L’oroscopo del mese di luglio 2026 evidenzia grandi trasformazioni per tre segni zodiacali messi a confronto dalle stelle. L'Ariete vive un ottimo periodo: svolte radicali in amore con passioni straordinarie e occasioni capaci di far impazzire tanti cuori. La Vergine affronta una fase di attesa attiva, in cui l'armonia generale in ambito familiare richiede una totale trasparenza in ogni atteggiamento. Il Toro sperimenta un vistoso rallentamento generale caratterizzato da dialoghi faticosi nella vita coniugale e da un comparto economico precario che impone massima oculatezza.

Previsioni astrologiche di luglio, classifica e pagelle: il mese porta in dono il 3° posto all'Acquario

12° posto Toro. Luglio 2026 si preannuncia come un periodo di vistoso rallentamento, imponendo una seria meditazione riguardo a tutte le priorità personali. In ambito affettivo, i rapporti vivranno una stagione intricata e alquanto nebbiosa. I dialoghi risulteranno faticosi e caratterizzati da freddezze repentine o equivoci che esigeranno una vicinanza autentica e una notevole tolleranza per essere superati. Non appare opportuno compiere scelte definitive, bensì analizzare attentamente le crepe che minano la serenità della vita coniugale. Dal punto di vista professionale, la fatica quotidiana si rivelerà gravosa e purtroppo priva di reali soddisfazioni.

I riscontri tanto desiderati sembreranno slittare, richiedendo una solida stabilità interiore utile a non arrendersi allo scoramento generale. Riguardo alle finanze, il comparto economico imporrà una grandissima cautela generale. Una spesa inattesa oppure un ritardo negli incassi potrebbero destabilizzare alcuni bilanci personali di per sé precari. Amministrate i capitali con oculatezza assoluta eliminando le velleità. Soltanto nei pressi dei giorni conclusivi qualche chiarimento regalerà una felice distensione.

Voti — Amore: 5 | Lavoro: 5 | Denaro: 5.

11° posto Gemelli. Il periodo estivo riserverà svariate circostanze complesse da affrontare con vigile prudenza. Nei sentimenti, la ricerca di stabilità e la brama di direzione rischieranno di scatenare tensioni forti nei legami intimi.

Diventerà indispensabile mostrare una flessibilità assai superiore per impedire che banali screzi sfocino in accesi contrasti verbali. I nuovi incontri stenteranno a decollare a causa di una spiccata tendenza alla diffidenza iniziale. Sul versante professionale, le novità organizzative e i controls sui compiti richiederanno una duttilità immediata unita a un monitoraggio rigoroso dei minimi dettagli. Accantonate le posizioni rigide dinanzi a chi lavora con voi, dato che la cooperazione rappresenterà l'unica via per concludere i progetti più faticosi. Sul piano economico, la situazione rimarrà sostanzialmente ferma. Non sarà la fase ideale per azzardi speculativi o passi avventati relativi a compere onerose.

Qualsiasi mossa andrà vagliata attentamente per tutelare i capitali accumulati finora. Solamente col passare del tempo l'atmosfera si farà meno pesante.

Voti — Amore: 5 | Lavoro: 6 | Denaro: 6.

10° posto Bilancia. Luglio 2026 stimolerà un esame di coscienza molto intenso sulle unioni del cuore e su determinati percorsi professionali tuttora aperti. Nei sentimenti, la sensibilità risulterà amplificata rendendo cruciale difendere lo spazio privato. Bloccate gli impulsi rabbiosi di fronte a eventuali provocazioni, poiché le incomprensioni giungeranno improvvise a causa del transito planetario avverso. I cuori solitari avvertiranno l’esigenza di isolamento per comprendere i reali desideri affettivi.

Nella professione, le settimane presenteranno compiti intricati capaci di esigere una accuratezza totale e un focus perenne. Qualche intoppo nei documenti andrà messo in conto, ma la personale tenacia segnerà la svolta vincente sulla lunga distanza. Relativamente alle finanze, converrà adottare una linea sobria, posticipando qualunque scommessa rischiosa o transazione commerciale immediata. La gestione patrimoniale deve rivelarsi rigorosa onde scongiurare scoperti nei bilanci. Taluni agganci interessanti nella fase terminale ridoneranno fiducia, ma la moderazione dovrà guidare ogni mossa economica.

Voti — Amore: 6 | Lavoro: 6 | Denaro: 6.

9° posto Leone. L'andamento di luglio 2026 convoglierà le energie verso traguardi concreti e deliberazioni di grande spessore.

