L'oroscopo dal 29 giugno al 5 luglio analizza l'amore in questa nuova settimana che promette scintille per determinati segni dello zodiaco. Partiamo subito premettendo che chi trascina situazioni irrisolte o silenzi pesanti sarà costretto dai pianeti a scoperchiare il vaso di Pandora, affrontando la realtà con assoluta onestà. Non si tratta di un cielo punitivo, ma di un invito collettivo alla verità emotiva. Intanto, l'astrologia sfavorisce lo Scorpione, con soli due punti in classifica.

Previsioni astrologiche della settimana dal 29 giugno al 5 luglio 2026 sull'amore

❤️❤️ Scorpione. Siete maestri nel nascondere le vostre tempeste interiori dietro una facciata di totale imperturbabilità, ma in questi giorni questa strategia non funzionerà. Le emozioni che avete represso troppo a lungo spingeranno per uscire, e potrebbero farlo in modo improvviso, magari attraverso una discussione accesa o, al contrario, con un silenzio carico di elettricità. In realtà, dietro questo atteggiamento c'è solo un disperato bisogno di essere compresi e accettati per ciò che siete davvero, senza maschere. Smettete di raccontarvi che tutto va bene se il vostro cuore dice il contrario. Siete fatti di passioni intense e meritate legami che abbiano lo stesso spessore.

Anche se non è ancora arrivato il momento di compiere scelte drastiche, iniziate a guardare il vostro futuro affettivo con occhi diversi, pieni di coraggio e assoluta trasparenza.

❤️❤️❤️ Leone. In questi giorni potreste avvertire la netta sensazione di essere meno magnetici e brillanti del solito, come se un velo di stanchezza spegnesse la vostra naturale vitalità. In amore il rischio maggiore è legato ai malintesi comunicativi: un messaggio non risposto, una parola di troppo o un gesto d'affetto mancato potrebbero scatenare in voi insicurezze inaspettate. Sotto la superficie di questi piccoli bisticci quotidiani, però, si muove un'esigenza ben più profonda: volete essere amati e apprezzati per la vostra essenza, e non soltanto per quello che riuscite a fare o a dimostrare.

Imparate a manifestare questa fragilità senza lanciare accuse al partner. Ricordate che avete il pieno diritto di ricevere cure, non solo di dispensarle.

❤️❤️❤️ Capricorno. La vostra capacità di sopportazione è leggendaria: stringete i denti e andate avanti anche quando tutto sembra remare contro i vostri piani. Tuttavia, adesso il corpo e la mente vi stanno inviando un segnale di stop che sarebbe saggio non ignorare. Questa settimana accuserete un calo di energia piuttosto evidente, che potrebbe tradursi in stress diffuso e disturbi del sonno. Non c'è nulla che non vada nei vostri progetti, avete semplicemente preteso troppo da voi stessi senza concedervi soste. Questo sovraccarico si riflette anche nei rapporti di coppia, dove si avverte una certa freddezza o distanza fisica.

I legami che poggiano su fondamenta solide supereranno questa fase grazie alla pazienza reciproca; le storie già in crisi si troveranno invece di fronte a un bivio. Evitate qualunque decisione presa sull'onda del momento: la nebbia si dirada solo restando fermi.

❤️❤️❤️ Pesci. Un senso di sottile incertezza vi farà compagnia in queste giornate, come un sussurro interiore che vi suggerisce di cambiare rotta, anche se la meta finale non vi è ancora chiara. Vi sentirete particolarmente esposti e vulnerabili, soprattutto se di recente avete dovuto fare i conti con un distacco o con la fine di un legame. Non cercate di soffocare questa malinconia: queste emozioni vi stanno indicando quali sono i bisogni che avete trascurato per troppo tempo.

Vecchi dubbi e ferite del passato che credevate rimarginate potrebbero tornare a farsi sentire. Non permettete alla tristezza di bloccarvi, ma trasformate questa fase in un'opportunità d'oro per rimettervi al centro del vostro mondo e guarire dall'interno.

❤️❤️❤️❤️ Sagittario. Un vento di rinnovamento soffia sul vostro cielo sentimentale, anche se la velocità sarà ridotta rispetto ai vostri standard. Le relazioni richiedono tempo, dedizione e una buona dose di tolleranza in questa fase. Se nelle settimane scorse ci sono stati attriti o parole non dette, i prossimi giorni saranno perfetti per aprire un confronto, a patto di bandire la fretta e l'aggressività. Una sola parola pronunciata con autenticità e col cuore in mano varrà molto di più di mille giustificazioni strutturate.

L'armonia perfetta non è un miraggio, ma una pianta delicata che va bagnata ogni giorno con piccoli gesti di attenzione quotidiana.

❤️❤️❤️❤️ Toro. È molto probabile che in queste giornate vi sentiate un po' soli nel gestire il peso della routine, come se vi mancasse il complice ideale su cui appoggiarvi nei momenti di stanchezza. La verità, però, è che custodite dentro di voi una riserva di determinazione impressionante, che vi consentirà di superare ogni ostacolo a testa alta. Le piccole prove sentimentali di questa settimana serviranno proprio a misurare la vostra crescita personale. Anche se vi sentirete a tratti fragili, avvertirete una forte spinta verso il cambiamento. Non abbiate paura di ridiscutere alcune tessere del vostro mosaico affettivo.

