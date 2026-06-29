Secondo l'oroscopo dal 6 al 12 luglio, i nati sotto il segno del Leone vivranno una breve transizione di coppia ma avranno successo nella seduzione se single, dovendo però fare molta attenzione alle finanze. I Gemelli affronteranno una settimana movimentata tra tentazioni amorose e grandi successi sentimentali, accompagnati da ottimi e inaspettati guadagni economici. Infine, i nativi del Cancro vedranno una potente rinascita della passione e dell'amore autentico, supportata da investimenti redditizi che non dovranno però far dimenticare loro di godersi la vita quotidiana.

La settimana 6-12 luglio secondo le stelle: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Nei prossimi sette giorni saranno soprattutto i rapporti coniugali a risentire degli influssi benefici di Giove. Questa energia si manifesterà con un legame più profondo, un trasporto rinnovato o la felice risoluzione di un piccolo contrasto di coppia. Se non avete un partner, la presenza del rigoroso Saturno nella vostra area delle relazioni suggerisce che non è il momento di avventure passeggere, quanto piuttosto di una storia solida da costruire o ricostruire con pazienza. Sul fronte economico la situazione resterà stabile. Tuttavia, la protezione di Giove vi regalerà un pizzico di fortuna, guidandovi verso le decisioni migliori per acquisti o investimenti.

Valutate quindi di consultare il vostro referente bancario per sfruttare al meglio questo momento favorevole. Voto: 7,5

Toro – Venere in ottimo aspetto protegge la vostra vita di coppia. Vi attende una settimana piacevole, accesa da un ritrovato entusiasmo fatto di sensualità e passione. Attenzione, però: se la vostra relazione sta affrontando una crisi profonda, il solo favore di Venere non basterà a fare miracoli. Se siete single, sul fronte del cuore il pianeta Saturno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote, rendendovi un po' impacciati. Rischierate quindi di fare qualche gaffe, proporre iniziative che non andranno a buon fine, o magari eccedere con gesti impulsivi e approcci troppo audaci fin dal primo appuntamento!

Ottime notizie invece per il portafoglio: gli astri favoriscono le finanze. Approfittatene per dare stabilità alla vostra situazione economica, magari valutando nuovi investimenti a lungo termine. Voto: 7,5

Gemelli – Sotto l'influsso di Plutone, le prossime rischiano di essere giornate... anzi, una settimana decisamente movimentata per la vostra vita di coppia! Questo pianeta potrebbe infatti tentarvi e spingervi verso qualche scappatella. Tutto però dipenderà dalle vostre scelte: la Luna, al contrario, vi inviterà a consolidare e proteggere il legame attuale. Per quanto riguarda i single, la complicità di Venere metterà l'amore in cima ai vostri pensieri nei prossimi sette giorni. Il vostro fascino farà strage di cuori, regalandovi momenti intensi e una straordinaria carica di energia.

Ottime notizie anche sul fronte economico grazie a Giove: potrebbe arrivarvi un’eredità del tutto inaspettata o, se avete investito in un'attività, potreste registrare guadagni eccellenti. Voto: 8,5

Cancro – Se di recente la vostra vita sentimentale ha attraversato una fase un po' grigia e monotona, preparatevi a un'esplosione di sfumature romantiche e passionali! Gli astri sono pronti a dare una potente scossa ai vostri sentimenti. Potrete contare sul supporto di Venere per riaccendere la scintilla e rendere molto più stuzzicante l'intesa con il partner. Se siete single, il vostro fascino farà strage di cuori. Tuttavia, fedeli alla vostra natura leale, cercherete solo legami autentici e profondi, tenendovi alla larga dalle avventure superficiali.

In ogni caso, il periodo di solitudine è ormai agli sgoccioli. Sul fronte economico, le finanze saranno al centro dei vostri pensieri in questa settimana. Fortunatamente, grazie all'influenza positiva di Plutone, i vostri progetti e investimenti potrebbero rivelarsi decisamente redditizi. Cercate però di non lasciarvi assorbire troppo dalle questioni materiali: trovate il tempo per godervi la quotidianità, a partire proprio da questa settimana. Ricordate sempre le parole di Boris Pasternak: “l’uomo è nato per vivere e non per prepararsi a vivere”. Voto: 8,5

Oroscopo e pagelle della settimana 6-12 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Questa settimana vi metterà di fronte alla necessità di una breve separazione dal vostro partner.

Niente paura: sarà un momento transitorio che servirà solo a rendere il vostro amore più solido e profondo. Per i single si preannuncia un periodo ricco di colpi di scena amorosi: non riuscirete a stare fermi un attimo, sostenuti da una carica seduttiva davvero formidabile. Attenzione però alle finanze: Giove vi rema contro, stimolando mosse azzardate. Molto meglio rimandare ogni decisione importante ai prossimi periodi, quando il cielo sarà nettamente più benevolo. Voto: 7

Vergine – Nella prossima settimana il vostro senso critico sarà ai massimi livelli e il partner sarà il primo a subire le vostre lamentele. Non esiterete a esprimere giudizi taglienti sull'organizzazione domestica o sull'uso del denaro comune.