In amore, nelle unioni durature si manifesterà l’urgenza di edificare con stabilità, programmando tappe storiche quali convivenze oppure investimenti immobiliari. All'opposto, le storie vacillanti richiederanno tagli netti e improcrastinabili per evitare inutili malesseri. Nella professione, la consueta determinazione sarà testata mediante impegni che pretenderanno un rigore assoluto. Esclusivamente la serietà porterà i frutti sperati, malgrado la spossatezza che accompagnerà le giornate. Sul fronte economico, il bilancio resterà protetto e privo di scossoni, purché si mantenga una condotta severa verso i costi superflui. Evitate i colpi di testa o le scommesse azzardate. Nella porzione conclusiva del mese, alcune relazioni vantaggiose e parziali gratificazioni professionali rinvigoriranno l'entusiasmo, rendendo il cammino quotidiano assai fluido.

Voti — Amore: 6 | Lavoro: 7 | Denaro: 6.

8° posto Vergine. Il mese estivo esordirà sotto il segno dell’armonia, sebbene lo scenario circostante mostri dinamiche poco trasparenti. Nei sentimenti, nella vita di coppia sarà focalizzarsi su una totale trasparenza e sulla predisposizione alla discussione costruttiva. Sarà necessario evitare barriere protettive capaci di allontanare il partner proprio nel momento del bisogno. Le nuove simpatie sbocceranno principalmente in contesti quotidiani, esigendo comunque ponderazione prima di sbilanciarsi. Nella professione, l'estro innato e la spiccata dote diplomatica consentiranno di raccogliere supporto e plausi, malgrado qualche maretta nell'ambiente circostante.

Si tratterà di una fase di preparazione, ideale per strutturare i piani futuri. Riguardo alle finanze, i risparmi resteranno stabili mediante una conduzione saggia, con spiragli di crescita attesi per la fine del periodo. Vigilate sulle uscite dedicate ai divertimenti, privilegiando la parsimonia in vista di progetti solidi.

Voti — Amore: 7 | Lavoro: 7 | Denaro: 7.

7° posto Cancro. Luglio 2026 esorta a una saggia pianificazione della routine. Nei sentimenti, l'ardore risulterà presente, ma apparirà vitale calibrare le espressioni e i momenti per scongiurare attriti col partner. La limpidezza espressiva costituirà la chiave per preservare la pace domestica. Chi è solo, secondo l'oroscopo, farà bene a vagliare le frequentazioni, scartando i profili instabili.

Sul versante professionale, sfide inedite offriranno l'occasione per dimostrare audacia e un eccellente piglio operativo. Sarete messi alla prova sulla prontezza di fronte agli imprevisti, trionfando grazie a un approccio pragmatico. Per il denaro, possibili entrate derivanti da prestazioni insolite andranno amministrate con cura. Non cedete alla bramosia dello shopping, visto che il cielo consiglia di blindare le posizioni attuali anziché rischiare. Un chiarimento franco nella parte conclusiva aiuterà a ritrovare il perfetto equilibrio finanziario per i progetti familiari.

Voti — Amore: 7 | Lavoro: 8 | Denaro: 8.

6° posto Scorpione. L'energia di luglio 2026 si rivelerà potente, pronta a spingere i propositi più ambiziosi.

In amore, l’universo sentimentale registrerà fiammate memorabili; le storie stabili si consolideranno parecchio, mentre inedite passioni sorgeranno con una spinta magnetica irresistibile. Occorrerà però frenare la possessività per non incrinare l’intesa. Nella professione, prove stimolanti daranno l’opportunità di esibire polso e formidabile acume strategico, determinando scatti di livello evidenti e gratificanti. Riuscirete a sbrogliare nodi complessi che paralizzavano l'attività quotidiana da settimane. Per il denaro, notizie incoraggianti giungeranno grazie alle mosse avvedute compiute in passato, blindando la sicurezza patrimoniale. Sarà possibile ricevere una proposta d'acquisto allettante dopo la metà del mese.

Nella seconda frazione del periodo, taluni confronti risolutivi consentiranno di rinsaldare le alleanze sincere, eliminando i dubbi residui.

Voti — Amore: 8 | Lavoro: 8 | Denaro: 8.

5° posto Pesci. Luglio 2026 prende il via con una marcia decisamente spumeggiante, consentendo di scalare le gerarchie e raccogliere consensi ovunque. Nelle faccende di cuore, i legami vivranno una fase di felice risveglio. Le antiche freddezze verranno cancellate grazie a confessioni sincere e al desiderio di pianificare passi importanti. Per i cuori solitari, il fascino toccherà vette altissime. Sul fronte professionale, l’attività diventerà fonte di gioia e i traguardi arriveranno con costanza, convalidando l'autorevolezza personale.

