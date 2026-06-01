L'oroscopo dall'8 al 14 giugno dice che sul piano sentimentale non mancheranno chiarimenti, nuovi incontri e passi avanti nelle relazioni più solide. Anche il lavoro e le questioni economiche richiederanno attenzione, ma con pazienza e determinazione sarà possibile trovare soluzioni efficaci. Vediamo nel dettaglio cosa riservano questi giorni ai dodici segni zodiacali. L'astrologia consegna al primo posto in classifica il segno Pesci, mentre il Sagittario precipita all'ultimo posto.

Classifica e oroscopo settimana 8-14 giugno 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Sagittario. La settimana si prospetta impegnativa e ricca di responsabilità. Il lavoro assorbirà gran parte delle vostre energie e vi sembrerà di avere poco tempo per voi stessi. Alcune questioni economiche continuano a generare preoccupazione e potrebbero spingervi a rivedere programmi e priorità. Non lasciatevi scoraggiare dalle difficoltà momentanee: la strada è in salita, ma non priva di soddisfazioni. Chi deve affrontare un esame, una selezione o una prova importante sentirà crescere la tensione. Sarà fondamentale trovare uno sfogo sano per liberarsi dall'ansia accumulata. Attività fisica, passeggiate e una maggiore attenzione all'alimentazione vi aiuteranno a recuperare equilibrio.

Nel corso della settimana una telefonata o un messaggio inatteso riusciranno a regalarvi un sorriso.

1️⃣1️⃣- Cancro. Le emozioni saranno particolarmente intense e, in alcuni momenti, potreste sentirvi sopraffatti dagli eventi. Una situazione imprevista richiederà attenzione e sangue freddo, soprattutto nei primi giorni della settimana. La vostra sensibilità vi porta spesso a preoccuparvi più del necessario e questo potrebbe amplificare alcune tensioni. Sul lavoro, però, le prospettive sono interessanti: un progetto iniziato tempo fa potrebbe finalmente dare i risultati sperati. Anche le finanze mostrano segnali incoraggianti grazie alla conclusione positiva di una trattativa o di un accordo.

Cercate di non pretendere la perfezione da voi stessi e dagli altri. Ammorbidire certe rigidità vi permetterà di vivere con maggiore serenità le novità che stanno arrivando.

1️⃣0️⃣- Leone. Sarà una settimana che richiederà equilibrio e autocontrollo. La voglia di emergere e di ottenere riconoscimenti sarà molto forte, ma dovrete evitare atteggiamenti impulsivi o competitivi. Alcune persone attorno a voi potrebbero mostrare gelosia o invidia nei confronti dei vostri risultati. Per questo motivo sarà importante mantenere un profilo discreto e concentrarvi sugli obiettivi senza perdere energie in inutili confronti. La stanchezza si farà sentire soprattutto verso il fine settimana, quando avrete bisogno di rallentare e dedicare più tempo al riposo.

Anche in amore servirà maggiore presenza: chi vi sta accanto potrebbe aver bisogno di attenzioni che ultimamente avete trascurato. Un'attività fisica regolare vi aiuterà a scaricare tensioni e a sentirvi più forti.

9️⃣- Toro. Giugno continua a offrirvi opportunità interessanti, ma il loro successo dipenderà soprattutto dalla vostra capacità di mettervi in gioco. In amore arriverà il momento della chiarezza. Alcune situazioni ambigue non potranno più essere trascinate e sarà necessario prendere una posizione definitiva. Guardare continuamente al passato non vi aiuterà a costruire il futuro che desiderate. Sul fronte lavorativo e personale nasceranno idee stimolanti che potrebbero trasformarsi in progetti concreti.

La voglia di viaggiare, cambiare ambiente o programmare nuove esperienze sarà particolarmente forte. In famiglia potrebbero emergere piccoli contrasti dovuti a opinioni differenti, ma nulla che non possa essere risolto con il dialogo. Prestate attenzione ai cambi di temperatura e non sottovalutate il bisogno di riposo.

8️⃣- Vergine. L'amore sarà uno dei grandi protagonisti della settimana. I single avranno maggiori occasioni di socializzare e conoscere persone interessanti, mentre chi è già in coppia potrà vivere momenti di ritrovata complicità. Nonostante questo clima favorevole, una preoccupazione continua a occupare i vostri pensieri e potrebbe limitarvi in alcuni momenti. Fortunatamente avrete la lucidità necessaria per affrontare e risolvere questioni rimaste in sospeso da tempo.

Sul lavoro sarà richiesta molta concentrazione, ma la stanchezza rischierà di farsi sentire. Cercate di non trascurare il vostro benessere e di dedicarvi maggiormente alla cura della vostra immagine e della vostra salute. Nel weekend un evento inatteso potrebbe accendere il vostro entusiasmo.

