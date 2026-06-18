L'oroscopo del mese di luglio vanta un cielo vibrante, tipico del cuore pulsante dell'estate, ma non privo di complessità planetarie. I transiti del periodo invitano a una gestione saggia delle energie. Se da un lato il Sole e i pianeti veloci stimolano il desiderio di evasione, di socialità e di caldi flirt balneari, dall'altro permangono nodi astrologici che richiedono prudenza, specie nella gestione dello stress e delle finanze. Sarà un mese di grandi bilanci, ideale per staccare la spina e ripulire la propria vita dal superfluo, ma anche per accogliere colpi di fulmine e svolte professionali.

L'astrologia regala il primo posto in classifica al Leone. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo mese luglio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Sagittario. Questo periodo estivo si preannuncia intenso, ma richiederà una particolare attenzione alla gestione delle risorse e della sicurezza personale. Se avete pianificato vacanze in località balneari particolarmente rinomate e affollate, cercate di tenere gli occhi aperti per evitare piccole truffe o sanzioni impreviste che potrebbero gravare sul vostro budget. Molti nativi del segno preferiranno o dovranno rimanere a casa, vivendo la stagione tra le mura cittadine. Sul fronte pratico, è consigliabile rinviare a settembre qualsiasi trattativa legata a compravendite immobiliari o investimenti importanti.

Fortunatamente, la sfera intima si scalderà notevolmente: per chi è single si aprirà una stagione di avventure passionali e temporanee, sostenute da un forte slancio erotico. Chi vive una relazione di coppia riscoprirà una grande complicità fisica. Sfruttate ogni momento utile per riposare l'organismo, poiché i mesi autunnali richiederanno un dispendio energetico non indifferente.

1️⃣1️⃣- Acquario. La prima metà del mese potrebbe iniziare in sordina, con ritmi piuttosto lenti e una sensazione di parziale stagnazione. Tuttavia, superata la metà di luglio, la musica cambierà radicalmente e inizierà il vero divertimento tra feste all'aperto, cerimonie e serate spensierate. Sentirete un forte bisogno di indipendenza e di leggerezza, complici le dinamiche vissute nei mesi scorsi.

Le giornate trascorreranno tra uscite sul lungomare, locali e momenti di svago, anche se dovrete fare i conti con i tipici disagi stagionali, come l'afa notturna che disturberà il sonno e le fastidiose punture d'insetto. I cuori solitari saranno favoriti negli incontri occasionali e senza impegno, mentre per chi è in coppia sono in arrivo sorprese capaci di ridare slancio al rapporto. Un piccolo promemoria: proteggete adeguatamente la pelle durante le esposizioni al sole per evitare scottature.

1️⃣0️⃣- Scorpione. Vi attende una stagione decisamente movimentata, caratterizzata da un altalenarsi di emozioni forti, flirt e qualche piccola complicazione sentimentale che renderà il clima generale molto passionale.

Sia che vi troviate in una località di villeggiatura, sia che rimaniate in città, non avrete il tempo di annoiarvi grazie a un continuo viavai di persone e impegni nella vostra abitazione. Chi non viaggerà troverà comunque il modo di svagarsi tra locali e serate d'intrattenimento. Prestate molta prudenza se vi mettete alla guida, specialmente nelle ore più calde, facendo attenzione a pedoni e ciclisti distratti. Le temperature elevate e il rumore della vita notturna potrebbero rendere difficile il riposo, ma le soddisfazioni sul piano fisico e mentale non mancheranno. Luglio favorirà inoltre la nascita di nuove e stimolanti amicizie.

9️⃣- Ariete. Il mese si prospetta ricco di occasioni mondane e festeggiamenti, segnando un netto recupero rispetto alle fatiche della scorsa primavera.

