L'oroscopo della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 evidenzia uno scenario astrologico in forte evoluzione. In primissimo piano spicca lo Scorpione, segno fortunato e con una straordinaria forza d'animo trova riscontri positivi sia nel lavoro che nei legami affettivi. A metà del percorso settimanale troviamo il segno dei Pesci che naviga con grande destrezza tra ambizioni professionali ed esigenze familiari, grazie a un intuito formidabile. In fondo alla scaletta settimanale annaspa il Capricorno, che a questo giro fatica a trovare il giusto ritmo e preferisce rifugiarsi in un prudente silenzio.

Previsioni zodiacali fino al 5 luglio con la classifica

1° Scorpione. Un'autentica rivoluzione positiva caratterizza questo splendido blocco temporale, ideale per quanti desiderano avanzare richieste audaci nel proprio ambiente professionale. Chi ha seminato con dedizione raccoglie finalmente frutti copiosi, visualizzando gratificazioni economiche precedentemente bloccate da intoppi burocratici fastidiosi. Sul versante sentimentale si respira un'atmosfera complice, ottima per gettare fondamenta solide in vista di convivenze future o matrimoni desiderati. Gli incontri inediti risultano folgoranti, accendendo passioni capaci di scuotere cuori solitari da un lungo torpore emotivo. Avvertite un'energia costruttiva formidabile che permette di superare agevolmente vecchie divergenze nate in ambito familiare.

Sfruttate questa magnifica spinta propulsiva per presentare progetti innovativi, poiché i superiori mostreranno un'apertura straordinaria verso le vostre intuizioni. La sorte vi sorride apertamente, regalandovi grandi certezze.

2° Toro. Il recupero si manifesta in modo prepotente durante queste giornate, restituendo serenità a chi aveva vissuto forti tensioni d'ufficio. Le collaborazioni nate recentemente mostrano un'eccellente stabilità, offrendo risposte concrete a quesiti rimasti lungamente in sospeso. In amore emerge la voglia di unione; i legami solidi pianificano acquisti importanti, mentre chi è solo avverte un fascino magnetico speciale. Questo cielo esorta ad abbandonare la prudenza eccessiva per abbracciare opportunità di guadagno davvero interessanti.

Riceverete consensi inaspettati da persone autorevoli, utili per consolidare il prestigio aziendale. Una felice intuizione commerciale consentirà di risolvere un vecchio problema contrattuale, portando una ventata di freschezza nel bilancio domestico. Camminate a passo spedito verso mete ambiziose, lasciandovi alle spalle ogni residua esitazione.

3° Acquario. Una sferzata di genialità attraversa il periodo in esame, spingendo le menti più vivaci verso traguardi artistici eccezionali. Noterete un netto incremento dei contatti sociali e della popolarità, elementi che agevoleranno lo sblocco di pratiche legali stagnanti. La sfera affettiva beneficia di una rinnovata complicità; superare i piccoli malintesi passati sarà un gioco da ragazzi se userete la dolcezza.

Chi cerca l'anima gemella dovrebbe frequentare ambienti insoliti, dove il destino riserva sorprese emozionanti. Sul lavoro avvertite l'esigenza di mutare alcune mansioni ripetitive, trovando fortunatamente alleati preziosi disposti a assecondare le vostre richieste di autonomia. Un piccolo introito imprevisto colmerà alcune spese passate, ridonando allegria allo spirito. Esprimete liberamente i vostri pensieri, poiché la chiarezza espositiva risulterà vincente.

4° Gemelli. Un vento di spiccato dinamismo ravviva le relazioni interpersonali, favorendo scambi culturali stimolanti e viaggi d’affari fruttuosi. I liberi professionisti registrano un aumento significativo della clientela, espandendo i propri orizzonti mercantili oltre i confini soliti.

Nel settore privato avvertite l’esigenza di maggiore libertà d’azione, ma occorre rassicurare chi vi ama per non ingenerare gelosie infondate nel partner. I single provano attrazioni intense, benché transitorie, utili comunque a ritrovare fiducia nel proprio potenziale seduttivo. Gestite con saggezza le risorse monetarie disponibili, evitando acquisti superflui dettati unicamente dalla fretta. Si profila una proposta di collaborazione assai vantaggiosa, da vagliare attentamente insieme a esperti del settore. Mantenete viva l'attenzione, poiché occasioni simili capitano raramente.

5° Vergine. L'organizzazione meticolosa che vi contraddistingue diventa lo strumento primario per raggiungere obiettivi aziendali di rilievo in questa fase dell'anno.

Superate con arguzia esami complessi o selezioni lavorative rigide, dimostrando un valore indiscutibile davanti a commissioni severe. I rapporti sentimentali procedono su binari rassicuranti, offrendo un porto sicuro dove rifugiarsi dopo intense ore dedicate alla carriera. Chi ha vissuto una rottura recente trova la forza per guardare avanti, scoprendo nuove amicizie sincere capaci di lenire l'amarezza. Questo quadrante astrologico suggerisce di sistemare pendenze fiscali prima che diventino urgenti. La costanza mostrata nel gestire i compiti quotidiani riceverà il plauso dei colleghi, stabilendo un clima cooperativo assai produttivo. Procedete con determinazione cauto, poiché la stabilità è ormai vicina.

6° Pesci. Una sensibilità raffinata vi guida nella risoluzione di un enigma familiare spinoso, portando pace laddove regnava la discordia. Nel lavoro dimostrate un'abilità straordinaria nel comprendere in anticipo le mosse della concorrenza, salvaguardando così la vostra posizione professionale. L'amore richiede gesti romantici e dedizione totale; manifestare apertamente i vostri sentimenti consoliderà l'unione con la persona amata. Coloro che sono soli avvertono un brivido speciale per una conoscenza recente, che potrebbe trasformarsi presto in qualcosa di profondo. Sfruttate le ore centrali del periodo per avanzare richieste di avanzamento o modifiche d'orario. Una buona notizia riguardante un investimento passato solleverà il morale complessivo.

