialmente per chi sta vivendo una conoscenza recente. I single dovranno imparare a distinguere l’interesse autentico dalle semplici illusioni.

☘️☘️☘️Bilancia. Le relazioni sentimentali attraverseranno una fase piuttosto delicata. Chi vive una storia da molto tempo potrebbe avvertire una certa monotonia o il bisogno di ritrovare complicità.

Non lasciate che la noia prenda il sopravvento: basterebbe poco per riaccendere l’intesa, magari attraverso piccoli gesti o momenti condivisi lontano dalla routine. La settimana sarà ideale anche per eliminare ciò che non serve più. Fare ordine dentro e fuori di voi vi aiuterà a sentirvi più leggeri. Evitate però di compensare lo stress con spese inutili o acquisti impulsivi. Alcuni di voi dovranno occuparsi di questioni pratiche rimaste in sospeso, ma con pazienza riuscirete a sistemare tutto.

☘️☘️☘️Gemelli. Vi sentite confusi e con la sensazione di aver perso temporaneamente la direzione. Negli ultimi tempi troppe situazioni vi hanno messo alla prova e ora avete bisogno di ritrovare fiducia nelle vostre capacità.

La parte finale della settimana porterà però notizie più incoraggianti e qualche occasione per tornare a sorridere. Ci sarà una questione personale da affrontare con maturità. Non isolatevi e non chiudetevi davanti a chi prova ad aiutarvi. In amore servirà pazienza: le emozioni saranno altalenanti e qualcuno potrebbe sentirsi poco compreso. Le coppie dovranno evitare discussioni inutili, mentre i single saranno combattuti tra il desiderio di lasciarsi andare e la paura di soffrire ancora.

☘️☘️☘️Toro. La settimana vi spingerà a riflettere profondamente sulle vostre abitudini e sul modo in cui state gestendo il benessere fisico e mentale. Sentite il bisogno di cambiare ritmo e di liberarvi da ciò che vi tiene bloccati.

I risultati arriveranno soltanto attraverso la costanza e la determinazione. In famiglia potrebbero nascere tensioni o divergenze difficili da ignorare. Evitate reazioni impulsive e cercate di mantenere la calma anche davanti alle provocazioni. Le spese richiederanno attenzione, soprattutto se state programmando un viaggio o un progetto importante. In amore ci sarà bisogno di maggiore ascolto: chi vi sta accanto desidera sentirsi coinvolto e non messo in secondo piano.

☘️☘️☘️☘️Acquario. Siete stanchi di dover dimostrare continuamente il vostro valore. Negli ultimi tempi avete dato molto agli altri, forse anche troppo, e ora sentite il bisogno di pensare maggiormente a voi stessi. Questa settimana vi metterà davanti ad alcune responsabilità importanti, ma non dovrete affrontarle con ansia.

Qualcuno potrebbe cercare di provocare una vostra reazione, tuttavia sarà fondamentale non perdere il controllo. L’amore richiederà dialogo e sincerità. Le coppie che hanno accumulato silenzi o incomprensioni dovranno chiarire, mentre i single avranno bisogno di capire cosa desiderano davvero prima di aprire il cuore a nuove conoscenze.

☘️☘️☘️☘️Ariete. Le stelle vi invitano a rallentare e ad ascoltare i segnali del vostro corpo. Avete accumulato stress e stanchezza per troppo tempo, trascurando il benessere personale. Questa settimana servirà per recuperare equilibrio e liberarvi da tensioni inutili. Alcune verità emergeranno con chiarezza e non tutti vi mostreranno il volto che pensavate di conoscere.

Cercate di mantenere lucidità e di non lasciarvi coinvolgere in discussioni sterili. In amore, soprattutto per le coppie di lunga data, arriverà una scossa positiva utile a riavvicinare i sentimenti e ad abbattere muri emotivi costruiti nel tempo.

