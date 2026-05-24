L'oroscopo di domani, lunedì 25 maggio, vi proietta in una giornata dinamica e ricca di spunti astrologici, ideale per ridefinire le priorità della settimana appena iniziata. I transiti planetari disegnano un quadro cosmico in cui l'azione e la riflessione dovranno trovare un punto di perfetto equilibrio. Le stelle favoriscono la concretezza, spingendo molti segni a trasformare le intuizioni astratte in progetti tangibili, mentre per altri sarà fondamentale gestire i flussi emotivi ed evitare sterili contrasti nel proprio ambiente quotidiano. I tre segni che beneficeranno maggiormente del favore cieco delle stelle in questa giornata saranno l'Ariete, la Vergine e la Bilancia, pronti a dominare la scena grazie a una straordinaria carica energetica e a decisioni vincenti.

Questo lunedì richiederà a ciascuno di voi di sintonizzarsi sulle giuste frequenze cosmiche per accogliere i cambiamenti senza subire lo stress da prestazione. Che si tratti di amore, lavoro o benessere personale, il cielo vi inviterà a non forzare gli eventi, ma a scivolare con intelligenza tra le pieghe del destino.

Scoprite come si posizioneranno gli astri nella classifica di domani, lunedì 25 maggio, con l'analisi dettagliata dei 12 segni zodiacali: trionfo di positività per Ariete e Vergine, mentre i Pesci dovranno stringere i denti e mantenere la calma.

Oroscopo di domani, lunedì 25 maggio, la classifica dei 12 segni zodiacali: fantastico Ariete, Pesci irritabile

PESCI (20 febbraio – 20 marzo) Voto 5,5.

Parola chiave: dominate l'irritabilità e la tentazione di controllare tutto, usate l'umorismo come antidoto.

Sentirete addosso il peso di alcune scadenze e la Luna in aspetto dissonante non vi aiuterà a mantenere il solito sangue freddo. Domani, lunedì 25 maggio, vi ritroverete immersi in una serie di piccoli imprevisti domestici o professionali che rischieranno di farvi perdere la pazienza fin dalle prime ore del mattino. Gli astri vi consigliano vivamente di fare un passo indietro: dominate l'irritabilità e la tentazione di controllare tutto. Voler gestire ogni singolo dettaglio e pretendere che gli altri agiscano secondo i vostri rigidi piani non farà altro che aumentare il vostro livello di stress.

Se qualcosa non andrà come previsto, non fatene un dramma ma usate l'umorismo come antidoto per disinnescare i momenti di tensione. Riderci su si rivelerà la vostra mossa vincente per salvare la serata.

GEMELLI (21 maggio – 21 giugno) Voto 6. Parola chiave: schietti e senza filtri, gestite lo stress da cambiamento e rallentate il ritmo.

Il transito astrale di questo inizio settimana vi renderà particolarmente comunicativi, ma a volte fin troppo diretti con chi vi circonda. Sarete schietti e senza filtri, una caratteristica che se da un lato vi aiuterà a fare chiarezza, dall'altro potrebbe ferire la suscettibilità di un collega o del partner. Sentirete una forte spinta interiore verso il rinnovamento, ma l'ansia di fare tutto subito potrebbe giocarvi un brutto tiro: gestite lo stress da cambiamento e rallentate il ritmo.

Non avrete bisogno di correre per dimostrare il vostro valore, anzi, muovervi con troppa frenesia vi farà commettere errori di distrazione. Prendetevi delle pause strategiche durante la giornata per ricaricare i vostri pensieri.

LEONE (23 luglio – 23 agosto) Voto 6. Parola chiave: stanchezza nervosa in vista, avete bisogno di rallentare, dormire di più e rimettervi coi piedi per terra.

Le ultime settimane sono state a dir poco frenetiche e domani presenteranno il conto dal punto di vista fisico e mentale. Avrete una evidente stanchezza nervosa in vista, che si manifesterà con una insolita apatia e una scarsa tolleranza verso le banalità. Le stelle vi manderanno un messaggio chiaro e inequivocabile: avete bisogno di rallentare, dormire di più e rimettervi coi piedi per terra.

