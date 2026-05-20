Nell'oroscopo del giorno giovedì 21 maggio, la Luna stimola le emozioni, mentre Mercurio favorisce il dialogo e le relazioni professionali.

Le emozioni si faranno intense e difficili per il segno dell'Ariete, mentre il Leone potrebbe trovare il giusto pretesto per avvicinarsi alla persona che ama. Il Capricorno avrà energie e voglia di emergere in campo professionale, invece l'Acquario non dovrà sovraccaricarsi di lavoro.

Previsioni oroscopo giovedì 21 maggio 2026 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana che vedrà un cielo complicato per voi nativi del segno.

La Luna e Venere saranno contrapposti nei vostri confronti. Le emozioni saranno intense e difili da vivere al tempo stesso. Nel lavoro Mercurio porta stabilità e conferme. Alcune idee funzioneranno senza problemi, con risultati più che soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Toro: Marte vi sorride in questo giovedì di maggio, rendendovi agguerriti e pieni di risorse secondo l'oroscopo. Potreste valutare dei cambiamenti in ambito professionale, ma attenzione a non essere precipitosi. In amore la Luna in quadratura potrebbe sollevare qualche incomprensione, ma sarà possibile vivere un rapporto discreto se non fate niente che vada contro il partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali che annunciano un buon cielo sopra di voi.

Nel lavoro sarete in grado di fare la differenza grazie a Mercurio, che porterà idee interessanti per i vostri progetti. In amore sarete sinceri e affiatati con la persona che amate. Se siete single imparerete a conoscere la vostra fiamma un po’ per volta. Voto - 8️⃣

Cancro: con Venere dalla vostra parte il fascino non vi mancherà secondo l'oroscopo. Single oppure no, le relazioni possono diventare più profonde, una volta raggiunta la giusta intesa. In ambito professionale avrete buone energie grazie a Marte, e con le giuste idee, potreste fare la differenza nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Leone: le stelle di questo giovedì annunciano una bella Luna dalla vostra parte, che porterà maturità e intesa tra voi e il partner.

Se siete single e c'è una persona speciale nel vostro cuore, fatevi avanti. Sul fronte professionale state facendo buoni passi avanti, ma il successo richiederà pazienza. Non abbiate fretta di bruciare le tappe. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata passionale e piena di energia per voi secondo l'oroscopo. Il carisma non vi manca e riuscirete a essere irresistibili agli occhi della persona che amate. In ambito lavorativo sarete determinati e pronti a mettervi in gioco grazie a Marte. Attenzione però a non essere precipitosi, perché Mercurio in quadratura potrebbe causare qualche imprevisto di troppo. Voto - 8️⃣

Bilancia: avrete bisogno di certezze e sincerità nella vostra storia d'amore, e la Luna in sestile potrebbe darvi le risposte che state cercando.

Anche se Venere sarà contro di voi, un dialogo costruttivo sarà di grande aiuto. In ambito professionale Mercurio porterà buone idee, che se ben gestite, possono portarvi lontano. Voto - 7️⃣

Scorpione: il rapporto con il partner sarà piuttosto discreto in questo periodo. Romanticismo e desiderio di armonia non mancheranno, anche per voi cuori solitari in cerca della persona giusta. Sul fronte professionale sarà un buon periodo per riflettere, organizzarsi e prendere decisioni per futuri progetti. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in Leone vi darà una mano con la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Sarà possibile alimentare l'intesa con la vostra anima gemella organizzando qualcosa di speciale insieme.

Sul fronte professionale sarà una giornata movimentata. Fate attenzione a Mercurio in opposizione, che potrebbe causare qualche imprevisto nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Capricorno: Marte in trigono dal segno amico del Toro porterà energie e voglia di emergere in ambito professionale. Potreste riuscire a fare la differenza in alcuni progetti, grazie alla vostra energia. In amore avrete voglia di libertà e di leggerezza, ma questo vostro atteggiamento potrebbe stridere con la volontà del partner. Voto - 7️⃣

Acquario: Mercurio in trigono porterà tante buone idee in ambito professionale, ma con Marte in quadratura dal segno del Toro, sarà meglio non sovraccaricarvi troppo di lavoro. In amore sarà una giornata discreta per la vostra relazione di coppia.

Provate a stimolare il vostro legame facendo qualcosa di diverso dal solito. Voto - 7️⃣

Pesci: sfera sentimentale ottimale in questo periodo per voi nativi del segno. Le coppie vivranno momenti teneri e profondi, grazie alla sensibilità di Venere in trigono, mentre i cuori solitari potrebbero lasciarsi coinvolgere da una persona affascinante. Per quanto riguarda il lavoro qualche dubbio resta a causa di Mercurio in quadratura. Non lasciate che le insicurezze rallentino i vostri progetti. Voto - 8️⃣