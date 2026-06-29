L'oroscopo del weekend è pronto a mettere in chiaro il probabile andamento riservato dalle stelle alle giornate di sabato 4 e domenica 5 luglio. Questo fine settimana si prospetta radioso per il Toro, segno indicato al primo posto in classifica. Al contrario, l'Acquario affronta una fase di totale riorganizzazione in seno alla famiglia, gestendo con cura gli spazi abitativi insieme al coniuge allo scopo di mettere a posto eventuali lavoretti in attesa da tempo. La Bilancia attraversa ore complesse nelle relazioni con i familiari, richiedendo una prudenza estrema nell'ascolto per scongiurare inutili polemiche legate alle solite incomprensioni.

Previsioni zodiacali del 4 e 5 luglio con la classifica: lo Scorpione conquista un ottimo 3° posto

12° posto - Bilancia. I rapporti con i parenti richiedono molta prudenza in questo fine settimana. Qualche discussione nata da vecchi malintesi potrebbe agitare la serenità domestica, obbligando a una saggia mediazione. Conviene ascoltare senza replicare immediatamente, mantenendo la calma ed evitando provocazioni inutili. Sul fronte professionale, la fatica si fa sentire a causa di compiti ripetitivi e scadenze che premono. Gli impiegati devono prestare molta attenzione ai dettagli per non commettere sviste banali. Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, i cuori solitari faticano a fidarsi delle nuove conoscenze, preferendo la certezza della solitudine a incontri poco chiari.

Le coppie storiche risentono di una certa stanchezza fisica, ma l'affetto profondo permette di superare ogni freddezza passeggera. Nelle amicizie, una serata tranquilla con poche persone fidate aiuterà a ritrovare il buonumore senza spendere troppe energie.

11° posto - Vergine. I legami sentimentali stabili affrontano ore complesse a causa di una palese mancanza di armonia nel dialogo. Risulta difficile spiegare le personali esigenze alla persona amata, generando malumori superabili soltanto con una grande pazienza. Sul posto di lavoro, i compiti assegnati richiedono una concentrazione totale, specialmente per i salariati che gestiscono pratiche delicate. Meglio evitare richieste di aumenti o avanzamenti di carriera in questo momento poco favorevole.

Le relazioni sociali offrono poche distrazioni, poiché gli amici sembrano distanti o impegnati in altre attività personali. All'interno delle mura domestiche, i genitori o i fratelli esigono attenzioni che sottraggono tempo prezioso ai desideri personali. I single preferiscono riflettere sul passato piuttosto che gettarsi in avventure affrettate, valutando bene i requisiti di eventuali corteggiatori prima di concedere un briciolo di fiducia.

10° posto - Gemelli. Le attività professionali presentano ostacoli imprevisti che rallentano lo svolgimento delle normali mansioni. I lavoratori dipendenti avvertono il peso di impegni gravosi, necessitando di una pianificazione precisa per non accumulare eccessivi ritardi.

Nei sentimenti, i single avvertono una forte diffidenza verso gli approcci superficiali, esigendo una sincerità assoluta che difficilmente trovano negli incontri occasionali. Le persone in coppia devono arginare il nervosismo per evitare che piccole discrepanze domestiche si trasformino in accesi diverbi serali. La sfera delle amicizie riserva qualche perplessità, a causa di una promessa non mantenuta da una persona considerata un punto di riferimento importante. In famiglia, le esigenze dei figli o dei parenti anziani richiedono una presenza costante e una gestione attenta delle risorse economiche disponibili, imponendo scelte prudenti e assai oculate.

9° posto - Sagittario. I rapporti di amicizia subiscono una strana battuta d'arresto, causata da una confidenza mal gestita che ha generato inutili pettegolezzi.