Se siete single, sotto una maschera di superiorità, restate dei sognatori incalliti. Via libera, quindi, a parole d'amore intense e a promesse solenni! Vigilate, tuttavia, per evitare amari risvegli nei tempi a venire. Mantenere il controllo ferreo del portafoglio: questo dovrà essere il vostro scopo principale. Purtroppo, rappresenterà anche la nota dolente. Evitando di imporvi dei sani limiti, sarete tentati di spendere per puro impulso, senza pensare al domani. Sforzatevi di pianificare a lungo termine e congelate per ora i contratti di rilievo. Voto: 6

Bilancia – Vi attende una settimana di forti contrasti sentimentali, in cui farete fatica a trovare la solita armonia con la dolce metà. Niente panico: con un po' di chiarezza e la giusta dose di ascolto reciproco, ogni tempesta passerà in fretta.

Per i single si preannuncia un periodo d'oro: la dea dell'amore è dalla vostra parte, il che significa fascino alle stelle e conquiste assicurate. Sentirete anche una forte carica passionale che vi inviterà a godervi la vita al massimo. Attenzione però allo shopping: l'ottima posizione lunare favorisce gli acquisti di classe, ma cercate di darvi un limite per evitare brutte sorprese nel portafoglio. Voto: 7

Scorpione – Voi che di solito preferite tenere sotto controllo le emozioni, nei prossimi giorni vi scoprirete sorprendentemente romantici! L'influenza di Nettuno vi spingerà a sognare a occhi aperti, portandovi persino a idealizzare un po' troppo la realtà. Al tempo stesso, però, l'azione di Saturno renderà le vostre pretese altissime.

Questo contrasto potrebbe causare sbalzi d'umore disorientanti, sia per voi che per chi vi sta accanto. Se non avete una relazione, l'orizzonte sentimentale sarà limpido e sereno: grazie a Marte, il pianeta della passione, la vostra vita affettiva sarà tutt'altro che noiosa. Sul fronte economico, cercate di porre un freno alle uscite nonostante l'entusiasmo del momento. Per rendervi conto dei passi falsi fatti finora, date un'occhiata agli acquisti degli ultimi tempi; vi accorgerete che molti erano superflui. Voto: 7

Previsioni sentimentali e finanziarie della settimana 6-12 luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – L’oroscopo della settimana 6-12 luglio vi consiglia di farvi guidare da Nettuno, pronto a sostenervi in questo periodo.

Il pianeta vi regalerà un fascino irresistibile e un magnetismo unico, capace di incantare chiunque incroci il vostro cammino. Questa straordinaria carica seduttiva farà faville non solo nei rapporti d'amicizia e nella vita sociale, ma darà il meglio di sé soprattutto in amore: conquistare una nuova persona o riaccendere la scintilla con il partner sarà un gioco da ragazzi. Sul lavoro o negli affari, non abbiate timore di avanzare richieste o pretendere un extra, anche se dovrete insistere un po'. Proveranno a dirvi che i tempi non sono maturi, ma alla fine la spunterete voi. Questa settimana, infine, si rivelerà ideale per rimettere in ordine le vostre finanze e pianificare le spese. Voto: 9

Capricorno – Vi attende una settimana all'insegna della serenità in amore.

Grazie alla protezione di Venere e Marte, gli affari di cuore prenderanno una piega decisamente positiva. Per i nati sotto questo segno che sono già in coppia, i rapporti si faranno più dolci e complici; i vecchi malumori svaniranno per fare posto a un clima molto più tenero, complice una Luna decisamente meno dispettosa del solito. Siete single? Guardatevi intorno nei prossimi giorni, perché l'anima gemella potrebbe essere dietro l'angolo. Massima attenzione, invece, al portafogli: se non volete rischiare di perdere i vostri risparmi, la prudenza dovrà essere la vostra parola d'ordine. Vi conviene congelare prestiti e finanziamenti (sia in entrata che in uscita) e stare alla larga dai mercati azionari stranieri.

Voto: 7,5

Acquario – Se avete una relazione, vi attendono sette giorni di pura armonia e complicità. C'è da dire che la vostra dolce metà sta facendo di tutto per farvi stare bene. Sarete così uniti e complici da toccare il cielo con un dito, sperando che questo momento magico non finisca mai! Se invece siete single, le vostre avventure sentimentali ricorderanno un giro sulle montagne russe. La tentazione di rincorrere ogni novità sarà forte, ma attenzione: continuando così rischierete solo di fare un gran fumo e niente arrosto. Se cercate davvero una storia seria, aprite bene gli occhi perché la persona giusta è più vicina di quanto pensiate. Sul fronte economico, purtroppo, non sarà una passeggiata.

Meglio muoversi con i piedi di piombo nelle spese. Verso la fine della settimana la dea bendata potrebbe mandarvi un piccolo segnale, ma evitate di fare passi azzardati. Voto: 6,5

Pesci – L'influenza di Marte, l'astro della passione, darà una forte scossa al vostro desiderio e a quello del partner, regalandovi sette giorni decisamente intensi sotto le lenzuola. In rari casi, però, questo pianeta potrebbe far riemergere qualche vecchia tensione di coppia. Se dovessero nascere dei contrasti, non ingigantite la situazione. Per chi è single, questo periodo si preannuncia straordinario, sia per gettare le basi di una nuova storia, sia per fare passi importanti. Qualcuno di voi potrebbe persino iniziare un legame fuori dagli schemi, ricco di emozioni travolgenti. Sul fronte economico, non state ancora navigando nell'oro, ma grazie al supporto neutrale di Saturno e Plutone riuscirete a gestire il budget senza affanni, a patto di evitare colpi di testa. Gli investimenti più importanti possono aspettare, anche se sono necessari. Voto: 7,5