7️⃣- Scorpione. Dopo alcune tensioni vissute nelle ultime settimane, soprattutto in ambito sentimentale, arriva finalmente una fase più distesa. Sarete più disponibili al dialogo e riuscirete a comprendere meglio le esigenze delle persone che amate. Questo atteggiamento favorirà la riconciliazione e il recupero dell'armonia nelle relazioni. Sul fronte pratico vi aspetta una settimana intensa, fatta di spostamenti, appuntamenti e questioni da definire.

Un progetto o una trattativa richiederanno maggiore attenzione ai dettagli. Non abbiate fretta di arrivare al risultato: il successo si costruisce passo dopo passo. Cercate inoltre di proteggervi dagli sbalzi di temperatura e di evitare inutili stress che potrebbero indebolire le vostre difese.

6️⃣- Gemelli. Le prossime giornate rappresenteranno un vero punto di svolta. Alcune risposte che aspettavate da tempo arriveranno finalmente, permettendovi di fare chiarezza e di pianificare il futuro con maggiore sicurezza. Le questioni economiche o legate alla casa continueranno a occupare una posizione centrale, ma molti dubbi troveranno presto soluzione. Chi lavora a contatto con il pubblico o gestisce un'attività autonoma dovrà rinnovarsi e adattarsi ai cambiamenti in corso.

Anche l'amore potrebbe sorprendere con sviluppi inattesi. Tutto ciò che è rimasto in sospeso tenderà a emergere, offrendo l'occasione per chiudere capitoli ormai superati e aprirne di nuovi. Qualche piccolo fastidio fisico non comprometterà il buon andamento generale.

5️⃣- Bilancia. La settimana porterà novità significative soprattutto nei rapporti affettivi. Le coppie più giovani potrebbero decidere di fare un passo importante, mentre quelle di lunga data sentiranno il bisogno di ravvivare il rapporto e ritrovare la passione dei primi tempi. Anche i single vivranno un periodo favorevole agli incontri e alle conoscenze che potrebbero evolversi in qualcosa di più serio. Sul piano personale sarà importante non sottovalutare alcuni segnali che vi invitano a prendervi maggiore cura di voi stessi.

Avrete una buona energia e una forte voglia di migliorare il vostro stile di vita. Le giornate centrali della settimana saranno particolarmente favorevoli per iniziare nuovi percorsi o abitudini positive.

4️⃣- Ariete. Molte delle vostre energie saranno rivolte alla famiglia e al lavoro. Alcune questioni rimaste in sospeso richiederanno attenzione e una presa di posizione chiara. Avrete bisogno di riflettere profondamente su ciò che desiderate davvero e su quali siano le priorità da seguire nei prossimi mesi. Chi vive una relazione stabile potrà compiere passi importanti verso un progetto condiviso, superando ostacoli che sembravano insormontabili. Qualche critica ricevuta da colleghi o conoscenti potrebbe infastidirvi, ma non lasciate che l'orgoglio prenda il sopravvento.

La vera forza sarà quella di ascoltare, valutare e andare avanti senza perdere fiducia. Il weekend porterà chiarezza e nuove prospettive.

3️⃣- Capricorno. State entrando in una fase di grande trasformazione. Dopo mesi caratterizzati da dubbi e incertezze, inizierete a vedere il quadro con maggiore nitidezza. Alcune notizie potrebbero sorprendervi e spingervi a prendere decisioni importanti per il vostro futuro professionale o personale. Sul fronte economico si intravedono movimenti interessanti, con possibili accordi, contratti o miglioramenti che aspettavate da tempo. La vostra determinazione sarà premiata e molte situazioni rimaste bloccate cominceranno finalmente a muoversi. Solo nel fine settimana potreste accusare un leggero calo di energie: concedetevi il giusto riposo senza sentirvi in colpa.

2️⃣- Acquario. Sarete tra i segni più favoriti della settimana. Partirete con entusiasmo e una grande voglia di rimettervi in gioco. Una soddisfazione professionale o una piccola rivincita personale contribuiranno a rafforzare la vostra autostima. Alcune preoccupazioni che vi hanno accompagnato negli ultimi tempi perderanno progressivamente importanza, permettendovi di guardare avanti con maggiore ottimismo. Anche l'amore sarà fonte di serenità e soddisfazioni. Chi è single potrebbe ricevere un invito speciale o fare un incontro interessante nel weekend. La vostra capacità di reinventarvi e di credere nelle nuove possibilità sarà la vera chiave del successo.

1️⃣- Pesci. La settimana si presenta particolarmente promettente e ricca di opportunità.

Dopo un periodo complesso, state lentamente ritrovando entusiasmo, fiducia e voglia di costruire qualcosa di importante. Una proposta interessante potrebbe arrivare nel momento giusto e aprire prospettive inattese. In amore si respirerà un clima di crescita e maturazione. Le coppie solide potranno consolidare ulteriormente il rapporto, mentre chi vive una situazione poco soddisfacente sarà chiamato a fare chiarezza una volta per tutte. Il weekend sarà particolarmente fortunato e vi permetterà di dedicarvi alle attività che amate con leggerezza e serenità. Anche sul piano personale sentirete di essere finalmente tornati protagonisti della vostra vita.