Conviene selezionare i confidenti con rigore, evitando di condividere dettagli intimi con persone poco discrete. Sul fronte familiare, si rende necessaria una riunione per deliberare su una spesa comune legata all'abitazione. Per quanto riguarda l'ambito professionale, il clima tra colleghi appare freddo, imponendo un comportamento formale e distaccato durante l'esecuzione dei compiti quotidiani. Le storie d'amore nate di recente procedono a rilento, poiché i partner manifestano caratteri molto distanti e abitudini difficili da conciliare nel tempo libero. I single, d'altro canto, preferiscono dedicarsi ai propri hobby personali piuttosto che frequentare ambienti affollati alla ricerca di passioni temporanee.

La prudenza consiglia di attendere momenti migliori per fare proposte serie.

8° posto - Leone. I cuori solitari avvertono il forte desiderio di rimettersi in gioco, sebbene gli incontri del fine settimana manchino di quel trasporto travolgente tanto desiderato. Serve tempo per valutare la reale natura di un legame appena abbozzato. Nelle coppie di vecchia data, la routine spegne l'entusiasmo, spingendo a cercare nuovi stimoli attraverso dialoghi sinceri e costruttivi. La situazione lavorativa impone ai dipendenti di mantenere la calma di fronte alle critiche dei superiori, dimostrando professionalità e precisione impeccabili. Le amicizie offrono occasioni di svago, anche se un vecchio amico potrebbe avanzare pretese eccessive, suscitando un comprensibile fastidio.

All'interno della famiglia, emergono chiarimenti importanti riguardo alla gestione di alcuni beni ereditari o proprietà comuni, vicende da affrontare con estrema lucidità legale, senza farsi condizionare da impulsi momentanei o antipatie personali.

7° posto - Acquario. La gestione della vita domestica occupa gran parte delle energie disponibili, imponendo una riorganizzazione degli spazi o dei compiti tra i vari componenti del nucleo familiare. Una saggia collaborazione evita l'insorgere di piccoli malumori pomeridiani. Nell'ambito sentimentale, i legami affettivi consolidati beneficiano di una discreta intesa, ideale per pianificare progetti futuri senza l'ansia del domani. Coloro che cercano l'amore ricevono sguardi interessanti durante gli eventi sociali, scoprendo un'attrazione inaspettata verso una persona conosciuta da poco tempo.

Sul posto di lavoro, le mansioni scorrono senza intoppi particolari, regalando una stabilità rassicurante agli impiegati che temevano sgradite variazioni di orario. Il rapporto con gli amici storici si rivela solido, perfetto per condividere una cena distensiva e scambiare pareri su argomenti di comune interesse, rafforzando la complicità reciproca.

6° posto - Ariete. I rapporti di coppia attraversano una fase di stabilità costruttiva, ideale per superare le piccole incomprensioni nate nelle settimane precedenti. La complicità reciproca cresce grazie a progetti comuni legati alla casa. Per quanto riguarda i single, l'oroscopo predice un fine settimana prodigo di piacevoli sorprese in ambito sociale, con la possibilità di stringere legami promettenti con persone affascinanti.

Nel settore lavorativo, i dipendenti registrano piccoli progressi nelle mansioni quotidiane, ricevendo piacevoli "pacche sulla spalla" da parte di chi comanda, segno tangibile di soddisfazione per la dedizione dimostrata. Le amicizie richiedono una maggiore presenza, poiché un compagno di vecchia data attraversa un momento complesso e necessita di un ascolto sincero. In famiglia, regna un'atmosfera serena, favorevole ai pranzi con i parenti stretti e alla risoluzione di vecchie pendenze di carattere burocratico che trascinavano da mesi senza una soluzione definitiva.

5° posto - Capricorno. Il contesto professionale offre stabilità e conferme importanti per i lavoratori dipendenti, i quali vedono riconosciuti i propri sforzi continui attraverso piccoli incentivi o attestati di stima.

Nelle relazioni sentimentali, le coppie vivono momenti di tenera complicità, utili per consolidare l'unione e superare i dubbi legati a interferenze esterne abbastanza fastidiose. I single manifestano un fascino magnetico capace di attirare l'attenzione di persone interessanti durante i ritrovi serali, ponendo le basi per future frequentazioni assai stimolanti. Le amicizie offrono ottimi spunti di svago, grazie all'organizzazione di eventi che favoriscono l'allegria e lo scambio di idee brillanti. All'interno del nucleo familiare, si respira un'aria distesa, ottima per dialogare amabilmente con i fratelli o con i genitori riguardo a progetti personali da realizzare entro la fine dell'anno in corso.