Accantonate per un attimo le vostre ambizioni di gloria e i progetti faraonici per concentrarvi sulle necessità del vostro corpo. Evitate i sovraccarichi di lavoro nel pomeriggio e dedicate la serata esclusivamente al relax e al riposo assoluto. Rigenerare le vostre energie sarà l'unico modo per ripartire alla grande nei prossimi giorni.

TORO (20 aprile – 20 maggio) Voto 6,5. Parola chiave: opportunità insolite in arrivo, ma evitate di diventare troppo intransigenti e duri con gli altri.

Il cielo di domani aprirà a sorpresa nuovi scenari molto interessanti per la vostra sfera professionale e personale. Vi accorgerete di avere delle opportunità insolite in arrivo, forse un contatto inaspettato o una proposta che devia dai vostri soliti schemi mentali.

Tuttavia, l'influenza di Marte vi renderà particolarmente ostinati e fermi sulle vostre posizioni: ma evitate di diventare troppo intransigenti e duri con gli altri. La flessibilità sarà la chiave di volta di questo lunedì 25 maggio; accettare il punto di vista altrui non significherà cedere, bensì arricchire il vostro bagaglio. Mostratevi aperti al dialogo e i benefici non tarderanno ad arrivare.

SAGITTARIO (22 novembre – 21 dicembre) Voto 7. Parola chiave: ottimi scambi di competenze e belle notizie in arrivo, ma scaricate le tensioni accumulate.

Questo lunedì favorirà i contatti sociali, il lavoro di squadra e la condivisione di nuove idee. Sperimenterete degli ottimi scambi di competenze e belle notizie in arrivo che vi ridaranno grande fiducia nel futuro e nei vostri progetti a lungo termine.

Una telefonata o una mail potrebbe sbloccare una situazione burocratica che vi preoccupava da tempo. Nonostante questo quadro positivo, il vostro fisico manderà segnali di affaticamento muscolare o mentale: ma scaricate le tensioni accumulate. Una corsa all'aria aperta, una sessione di allenamento o semplicemente una camminata rilassante dopo il lavoro vi aiuteranno a ritrovare il benessere. Canalizzare l'energia in eccesso vi eviterà di sfogarvi involontariamente con chi amate.

CAPRICORNO (22 dicembre – 20 gennaio) Voto 7. Parola chiave: regna un buon equilibrio generale, non perdete la calma per l'agitazione che vi circonda.

La vostra innata stabilità sarà il vostro scudo protettivo in una giornata che per molti altri segni si preannuncia caotica.

Nel vostro cielo regna un buon equilibrio generale, supportato da un quadro planetario che favorisce la concentrazione e l'organizzazione metodica delle mansioni quotidiane. Intorno a voi, però, l'ambiente potrebbe essere frenetico e ricco di nervosismo; il consiglio degli astri è di rimanere focalizzati sui vostri obiettivi: non perdete la calma per l'agitazione che vi circonda. Continuate dritti per la vostra strada senza farvi contagiare dall'ansia altrui e confermerete la vostra leadership silenziosa ma efficacissima. La vostra fermezza sarà un punto di riferimento fondamentale per l'intero nucleo familiare.

CANCRO (22 giugno – 22 luglio) Voto 7,5. Parola chiave: grande fiducia in voi stessi e armonia ritrovata, ma evitate discussioni troppo profonde.

Lunedì 25 maggio si aprirà sotto i migliori auspici per il vostro umore, grazie a un bellissimo trigono d'Acqua che accarezzerà il vostro segno. Sperimenterete una grande fiducia in voi stessi e armonia ritrovata, sensazioni che vi permetteranno di affrontare anche le vecchie questioni in sospeso con una serenità d'animo del tutto nuova. Sarete magnetici e rassicuranti sia in amore che in famiglia, ma evitate discussioni troppo profonde. Non sarà il momento adatto per sviscerare vecchi rancori o pretendere chiarimenti definitivi su temi complessi, poiché rischiereste di rompere questa bellissima magia. Godetevi la leggerezza del presente e lasciate che le cose scivolino via da sole.

SCORPIONE (23 ottobre – 21 novembre) Voto 7,5.

Parola chiave: ingegnosi, determinati e pronti a uscire dagli schemi seguendo i consigli giusti.