Sarete chiamati a compiere scelte cruciali per chi vi circonda nelle fatiche di ogni giorno. Nel comparto economico, la situazione richiederà comunque senno nell'amministrazione delle spese voluttuarie o legate al prestigio. Ciò nonostante, i guadagni risulteranno in crescita evidente rispetto alle settimane scorse, offrendo serenità. Nella seconda metà del mese, il superamento di ostacoli burocratici regalerà la necessaria lucidità.

Voti — Amore: 8 | Lavoro: 8 | Denaro: 8.

4° posto Capricorno. Un cammino dinamico e ricco di opportunità accompagnerà le giornate per l'intero luglio 2026. Nei sentimenti, il confronto tornerà a essere il perno delle serate, alimentando un'intesa profonda e sciogliendo vecchi nodi interiori che appesantivano la relazione.

I nuovi contatti risveglieranno curiosità, portando freschezza nella sfera affettiva. Nel lavoro, idee d'avanguardia troveranno terreno fertile grazie a una eccezionale versatilità e alla prontezza nell'adeguarsi alle sfide quotidiane inedite. Emergerete come mediatori ideali nelle dispute delicate tra conoscenti. Riguardo alle finanze, si noteranno miglioramenti tangibili, con l'opportunità di riscuotere somme extra derivanti da prestazioni secondarie ben remunerate. La conduzione economica deve mantenersi lucida. La fine del mese regalerà una splendida percezione di serenità e appagamento, preludio a sviluppi gloriosi per la carriera e la solidità patrimoniale complessiva.

Voti — Amore: 9 | Lavoro: 9 | Denaro: 9.

3° posto Acquario. Luglio 2026 spingerà verso un'introspezione feconda mirata a rigenerare i rapporti veri. In amore, la spiccata empatia renderà magnetici gli sguardi per chiunque cerchi autenticità. I partner troveranno una sintonia idilliaca dopo i passati distacchi, mentre i cuori solitari vivranno incontri destinati a mettere radici nel tempo. Nella professione, le settimane presenteranno compiti ardui che richiederanno minuziosità, ma l'intuito formidabile consentirà di individuare risposte geniali in anticipo sui tempi. Riceverete consensi preziosi da parte di chi conta. Sul fronte economico, riscontri felici giungeranno grazie alle scelte oculate operate in passato, stabilizzando il patrimonio e consentendo di pianificare compere importanti. Risulta il momento perfetto per puntare sui talenti personali. Col passare delle giornate, occasioni di svago restituiranno brio e ottimismo.

Voti — Amore: 9 | Lavoro: 9 | Denaro: 9.

2° posto Sagittario. Un clima splendido e protettivo avvolgerà le settimane, propiziando un ottimo recupero nei rapporti interpersonali. Nei sentimenti, le coppie ritroveranno un'intesa magnifica superando i passati distacchi, mentre le nuove passioni si svilupperanno su basi serie e allineate ai valori intimi più profondi. La stabilità affettiva riceverà una spinta formidabile dai transiti planetari attuali. Nel lavoro, la fase garantirà momenti di affermazione eccellenti, con piani fermi da tempo pronti a tramutarsi in fatti ufficiali e scatti di livello. La costanza risulterà il pilastro del trionfo professionale. Per il denaro, i profitti resteranno costanti e generosi, e una condotta matura aprirà spiragli di sviluppo molto promettenti. La tranquillità economica permetterà di assecondare desideri importanti. Verso il termine del mese, una decisione coraggiosa cementerà l'autostima.

Voti — Amore: 9 | Lavoro: 10 | Denaro: 10.

1° posto Ariete. Una spinta straordinaria impressa dal transito solare renderà luglio 2026 un periodo di svolta radicale. In amore, la passione toccherà picchi stellari, favorendo il totale rinnovo della complicità e incontri capaci di imprimere un segno eterno nell'anima. Sarete ammirati ovunque, capaci di stregare le persone mediante il magnetismo personale. Sul lavoro, opzioni di rilievo spunteranno all'orizzonte, recando mansioni prestigiose e incrementi di guadagno commisurati all'audacia dimostrata. Risulta la fase adatta per lanciare quel progetto sognato da tanto tempo. Relativamente alle finanze, lo scenario economico si rivelerà florido, con entrate cospicue e una gestione in grado di blindare il domani familiare. Il coraggio negli affari verrà premiato dai riscontri reali. L'intero mese regalerà l'opportunità di afferrare mete ambiziose grazie a un vigore inesauribile.