L'oroscopo di agosto preannuncia un mese intenso, rovente e dinamico dell'intera stagione estiva. Le influenze astrali spingono verso la ricerca del meritato riposo, ma non mancheranno scossoni, colpi di scena e decisioni cruciali per il futuro. Se per alcuni segni sarà la fase ideale per staccare la spina, rigenerarsi e lasciarsi andare alla passione pura, per altri sarà necessario gestire con cautela la stanchezza accumulata, le spese impreviste o qualche piccola tensione in ambito familiare e professionale. Agosto rappresenta un ponte fondamentale tra il passato e l'inizio del nuovo ciclo autunnale: un periodo in cui ricaricare le batterie, archiviare i dubbi e farsi trovare pronti di fronte alle occasioni che il destino ha in serbo.

L'astrologia favorisce i segni Cancro, Pesci e Gemelli.

Classifica e oroscopo del mese di agosto 2026

1️⃣2️⃣- Toro. Per gli amici del Toro si prospetta un mese d'agosto caratterizzato da una discreta mole di fatica, specialmente per chi gestisce un'attività in proprio o lavora a contatto con il pubblico nei settori del commercio e del turismo. I ritmi si faranno inaspettatamente caotici e concitati rispetto alle estati precedenti, con un continuo viavai e improvvise visite di parenti o vecchi amici da gestire. Sebbene sia il vostro periodo dell'anno preferito per rilassarvi, dovrete fare un piccolo sforzo per ritagliarvi veri momenti di stacco. Sfruttate ogni ritaglio di tempo per recuperare le energie psicofisiche: da settembre si tornerà a fare sul serio e servirà la massima concentrazione.

1️⃣1️⃣- Scorpione. Agosto vi richiederà grande attenzione sul piano della salute e della gestione delle energie personali. Sarà fondamentale proteggersi dal caldo eccessivo, evitare imprudenze nei momenti di svago all'aperto e seguire un regime alimentare fresco ed equilibrato, combinato con un movimento moderato. Sul fronte sentimentale, sarà il momento di chiarire ogni dubbio e approfondire la conoscenza con la persona che ha catturato la vostra attenzione; per le coppie di lunga data, invece, si prevedono confronti accesi che richiederebbero maturità per essere superati. Un cambio di meta o una piccola fuga verso realtà inesplorate vi aiuterà a ritrovare il giusto equilibrio mentale.

1️⃣0️⃣- Ariete.

Un'ondata di agitazione e di novità impreviste caratterizzerà il vostro mese di agosto, costringendovi a riorganizzare i piani all'ultimo momento. Attenzione particolare agli spostamenti e al traffico nei giorni a ridosso di Ferragosto: se potete, muovetevi in anticipo ed evitate le situazioni troppo caotiche. Si prospettano trasformazioni importanti all'orizzonte e occasioni per rivedere familiari che non incontravate da tempo; in questo contesto, la prudenza sarà d'obbligo per evitare polemiche o discussioni stucchevoli. Fortunatamente, il settore affettivo vedrà il ritorno del sereno grazie a sincere riconciliazioni d'amore.

9️⃣- Leone. Nonostante la presenza del Sole nel segno, agosto vi invita alla prudenza e al senso della misura, evitando colpi di testa o atteggiamenti spericolati.

La maturità acquisita negli anni vi suggerisce di abbassare la guardia solo quando sarete certi di potervelo permettere. Ogni decisione spinosa, progetto lavorativo o discussione complessa andrebbe saggiamente rimandata a settembre. Riducete gli impegni al minimo indispensabile e concedetevi il giusto svago dopo un lungo periodo invernale che vi ha messo a dura prova. Spazio a serate spensierate, incontri romantici e momenti di pura disconnessione dalle preoccupazioni quotidiane.

8️⃣- Acquario. L'oroscopo di agosto si presenta carico di emozioni e intensità. Dopo mesi di duro lavoro e sacrifici volti a proteggere la stabilità familiare e raggiungere traguardi professionali, è giunto il momento di mettere voi stessi al centro dell'attenzione.

Sarete avvolti da un fascino magnetico e da una sensualità travolgente, ma dovrete fare molta attenzione alle gelosie: il partner potrebbe avvertire qualche carenza di attenzioni. Un piccolo campanello d'allarme riguarda la gestione delle finanze: meglio sospendere gli acquisti impulsivi online o le transazioni poco chiare. La forma fisica sarà comunque smagliante.