☘️☘️☘️☘️Pesci. Avete bisogno di liberarvi di tutto ciò che vi portate dentro da mesi. Parlare apertamente con una persona fidata vi farà sentire molto più leggeri. Le emozioni saranno intense e in certi momenti vi sentirete particolarmente sensibili, ma questo non rappresenta un limite. I single continueranno a sognare una storia importante, anche se dovranno fare i conti con qualche paura legata al passato. Le coppie, invece, ritroveranno passione e complicità dopo un periodo di distacco emotivo.

Dalla seconda metà della settimana arriveranno energie migliori e una piacevole sensazione di rinascita interiore.

☘️☘️☘️☘️Cancro. Le prossime giornate saranno fondamentali per capire cosa desiderate davvero dal vostro futuro. Alcuni obiettivi che fino a poco tempo fa sembravano essenziali potrebbero non rappresentarvi più. È arrivato il momento di cambiare prospettiva e di liberarvi da pesi inutili. Avrete a che fare con questioni pratiche e professionali che richiederanno attenzione, ma non permettete alla stanchezza di spegnere il vostro entusiasmo. In amore sarete molto più sensibili del solito e desiderosi di ricevere attenzioni sincere. Le coppie solide potranno rafforzare il legame, mentre i single sentiranno il bisogno di vivere qualcosa di autentico e coinvolgente.

☘️☘️☘️☘️☘️Capricorno. Siete tra i segni più determinati della settimana. La vostra costanza comincerà finalmente a dare risultati concreti e una notizia attesa da tempo potrebbe arrivare proprio nei prossimi giorni. Chi ha modificato alcune abitudini quotidiane noterà miglioramenti evidenti sia sul piano fisico che mentale. Non lasciate però che il senso del dovere vi faccia caricare anche dei problemi degli altri. In amore servirà maggiore leggerezza. Le coppie avranno bisogno di ritagliarsi momenti esclusivi lontano dalle preoccupazioni, mentre i single potrebbero sentirsi attratti da una persona molto diversa dal solito.

☘️☘️☘️☘️☘️Scorpione. State lentamente uscendo da un periodo complicato e finalmente tornate a guardare avanti con più fiducia.

Alcune questioni economiche o burocratiche richiederanno attenzione, ma nulla che non possiate gestire con il vostro spirito combattivo. Dentro di voi sta nascendo il desiderio di ricominciare e di dare spazio a nuovi progetti. Le emozioni saranno intense e coinvolgenti. In amore tornerete ad avere voglia di lasciarvi andare, soprattutto se negli ultimi mesi avete costruito troppi muri difensivi. Un incontro o una conversazione speciale potrebbe farvi battere nuovamente il cuore.

☘️☘️☘️☘️☘️Vergine. La settimana inizierà con un’atmosfera decisamente più serena. Sentirete il bisogno di stare accanto alle persone che amate e di recuperare leggerezza dopo un periodo pesante. Qualcuno potrebbe invitarvi a un evento o a un’occasione speciale che vi permetterà di distrarvi e ritrovare entusiasmo.

L’amore sarà favorito, soprattutto per chi vive una relazione stabile. I sentimenti torneranno protagonisti e molte tensioni recenti si scioglieranno. Anche chi è single potrebbe fare incontri stimolanti. Sul lavoro, invece, servirà maggiore coraggio: credete di più nelle vostre capacità e non abbiate paura di osare.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️Leone. La settimana vi regalerà una lenta ma concreta risalita. Finalmente riuscirete a liberarvi di alcune persone o situazioni che vi hanno appesantito negli ultimi mesi. Tornare a dedicarvi a ciò che amate vi farà sentire molto più vivi e motivati. Chi ha vissuto difficoltà professionali potrà intravedere nuove opportunità entro l’inizio dell’estate. In amore qualcosa si muove in maniera interessante.

Una persona potrebbe attirare completamente la vostra attenzione oppure riportare entusiasmo nella vostra quotidianità. Le coppie ritroveranno complicità, mentre i single avranno finalmente voglia di rimettersi in gioco senza paura del passato.