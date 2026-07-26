L'oroscopo del 28 luglio preannuncia una giornata ricca di sfumature, nella quale ogni segno sarà chiamato a confrontarsi con emozioni, opportunità e piccole sfide quotidiane. C'è chi potrà contare su un cielo favorevole per vivere momenti di serenità e rilanciare progetti personali, mentre altri dovranno gestire qualche imprevisto con pazienza e lucidità. Il consiglio generale è quello di non lasciarsi frenare dalle difficoltà del momento e di affrontare ogni situazione con fiducia, perché anche i cambiamenti più inattesi possono trasformarsi in preziose occasioni di crescita.

L'astrologia sfavorisce il Cancro, mentre il Capricorno è capolista. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo giorno 28 luglio 2026: dai segni top a quelli flop del giorno

1️⃣- Capricorno. Continuate a credere nel vostro cammino, perché la costanza di oggi sarà il successo che domani guarderete con orgoglio. Sarete tra i protagonisti assoluti della giornata, grazie a una sicurezza che vi permetterà di affrontare qualsiasi situazione con determinazione. Anche se non amate mostrare le vostre fragilità, capirete quanto sia importante lasciarsi sostenere dalle persone che vi vogliono bene. Un gesto affettuoso del partner, di un familiare o di un amico riuscirà a riempirvi il cuore e a restituirvi entusiasmo.

Se dovesse presentarsi un ostacolo, evitate di farvi prendere dall'ansia: mantenendo la calma troverete rapidamente la soluzione più adatta. Vi sentirete pienamente nel vostro elemento e riuscirete a trasmettere sicurezza anche a chi vi circonda.

2️⃣- Bilancia. Siete più resilienti di quanto immaginiate e ogni sfida superata dimostra quanto valore abbiate costruito nel tempo. La giornata scorrerà all'insegna dell'equilibrio e del benessere personale. Dopo settimane particolarmente movimentate, potrete finalmente rallentare il ritmo e dedicare più tempo a voi stessi. Sarà il momento ideale per prendervi cura del corpo e della mente, magari concedendovi una passeggiata, una pausa rilassante o qualche ora da trascorrere con le persone più care.

In amore vivrete emozioni sincere e coinvolgenti, anche se sarà importante non lasciare che l'indecisione vi impedisca di cogliere una bella occasione. Curare l'alimentazione e mantenervi ben idratati vi aiuterà ad affrontare senza difficoltà il caldo estivo.

3️⃣- Scorpione. Avete una luce unica che nessun confronto potrà mai spegnere, quindi continuate a brillare con autenticità. Le stelle vi invitano a trasformare la vostra impazienza in uno stimolo positivo. Organizzare con precisione i prossimi passi vi permetterà di affrontare tutto con maggiore serenità e di evitare inutili tensioni. Sul piano sentimentale il clima sarà particolarmente favorevole: le coppie ritroveranno complicità e passione, mentre i single potrebbero fare un incontro destinato a lasciare il segno.

In queste ore potrebbe arrivare anche una notizia curiosa o un pettegolezzo che attirerà la vostra attenzione. Guardando al mese di agosto, inizierete a percepire il desiderio di vivere nuove esperienze e di uscire dalla solita routine.

4️⃣- Gemelli. Scegliete di lasciare andare ciò che vi appesantisce, così da fare spazio a nuove opportunità e nuove soddisfazioni. La vostra mente sarà particolarmente brillante e pronta a individuare soluzioni efficaci anche nelle situazioni più complicate. Pianificare con attenzione gli impegni vi consentirà di evitare inutili perdite di tempo e di affrontare gli imprevisti con maggiore tranquillità. Qualcuno potrebbe offrirvi un consiglio prezioso o indicarvi una strada diversa da quella immaginata, ma la decisione finale spetterà soltanto a voi.

Continuate a credere nei vostri obiettivi, perché la costanza e la determinazione finiranno per premiare gli sforzi compiuti negli ultimi mesi.

5️⃣- Leone. Custodite talenti che forse ancora non conoscete del tutto, ma ogni esperienza vi avvicina alla loro piena espressione. Avrete un forte desiderio di leggerezza e di spensieratezza. Dopo aver dedicato molte energie al lavoro e alle responsabilità, sentirete il bisogno di concedervi una pausa per recuperare le forze. Le stelle favoriscono il relax, il divertimento e le nuove conoscenze, che potranno rendere ancora più interessante questa parte dell'estate. Non pretendete troppo da voi stessi e ricordate che fermarsi ogni tanto non significa perdere tempo, ma recuperare energia per affrontare con maggiore lucidità gli impegni futuri.

Anche il sorriso sarà un prezioso alleato per ritrovare serenità.

6️⃣- Toro. Non aspettate il momento perfetto, perché è il vostro impegno quotidiano a rendere speciale ogni occasione. Le esperienze del passato, comprese quelle più difficili, vi hanno insegnato molto e adesso siete pronti a guardare avanti con maggiore fiducia. Alcuni blocchi interiori inizieranno finalmente a sciogliersi e questo vi consentirà di affrontare nuove sfide con uno spirito diverso. Se siete in attesa di una risposta riguardante il lavoro, un progetto o un investimento, cercate di avere ancora un po' di pazienza. Le energie sono favorevoli e vi aiuteranno a compiere passi concreti verso una situazione più stabile e soddisfacente.