Accogliete i suggerimenti di chi vi vuole bene, poiché saranno illuminanti per il vostro avvenire.

7° Ariete. Un andamento privo di scossoni caratterizza i giorni in esame, ideali per pianificare con estrema attenzione le prossime mosse finanziarie. Sul fronte professionale avvertite la necessità di ridefinire alcune scadenze contrattuali, poiché il carico esecutivo attuale rischia di rallentare la qualità del prodotto finale. In amore serve un approccio meno impulsivo: ascoltare le ragioni della controparte eviterà discussioni sterili all'interno delle mura domestiche. I cuori solitari preferiscono concentrarsi sulle amicizie storiche, rimandando la ricerca di legami importanti a momenti caratterizzati da una minore fatica psicologica.

Prendetevi il giusto tempo per valutare una proposta di società che giungerà a breve tramite un conoscente. La riflessione pacata vi consentirà di scorgere piccoli dettagli nascosti, salvaguardando il vostro patrimonio da azzardi inutili. La pazienza produrrà ottimi risultati complessivi.

8° Sagittario. Una moderata insoddisfazione potrebbe fare capolino nell'attività quotidiana, spingendovi a desiderare cambiamenti immediati che però necessitano di ulteriore maturazione. Avvertite il peso di vincoli aziendali troppo rigidi, ma agire d’impulso contro i superiori risulterebbe controproducente in questo specifico frangente. Le relazioni di coppia richiedono una maggiore dose di tenerezza: piccole disattenzioni nate dai vostri troppi pensieri potrebbero essere interpretate come distacco emotivo dal partner.

Chi desidera fare nuovi incontri farebbe bene a mostrare più spontaneità, accantonando temporaneamente quell’orgoglio che talvolta funge da barriera verso l’esterno. Gestite i piccoli imprevisti d’ufficio mantenendo fermo il timone della razionalità. Verso la conclusione del periodo avvertirete uno sblocco promettente in una trattativa legale rimasta ferma per lunghi mesi.

9° Cancro. Un velo di passeggera malinconia potrebbe rallentare la vostra consueta operosità, inducendovi a ripensare a scelte passate con qualche rimpianto di troppo. Nel settore lavorativo emergono dinamiche competitive poco trasparenti da cui conviene prendere le distanze per non compromettere la serenità finora faticosamente conquistata.

L'ambito affettivo esige massima trasparenza: i silenzi prolungati alimentano i dubbi, mentre un confronto sincero e pacato riaccenderà l'intesa all’interno del legame sentimentale. I single manifestano una certa diffidenza ad aprirsi a nuove storie, scottati forse da una delusione recente. Questo quadrante esorta a focalizzare le energie sulla cura degli spazi domestici, cercando il supporto delle persone care. La fiducia nei vostri mezzi deve rimanere intatta, poiché l'orizzonte lavorativo tornerà presto a schiarirsi.

10° Leone. La gestione dei rapporti interpersonali richiede una prudenza supplementare a causa di una diffusa suscettibilità che serpeggia nel vostro ambiente d'ufficio. Vi troverete nella condizione di dover difendere alcune idee innovative da critiche mosse unicamente per invidia professionale da parte di colleghi poco propositivi.

Sul versante del cuore avvertite il bisogno di ricevere dimostrazioni concrete di lealtà, poiché le semplici promesse verbali non riescono più a soddisfare le vostre legittime aspettative. Per chi è solo, le frequentazioni nate di recente appaiono piacevoli ma prive di quella solidità emotiva necessaria per costruire un avvenire comune. Evitate investimenti monetari azzardati o acquisti importanti basati su facili entusiasmi pubblicitari. Mantenete la calma e lasciate scivolare via le provocazioni senza raccoglierle.

11° Bilancia. Una sensazione di stanchezza mentale potrebbe appesantire le ore dedicate ai compiti burocratici più noiosi e ripetitivi. Vi accorgerete che molte responsabilità gestionali gravano quasi interamente sulle vostre spalle, senza che vi corrisponda un adeguato ritorno economico.

Evitate accuratamente di riversare questo stress accumulato sul partner, che richiede invece complicità e ascolto per risolvere un problema legato all'educazione dei figli o alla gestione della casa. Le coppie stabili dovranno rimandare un progetto di trasferimento a causa di ritardi burocratici indipendenti dalla loro volontà. Chi cerca un nuovo impiego dovrebbe sfruttare questi giorni per aggiornare le proprie competenze tecnologiche, preparandosi a colloqui che richiederanno massima versatilità. Si tratta di una fase di preparazione utilissima per il futuro.

12° Capricorno. Il fondo della graduatoria odierna segnala semplicemente la necessità di effettuare una sosta strategica per riordinare le priorità esistenziali e aziendali. Sul lavoro avvertite un forte senso di insofferenza verso le routine opprimenti, ma le circostanze attuali impongono di rispettare le gerarchie stabilite senza creare strappi netti. Anche il bilancio familiare richiede una contabilità rigorosa per far fronte a spese impreviste collegate alla manutenzione di un automezzo o di un immobile. Le relazioni affettive risentono di questo vostro temporaneo isolamento; cercate di spiegare a chi vi ama che il vostro distacco è dovuto solo a preoccupazioni pratiche e non a una diminuzione del sentimento. Utilizzate questo isolamento costruttivo per elaborare una nuova strategia commerciale da lanciare non appena i venti torneranno favorevoli.