4° posto - Cancro. I legami amicali splendono di luce intensa, regalando momenti di condivisione profonda e divertimento autentico con le persone care. Un consiglio ricevuto da un amico fidato si rivela prezioso per risolvere un dilemma personale. In ambito familiare, i rapporti si fanno distesi, permettendo di superare vecchi rancori e di ritrovare l'armonia perduta tra le mura domestiche. La sfera professionale vede gli impiegati sui livelli più alti, capaci di sbrigare compiti complessi con una rapidità sorprendente, guadagnando il rispetto di tutto l'ambiente circostante. Nelle vicende amorose, i single sperimentano un forte slancio vitale che favorisce incontri magnetici, rompendo la monotonia degli ultimi tempi.

Le coppie collaudate rinnovano le promesse di fedeltà reciproca, riscoprendo una passione sopita e pianificando passi importanti per il futuro comune con grande ottimismo.

3° posto - Scorpione. Le persone senza legami sentimentali vivono ore esaltanti, caratterizzate da incontri speciali e colpi di fulmine inaspettati che risvegliano i sensi assopiti da tempo. Bisogna assecondare questi impulsi positivi senza timori ingiustificati. Nelle coppie, si registra una perfetta sintonia mentale, ottima per superare le discussioni domestiche e ritrovare la passione delle origini. Sul fronte lavorativo, i salariati dimostrano una determinazione incrollabile, portando a termine progetti faticosi che aprono la strada a future gratificazioni professionali di rilievo.

Le amicizie si dimostrano una risorsa fondamentale per staccare la spina dalle fatiche settimanali, offrendo serate allegre e spensierate. In famiglia, un evento lieto che riguarda un parente stretto porta gioia a tutti i componenti, unendo ancora maggiormente i membri del nucleo intorno a celebrazioni felici e condivise.

2° posto - Pesci. L'ambiente familiare rappresenta il vero porto sicuro in questo fine settimana eccezionale, offrendo un affetto sincero e un supporto incondizionato per ogni iniziativa personale. La concordia tra parenti permette di organizzare ritrovi piacevoli. In amore, le coppie sperimentano una complicità magica, priva di nubi, ideale per fare promesse solenni e gettare le basi di una convivenza felice. I cuori solitari vedono aprirsi scenari romantici incredibili, grazie all'audacia di una persona che palesa i propri sentimenti con delicatezza ed eleganza rara. Sul versante professionale, i dipendenti raccolgono i frutti di un impegno costante, ricevendo consensi unanimi che accrescono l'autostima e la serenità interiore. Le amicizie fioriscono, arricchendo il tempo libero con conversazioni profonde e momenti di svago che lasciano bellissimi ricordi nel cuore, consolidando legami destinati a durare nel tempo.

1° posto - Toro. I successi nel settore lavorativo coronano un periodo di intensa attività per i dipendenti, i quali vedono premiata la propria costanza con lusinghieri riconoscimenti da parte dei superiori. Le mansioni si svolgono fluidamente, senza intoppi. Nelle faccende di cuore, le coppie vivono una stagione di passione rinnovata e armonia assoluta, dimenticando ogni vecchia frizione e guardando al futuro con assoluta fiducia. Per i single, il fine settimana offre occasioni d'oro per fare incontri memorabili, capaci di trasformarsi rapidamente in storie serie e durature. I rapporti con gli amici risultano vivaci e ricchi di iniziative entusiasmanti, perfetti per trascorrere ore liete in compagnia. In famiglia, infine, regna una pace invidiabile che favorisce il dialogo costruttivo e la pianificazione di progetti domestici importanti, regalando un profondo senso di sicurezza e benessere generale.