7️⃣- Capricorno. Agosto si prospetta come un mese ricco di sensazioni forti, emozioni ad alto tasso di adrenalina e grandi opportunità in amore. Chi è solo da tempo potrebbe finalmente fare quell'incontro capace di cambiare le carte in tavola. Prestate però molta attenzione alle settimane centrali del mese, che si preannunciano chiassose e confuse: se dovete pianificare una partenza o un investimento importante, verificate ogni dettaglio con estrema cautela per evitare sgradevoli contrattempi o valutazioni errate.

Con la forma fisica al massimo e una splendida energia, avrete tutte le carte in regola per godervi l'estate.

6️⃣- Sagittario. La vostra estate prosegue a ritmo sostenuto e troverà il suo culmine proprio durante le settimane centrali di agosto. I giorni a cavallo di Ferragosto saranno particolarmente frenetici e privi di pause, ma vi regaleranno momenti di puro divertimento. Assaporate ogni singolo istante di queste settimane, poiché la parte finale dell'anno richiederà grande impegno e presenza mentale. Sarà inoltre necessario affrontare con lucida decisione alcune questioni di natura economica o legate a investimenti materiali. A poco a poco, ogni tassello della vostra vita riprenderà la giusta posizione.

5️⃣- Bilancia. Tutte le incertezze e le esitazioni che hanno condizionato la prima parte dell'anno inizieranno finalmente a dissolversi, lasciando spazio a un periodo estivo davvero appagante. Anche per chi non potrà concedersi una vera e propria vacanza, le prossime settimane regaleranno grandi soddisfazioni. I sentimenti si faranno complici e profondi: le coppie riscopriranno una nuova intesa, mentre i cuori solitari avranno l'opportunità di fare una conoscenza destinata a durare nel tempo o di voltare pagina in modo definitivo dopo una rottura. Buone notizie e conferme sono in arrivo.

4️⃣- Vergine. Agosto si apre con novità entusiasmanti capaci di portare una piacevole sferzata di energia nella vostra routine quotidiana.

Non ci sarà spazio per la noia: le settimane centrali saranno condite da incontri stimolanti, risate e nuove avventure. Avrete finalmente un margine di azione più ampio per riflettere sul vostro futuro e ridefinire le priorità personali. La parte finale del mese porterà un'incredibile spinta d'ingegno e una grande voglia di fare: non lasciatevi sfuggire nessuna delle occasioni che busseranno alla vostra porta.

3️⃣- Gemelli. La spinta verso nuove conquiste e il desiderio di approfondire le relazioni nate di recente saranno al massimo storico. Anche le coppie collaudate sentiranno il bisogno di consacrare il proprio legame con un viaggio speciale o una tappa importante. Chi ha affrontato lunghi periodi di studio o lavoro potrà finalmente staccare la spina e dedicarsi interamente alla vita sociale.

Le uscite con le amicizie più care, le ore piccole e gli incontri appassionati si sprecano: lasciate andare i pensieri negativi e tuffatevi con entusiasmo nella mischia.

2️⃣- Pesci. Un agosto sulla cresta dell'onda attende gli amici dei Pesci. Dopo un periodo in cui vi siete sentiti limitati o costretti a ritmi troppo reclusi, esploderà in voi un travolgente desiderio di uscire e rimettervi completamente in gioco. L'unica raccomandazione delle stelle è quella di diffidare dalle persone pettegole o poco sincere, mantenendo una naturale distanza dalle dicerie. Per il resto, il cielo vi regalerà una grandiosa boccata d'ossigeno, arricchita da notizie positive e sblocchi improvvisi proprio verso il finire del mese.

1️⃣- Cancro. Il vero cuore pulsante della vostra estate risiede interamente nel mese di agosto, pronto a regalarvi giornate calde, intense e memorabili. Approfittate di queste settimane per ricaricare completamente le batterie in vista di un autunno che richiederà molta energia. Le vostre serate saranno magnifiche, perfette per stringere nuove amicizie, festeggiare ed esplorare contesti stimolanti. Le fiammeggianti serate a cavallo di Ferragosto saranno propizie per intrecciare legami travolgenti, supportati da un influsso astrale forte e passionale: lasciatevi andare senza riserve.