La vostra mente sarà un vulcano di idee brillanti e originali in grado di risolvere qualsiasi problematica lavorativa. Sarete particolarmente ingegnosi, determinati e pronti a uscire dagli schemi, stupendo partner e colleghi con soluzioni d'avanguardia a cui nessuno aveva ancora pensato. Il vostro intuito sarà eccezionale, ma per raggiungere il massimo del successo dovrete saper ascoltare anche chi ha più esperienza di voi: seguendo i consigli giusti eviterete passi falsi dettati dall'orgoglio. Un consiglio mirato da parte di una persona amica si rivelerà prezioso per i vostri investimenti futuri.

Mettete da parte la diffidenza e apritevi alle collaborazioni esterne.

BILANCIA (23 settembre – 22 ottobre) Voto 8. Parola chiave: giornata intensa ed entusiasta sul piano emotivo, decidete d'istinto e ritagliatevi del tempo per voi.

Venere e Marte vi sorrideranno e vi regaleranno un lunedì denso di emozioni positive e batticuori. Vivrete una giornata intensa ed entusiasta sul piano emotivo, perfetta per dare una svolta decisiva a una storia d'amore o per fare un incontro speciale se siete single. Davanti a una scelta importante, non perdetevi nei vostri soliti e infiniti dubbi amletici: decidete d'istinto e seguite la voce del vostro cuore, che non vi ingannerà. Tra i vari impegni quotidiani, sarà fondamentale non trascurare il benessere personale: e ritagliatevi del tempo per voi per fare ciò che più vi fa stare bene, come un trattamento di bellezza o la lettura di un buon libro.

La vostra bellezza interiore risplenderà all'esterno, attirando sguardi ammirati.

ACQUARIO (21 gennaio – 19 febbraio) Voto 8. Parola chiave: affrontate la giornata con leggerezza risolvendo ogni tensione con un atteggiamento pacifico.

Il vostro cielo sarà caratterizzato da una splendida armonia planetaria che vi donerà una grandissima serenità interiore. Domani, lunedì 25 maggio, affrontate la giornata con leggerezza, lasciando che le piccole contrarietà scivolino via senza intaccare il vostro buon umore. Sarete i diplomatici perfetti dello zodiaco, risolvendo ogni tensione con un atteggiamento pacifico sia nell'ambiente lavorativo che tra le mura domestiche. La vostra capacità di ascolto e il vostro approccio zen eviteranno il nascere di inutili conflitti, rendendovi l'anello di congiunzione ideale all'interno del vostro gruppo di amici.

Serata ideale per organizzare qualcosa di divertente e fuori dagli schemi con le persone care.

VERGINE (24 agosto – 22 settembre) Voto 8,5. Parola chiave: nuovi afflussi di energia e progetti finanziari in porto, è il momento perfetto per rimettervi in gioco.

Gli astri di domani vi riserveranno una spinta cosmica di altissimo livello, ideale per raccogliere i frutti del duro lavoro svolto di recente. Sperimenterete nuovi afflussi di energia e progetti finanziari in porto che consolideranno la vostra sicurezza economica e vi faranno guardare al futuro con immenso ottimismo. Se avete un'idea chiusa nel cassetto da troppo tempo, sappiate che è il momento perfetto per rimettervi in gioco. Osate senza timori, perché la fortuna proteggerà le vostre mosse e vi guiderà verso il successo che meritate ampiamente. Le stelle premieranno il vostro coraggio: fate quel passo che rimandate da mesi.

ARIETE (21 marzo – 19 aprile) Voto 8,5. Parola chiave: sogni da trasformare in qualcosa di concreto, il morale è al top con tanta motivazione.

Il gradino più alto del podio di questo lunedì 25 maggio spetta a voi, pronti a ruggire grazie a stelle assolutamente eccezionali. Avrete splendidi sogni da trasformare in qualcosa di concreto, e non vi mancheranno di certo le occasioni e le risorse per farlo fin da subito. Sentirete che il morale è al top con tanta motivazione, una spinta energetica straordinaria che vi renderà inarrestabili sia nello studio che nel lavoro di concetto. Niente e nessuno potrà scalfire la vostra sicurezza; le sfide più complesse diventeranno stimoli per dimostrare quanto valete. L'amore vi regalerà momenti di grande complicità, proiettandovi verso un futuro radioso in coppia.