7️⃣- Pesci. Potete trasformare ogni ostacolo in una lezione preziosa, se decidete di guardarlo con occhi diversi. La giornata vi offrirà l'occasione di valorizzare le vostre capacità e di concentrarvi su ciò che conta davvero. Avrete la forza necessaria per chiudere definitivamente con situazioni appartenenti al passato che continuano a rallentare il vostro percorso. Lasciare spazio a nuovi progetti vi permetterà di affrontare il futuro con maggiore serenità. Concedetevi anche qualche momento di relax, magari dedicandovi alla lettura o a un'attività che vi faccia stare bene. L'autunno porterà nuovi impegni, perciò sfruttate questo periodo per recuperare energie.

8️⃣- Sagittario. Avete il diritto di rallentare quando serve, perché recuperare energie significa prepararsi a ripartire più forti.

Il caldo e la stanchezza potrebbero rallentare un po' il vostro ritmo, spingendovi a preferire il riposo alle attività più impegnative. Non sentitevi in colpa se avvertite il bisogno di rallentare: il vostro corpo vi sta semplicemente chiedendo una pausa. Trascorrere qualche ora leggendo un buon libro, guardando un film o passeggiando in riva al mare vi aiuterà a recuperare equilibrio. Entro poche settimane ritroverete entusiasmo e voglia di fare, ma per il momento sarà importante rispettare i vostri tempi.

9️⃣- Ariete. Crescete ogni volta che scegliete di fare un passo avanti, anche quando quel passo sembra piccolo. Sentirete il bisogno di maggiore autonomia, soprattutto nei rapporti personali.

Se una relazione vi sembra troppo soffocante, affrontate il discorso con sincerità ma anche con tatto, evitando inutili tensioni. Anche sul lavoro sarà fondamentale mantenere un atteggiamento collaborativo, perché il dialogo con colleghi e collaboratori potrà evitare piccoli contrasti. Dal punto di vista fisico vi sentirete in buona forma e questo contribuirà a regalarvi maggiore sicurezza e fiducia nelle vostre capacità.

1️⃣0️⃣- Vergine. Meritate di inseguire i vostri sogni senza chiedere il permesso alla paura di accompagnarvi. La giornata vi inviterà a mettere da parte dubbi e pregiudizi per aprirvi a nuove esperienze. Spesso ciò che appare complicato si rivela molto più semplice del previsto, a patto di affrontarlo con il giusto atteggiamento.

Accettare un invito, iniziare qualcosa di insolito o conoscere persone diverse dal solito potrebbe regalarvi piacevoli sorprese. Fate attenzione, però, ai piccoli segnali del corpo: un po' di stanchezza o qualche fastidio muscolare potrebbero suggerirvi di rallentare e concedervi un meritato riposo.

1️⃣1️⃣- Acquario. Non siete definiti dagli errori commessi, ma dalla forza con cui scegliete di rialzarvi ogni volta. Il vostro fascino e la vostra simpatia attireranno facilmente nuove conoscenze, rendendo questa giornata particolarmente vivace dal punto di vista sociale. Tuttavia, sarà opportuno prestare attenzione agli spostamenti e organizzare con cura eventuali viaggi o commissioni, evitando gli orari più caotici.

Un incontro inatteso con una persona del passato potrebbe suscitare emozioni contrastanti, ma non lasciatevi condizionare da vecchi rancori. Dedicate più tempo alla famiglia e alle persone care: la loro presenza sarà una preziosa fonte di equilibrio.

1️⃣2️⃣- Cancro. Avete già dentro tutto ciò che serve per affrontare questa dura giornata, dovete soltanto avere il coraggio di fidarvi delle vostre capacità. La voglia di divertirvi e vivere pienamente l'estate continuerà ad accompagnarvi, ma questo martedì potrebbe presentarvi qualche preoccupazione legata alle finanze o a questioni familiari. Anche sul lavoro non sono esclusi piccoli contrattempi che richiederanno pazienza e sangue freddo. Nonostante ciò, avrete la sensazione che qualcosa di positivo stia maturando e che presto possa arrivare una bella sorpresa.

Dopo un lungo periodo trascorso a rinunciare a molte occasioni, sentirete il desiderio di recuperare il tempo perduto. Cercate di non lasciare che le preoccupazioni abbiano il sopravvento e concedetevi comunque qualche momento di leggerezza: mantenere un atteggiamento fiducioso vi aiuterà ad affrontare ogni situazione con maggiore serenità.

Situazione astrologica del giorno

In sintesi, il cielo di questo martedì 28 luglio incita a trovare un equilibrio tra ragione ed emozioni. La Luna in Capricorno favorisce concretezza, autocontrollo e desiderio di costruire basi solide, ma l'opposizione a Mercurio può creare incomprensioni, nervosismo e difficoltà nell'esprimere con chiarezza ciò che si prova.

Il trigono tra la Luna e Venere, però, addolcisce il clima, favorendo dialoghi più distesi, gesti d'affetto sinceri e una maggiore armonia nelle relazioni. In pratica è una giornata ideale per affrontare con diplomazia le questioni più delicate, lasciando che sensibilità e buon senso procedano nella stessa direzione.