Sentirete il bisogno profondo di allontanarvi dai doveri quotidiani e dalle responsabilità familiari che vi hanno appesantito negli ultimi tempi. Luglio vi regalerà una nuova ricchezza interiore, permettendovi di sognare in grande e di vivere momenti di pura gioia tra giornate di sole e uscite con gli amici o con la persona amata. Le preoccupazioni svaniranno progressivamente, lasciando spazio a una maggiore audacia anche in amore. Sarà tuttavia necessario muoversi con cautela a causa di alcuni transiti planetari severi, come l'opposizione di Saturno, che potrebbe introdurre piccoli rallentamenti burocratici o disguidi nei vostri piani. Nonostante ciò, le coppie stabili riceveranno notizie liete e potranno godersi viaggi romantici e cene a lume di candela.

8️⃣- Toro. Luglio si rivelerà un periodo produttivo e dinamico, sebbene caratterizzato da giornate emotive piuttosto alterne. La noia non farà parte delle vostre giornate, poiché avrete sempre nuove attività da seguire. Chi è impegnato sul fronte professionale dovrà gestire un carico di lavoro considerevole a causa dell'aumento di richieste e clienti, mentre gli studenti avranno finalmente l'opportunità di staccare la spina e rigenerare la mente. Tutti i sacrifici compiuti nei mesi passati inizieranno a dare i primi frutti concreti. Gli spostamenti e i nuovi incontri saranno ampiamente favoriti, ma il consiglio delle stelle è di preferire mete non troppo distanti da casa per evitare stress eccessivi.

Se qualche piccolo progetto non dovesse andare in porto, evitate di chiudervi in voi stessi. Attenzione alla salute: qualche giornata potrebbe essere disturbata da emicranie o fastidi alla schiena. Per le relazioni di lunga data, sarà il momento di prendere decisioni definitive sul futuro.

7️⃣- Bilancia. La vostra estate entrerà nel vivo a partire da questo mese, focalizzandosi sul benessere psicofisico. Avrete molte questioni personali di cui occuparvi, ma sarà fondamentale tenersi alla larga dalle polemiche e dalle discussioni sterili, in particolare all'interno dell'ambiente domestico. Il vostro potere di seduzione sarà ai massimi livelli: chi è single troverà terreno fertile per nuove conquiste e non si escludono colpi di fulmine improvvisi.

In questo periodo avvertirete una forte insofferenza verso la falsità e i doveri professionali, motivo per cui cercherete di delegare i compiti o di ridurre gli impegni per concedervi una vacanza, anche se breve. Sfruttate queste settimane per ricaricare le energie in vista dei mesi invernali che si preannunciano impegnativi. Unico neo: mantenete le distanze da parenti invadenti o da domande troppo personali.

6️⃣- Capricorno. Con l'inizio di questa seconda parte dell'anno si avverte un netto cambio di rotta rispetto ai mesi precedenti. Luglio offrirà una parentesi di tregua e l'opportunità di riallacciare i contatti con amici storici o parenti che non vedevate da tempo a causa dei passati impegni.

Le configurazioni astrologiche promettono molto, anche se la presenza del Sole in opposizione richiederà una gestione attenta delle energie vitali. Potrete comunque contare sulla stabilità di Saturno, un alleato prezioso per superare qualsiasi imprevisto o contrattempo dell'ultimo minuto. È il momento ideale per pianificare un viaggio rigenerante, preferendo mete nazionali che garantiscano relax senza complicazioni logistiche. I single avranno l'occasione di mettere in mostra il proprio fascino, attirando l'attenzione di persone molto interessanti e affini.

5️⃣- Cancro. Questo mese si rivelerà splendido per i sentimenti, portando armonia sia a chi vive un rapporto solido sia a chi è alla ricerca dell'anima gemella.

Se nel recente passato si sono verificati malintesi o tensioni nella coppia, avrete finalmente la possibilità di fare chiarezza e di superare eventuali mancanze, lasciando spazio al perdono. La vostra estate si dividerà equamente tra doveri lavorativi e momenti di svago. Chi è alla ricerca di un'occupazione troverà proposte interessanti, anche a tempo parziale. Le stelle suggeriscono di mettere in pausa le questioni più complesse o i progetti a lungo termine, rimandandoli a settembre, per godersi appieno i benefici della stagione prima dell'arrivo dei mesi freddi. Sarà un periodo ideale anche per incontrare vecchie conoscenze e accogliere parenti, il tutto sostenuto da una forma fisica eccellente e da viaggi piacevoli.

