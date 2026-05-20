Secondo l'oroscopo della settimana dal 25 al 31 maggio 2026 il Toro può fare degli incontri interessanti, il Cancro è perplesso e la Vergine può essere ambiziosa.

Di seguito, approfondiamo con attenzione i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: chi è solo da tempo ha bisogno di rigenerarsi. Chi fa parte di una coppia, mostra continuamente i propri sentimenti al partner. Durante la settimana, chi lavora in proprio può essere di malumore.

Toro: per l'amore è un periodo davvero stupendo. I single possono fare degli incontri molto interessanti.

Attenzione perché sul lavoro ci sono molti rivali e questo può creare del nervosismo.

Gemelli: Degli ottimi risultati sono in arrivo per gli studenti universitari. Gli incontri professionali possono essere più utili del previsto. In questa settimana è importante non perdere le ultime energie rimaste.

Cancro: è probabile essere perplessi a causa di alcune questioni personali. Dei momenti molto positivi possono essere vissuti insieme al partner. Sull'ambito lavorativo si può arrivare a un buon compromesso.

Leone: chi ha una relazione è disturbato dai comportamenti della dolce metà. Chi è solo da troppo tempo può affrontare una situazione molto complicata. Qualcuno può regalare degli ottimi consigli professionali.

Vergine: i single sono davvero sicuri delle proprie idee. La sfera sentimentale può portare avanti un progetto interessante. Sul campo lavorativo è possibile essere tanto ambiziosi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: dei gesti affettuosi possono riportare la tranquillità con il partner. Durante la settimana è fondamentale seguire il proprio intuito. Sul lavoro è necessario ascoltare le indicazioni di una persona esperta.

Scorpione: è possibile fare una breve vacanza improvvisa, insieme alla persona amata. In questo momento è possibile essere molto suscettibili. Sulla sfera professionale è importante difendere la propria posizione.

Sagittario: le conoscenze superficiali possono essere finalmente approfondite.

La sincerità non può mai mancare sulla relazione amorosa. Chi si impegna regolarmente sul lavoro può ottenere molte più soddisfazioni del previsto.

Capricorno: in amore è possibile essere più ottimisti del passato. Chi è solo da tempo può essere attratto da una persona interessante. Finalmente chi lavora nel commercio ha tanta voglia di fare.

Acquario: chi cerca l'amore può essere abbastanza ambiguo. I liberi professionisti possono vivere una settimana soddisfacente. La salute e l'umore possono avere dei momenti con alti e bassi.

Pesci: i cuori solitari sono molto affascinanti. Chi fa parte di una coppia può fare sognare il partner. Sul campo professionale è probabile avere un confronto con persone competenti.