Il weekend porterà con sé riflessioni profonde e qualche piccolo, incoraggiante segnale di apertura.

❤️❤️❤️❤️ Vergine. Dopo un periodo caratterizzato da alti e bassi emotivi piuttosto logoranti, finalmente la vostra luce interiore torna a splendere con una nuova intensità. Nella vita privata si avverte un netto cambio di direzione: l'organizzazione di un viaggio, un'esperienza insolita o il semplice fatto di aver ricominciato a prendervi cura dei vostri spazi vi aiuterà a spezzare la monotonia, restituendovi l'equilibrio perduto. Guarderete ai vostri legami con una maturità del tutto nuova, senza più la paura di chiudere o ridimensionare quei rapporti che non hanno più nulla da offrirvi. Fate spazio alla spensieratezza e al puro piacere di vivere il presente.

❤️❤️❤️❤️ Acquario. La vostra dote migliore in questo momento sarà la capacità di rimanere coerenti con i vostri valori strutturali, anche se attorno a voi tutto sembra muoversi in modo caotico. Questa stabilità interiore cambierà la percezione delle cose, facendo apparire le vecchie tensioni di coppia decisamente meno pesanti. Chi vive una storia d'amore ritroverà il gusto della complicità attraverso la routine e le piccole attenzioni, senza il bisogno di rincorrere gesti teatrali. I single, dal canto loro, sperimenteranno una vera e propria evoluzione intima: c'è molta meno paura di mostrare il fianco e una maggiore predisposizione all'ascolto dell'altro. Abbassare le difese sarà la vera svolta.

❤️❤️❤️❤️❤️ Cancro. Dopo un blocco planetario che ha reso le scorse settimane decisamente pesanti, finalmente il vostro cielo si tinge di colori caldi e rassicuranti. Sentirete rinascere una grande gioia di vivere e il desiderio profondo di gettarvi alle spalle i vecchi fardelli per guardare al futuro con ottimismo. La vostra sensibilità e il vostro intuito saranno i veri fari di questi giorni. Le relazioni diventeranno molto più limpide: le persone amate sapranno stupirvi con premure inaspettate capaci di toccare le corde giuste del vostro cuore. Il fine settimana sarà perfetto per celebrare voi stessi: staccate da tutto e concedetevi un momento di totale relax nella natura o nei vostri hobby preferiti.

❤️❤️❤️❤️❤️ Bilancia. Questi giorni vi regaleranno una profonda sensazione di appagamento interiore. Dopo aver investito fatiche ed energie emotive, inizieranno ad arrivare risposte tangibili, che si tradurranno nella gratificazione di sentirvi finalmente amati e stimati per ciò che siete realmente. Avete seminato bene e ora è tempo di raccogliere i frutti. Sfruttate questa lucidità per fare il punto sui vostri desideri reali: se una storia d'amore ha esaurito la sua spinta propulsiva, avrete il coraggio di chiuderla senza rancori, sapendo che non si tratta di un fallimento ma di un atto di immenso rispetto verso voi stessi. Se invece la coppia è solida, sarà il momento ideale per gettare le basi di progetti importanti legati alla casa o al futuro insieme.

❤️❤️❤️❤️❤️ Gemelli. Siete indubbiamente i protagonisti assoluti di questa estate in amore, al centro di un transito che amplifica a dismisura le vostre occasioni di incontro e di svago. Il vostro fascino è alle stelle, la parlantina è brillante e la vostra energia magnetica non lascerà indifferente nessuno. Per chi ha il cuore libero si aprono giornate spumeggianti, ricche di conoscenze stimolanti in grado di risvegliare brividi che credevate dimenticati. Non tutte le storie nate ora avranno lo sviluppo di un romanzo epico, ma ognuna lascerà una traccia indelebile. Anche le nuove amicizie si riveleranno una splendida sorpresa. Chi è in coppia vivrà giorni di passione intensa, dove piccoli gesti quotidiani sapranno rinnovare una complicità assoluta.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️Ariete. Siete guidati da una carica vitale a dir poco straordinaria in questa settimana. Vi sentite pronti a riprendervi tutto ciò che fino a pochi giorni fa sembrava irraggiungibile o bloccato dalla sfortuna. È il momento di rischiare, di esporvi e di dare concretezza a quei progetti di coppia che avevate congelato. Anche se l'intensità del periodo potrebbe generare piccoli attriti passeggeri, avrete la maturità necessaria per disinnescarli con dolcezza e un pizzico di romanticismo. Per i single si profila all'orizzonte un incontro speciale, capace di spazzare via le delusioni del passato in un battito di ciglia. Nel weekend lasciatevi guidare esclusivamente dall'istinto: se il cuore vi dà un segnale, seguitelo senza pensarci due volte.