4️⃣- Gemelli. Le prospettive per questo periodo sono decisamente rosee e segnano una netta rinascita rispetto al passato. Il recente compleanno vi ha spinto a riflettere profondamente sulle vostre priorità, aiutandovi a comprendere ciò che desiderate davvero e a eliminare tutto ciò che risultava superfluo. Le prossime settimane porteranno promesse d'amore importanti, incontri entusiasmanti per i single e, in qualche caso, liete notizie legate a nuove nascite. Tutto sembrerà più leggero e piacevole, nonostante la forte calura stagionale. Avrete voglia di sperimentare, frequentare nuovi ambienti, uscire più spesso e concedervi flirt emozionanti. Le sorprese non mancheranno e le serate all'aperto vi regaleranno momenti magici.

Notizie positive anche per i lavoratori autonomi, che vedranno una netta ripresa degli affari e una stabilizzazione del bilancio. Prestate solo attenzione alle sanzioni distratte e alle scottature solari.

3️⃣- Vergine. Il cielo vi offre una vasta gamma di opportunità e avrete la libertà di scegliere la direzione che preferite. Le tensioni e gli stati d'ansia che vi hanno accompagnato di recente svaniranno, permettendovi di ritrovare una profonda serenità interiore. Il cuore tornerà a battere per sentimenti intensi e sinceri: chi si trova in una relazione sentimentale rimasta a lungo in bilico sarà finalmente pronto a prendere una decisione matura e definitiva, mentre chi è single preferirà vivere alla giornata, assaporando ogni singolo momento di libertà.

Ottimi risvolti per chi gestisce attività legate al turismo o al commercio; i flussi finanziari saranno generosi e permetteranno di sistemare pendenze o vecchi debiti. Verso la fine del mese si prevedono vacanze memorabili, caratterizzate dalla giusta compagnia e da momenti di assoluto relax in riva al mare.

2️⃣- Pesci. L'estate si conferma il vostro regno incontrastato e vi vedrà muovervi con una grinta e una vitalità straordinarie. Sarete il punto di riferimento in ogni occasione sociale e nessuno potrà fare a meno del vostro buonumore. All'orizzonte si profilano eventi importanti, come cerimonie o inviti esclusivi, capaci di regalarvi grandi emozioni. Vi attende un periodo denso di calore e divertimento. Dopo una lunga fase di restrizioni o di isolamento, avrete l'opportunità di esprimere tutto il vostro potenziale. Anche chi ha vissuto la fine di un amore o la perdita di un'occupazione ritroverà l'ottimismo e il sorriso, guardando al domani con fiducia. Cercate di allontanare i pensieri cupi e godetevi la serenità familiare, soprattutto se avete figli. Per i single si prospettano avventure entusiasmanti, ma ricordate di non sottovalutare l'intensità del sole estivo e di proteggervi adeguatamente.

1️⃣- Leone. Le prossime settimane vi inviteranno ad assaporare i piaceri della bella stagione, che arriva come un meritato premio dopo un inverno e una primavera decisamente faticosi. La sfera affettiva sarà a portata di mano soprattutto per i cuori solitari, in particolar modo per coloro che risiedono o si sposteranno verso località marittime o turistiche. Se vi trovate ancora bloccati in città, il consiglio degli astri è di concedervi una fuga rigenerante verso la spiaggia non appena possibile. Sarà saggio sospendere temporaneamente i progetti professionali o finanziari più impegnativi, rimandando le scadenze all'autunno. Avete lavorato intensamente e ora necessitate di una sosta. Questo mese sarà perfetto per tracciare un bilancio di metà anno e fare pulizia di tutto ciò che non funziona più nella vostra vita, mentre le coppie più giovani avranno l'opportunità di consolidare i propri legami.