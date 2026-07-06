L'oroscopo dei giorni 11 e 12 luglio dice che questo secondo weekend del mese si apre sotto l'influenza della Luna in Gemelli, un transito che favorisce la comunicazione, gli incontri e il desiderio di uscire dalla routine. Saranno giornate caratterizzate da una maggiore curiosità verso ciò che accade intorno, con molte occasioni per socializzare, chiarire situazioni rimaste in sospeso e lasciarsi sorprendere dagli eventi. Non tutti i segni vivranno queste quarantotto ore con la stessa intensità in quanto qualcuno dovrà fare i conti con qualche incertezza o con un calo di energia.

Altri segni, invece, potranno godersi momenti particolarmente gratificanti in amore, nelle amicizie e nelle attività ricreative. Intanto, anticipiamo che le stelle favoriscono chi appartiene al segno del Sagittario.

Classifica e oroscopo weekend 11-12 luglio 2026: dai segni flop a quelli top

1️⃣2️⃣- Vergine. Questo fine settimana potrebbe iniziare con una leggera sensazione di malinconia. Alcuni eventi recenti vi hanno reso più prudenti e riflessivi, portandovi a osservare con maggiore attenzione ciò che accade attorno a voi. Potreste avvertire il bisogno di allontanarvi dalla confusione e di concedervi momenti di silenzio per recuperare serenità. Non forzate situazioni che non vi convincono e scegliete con cura le persone da frequentare.

Un viaggio breve, una passeggiata immersi nella natura o una giornata trascorsa in un luogo tranquillo potrebbero aiutarvi a ritrovare il giusto equilibrio. La chiave del weekend sarà ascoltare le vostre esigenze senza sentirvi obbligati a seguire i programmi degli altri.

1️⃣1️⃣- Ariete. Le prime ore di sabato potrebbero risultare piuttosto impegnative a causa di alcune incombenze pratiche che non sarà possibile rimandare. Qualche contrattempo rischierà di rallentare i vostri piani, ma grazie alla vostra intraprendenza riuscirete a trovare rapidamente una soluzione. Evitate di reagire d'impulso di fronte a piccoli disguidi: la calma sarà la vostra migliore alleata. Le riunioni familiari regaleranno momenti piacevoli e nostalgici, mentre chi preferisce trascorrere il weekend in autonomia potrà dedicarsi liberamente alle proprie passioni.

Dopo una partenza movimentata, le giornate assumeranno un ritmo più sereno e soddisfacente.

1️⃣0️⃣- Cancro. Anche se in alcuni momenti potreste sentirvi vulnerabili o poco sicuri, sarà importante non chiudervi in voi stessi. Accettare un invito o partecipare a un'iniziativa potrebbe rivelarsi una scelta molto più positiva del previsto. L'atmosfera domestica richiederà qualche attenzione in più, soprattutto se esistono tensioni irrisolte o differenze di opinione tra familiari. Cercate di non alimentare polemiche inutili e di mantenere il controllo delle emozioni. Sul fronte creativo, invece, potrete brillare grazie a idee originali e intuizioni particolarmente efficaci. Avrete la possibilità di stupire chi vi circonda con il vostro talento.

9️⃣- Acquario. Sentirete il bisogno di rallentare e recuperare energie dopo giornate particolarmente impegnative. Il desiderio di tranquillità sarà molto forte e difficilmente tollererete chi proverà a interrompere i vostri momenti di relax. Le questioni domestiche richiederanno meno attenzione del solito, permettendovi di dedicarvi a ciò che amate davvero. In famiglia il clima sarà generalmente disteso, anche se potrebbero riaffiorare vecchie questioni mai del tutto risolte. Con un pizzico di pazienza riuscirete a evitare inutili discussioni. Il weekend vi offrirà l'occasione di ricaricare le batterie e ritrovare una maggiore serenità interiore.

8️⃣- Toro. Vi aspetta un fine settimana piacevole e ricco di occasioni per stare bene con voi stessi e con le persone care.

Dopo un periodo in cui avete dovuto gestire diverse situazioni complicate, ritroverete finalmente una buona dose di entusiasmo. Lo shopping, un piccolo regalo o un'attività gratificante potrebbero aiutarvi a migliorare ulteriormente l'umore, purché non esageriate con le spese. Anche il riposo avrà un ruolo fondamentale: concedetevi del tempo per leggere, passeggiare o semplicemente rilassarvi. Le emozioni saranno più equilibrate e vi sentirete pronti a guardare avanti con maggiore fiducia.

7️⃣- Leone. Dopo giornate intense e piene di impegni, arriverà il momento di concedervi qualche meritata soddisfazione. Sarete particolarmente dinamici e desiderosi di organizzare attività divertenti, incontri con amici o piccoli eventi da condividere con le persone a cui volete bene.

Le idee non mancheranno e molti di voi sapranno attirare l'attenzione grazie al proprio carisma. Anche chi dovrà lavorare potrà ricevere apprezzamenti e riconoscimenti. Un piccolo sfizio gastronomico o una concessione speciale renderanno il weekend ancora più piacevole.

6️⃣- Bilancia. Le coppie stabili potranno vivere momenti particolarmente armoniosi, mentre chi si trova in vacanza avrà l'opportunità di arricchire queste giornate con esperienze memorabili. Anche se le questioni economiche continuano a richiedere prudenza, non sarà il caso di rinunciare a ogni forma di svago. Avrete una notevole capacità di osservazione e potreste individuare una soluzione brillante a un problema che vi accompagna da tempo.

Questo sarà anche un periodo favorevole per reinventarvi, sperimentare nuove idee e guardare al futuro con maggiore ottimismo.

5️⃣- Scorpione. L'energia non vi mancherà e questo vi permetterà di affrontare il weekend con entusiasmo e spirito d'iniziativa. Le relazioni sociali saranno particolarmente favorite e molti di voi avranno occasione di conoscere persone interessanti. Chi è single potrebbe vivere incontri stimolanti e inaspettati. Nonostante la voglia di divertirvi, sarà importante non perdere di vista gli obiettivi più importanti. Alcuni arrivi o ritorni in famiglia porteranno un'atmosfera di festa e convivialità. Saranno due giornate ricche di sorrisi e piacevoli emozioni.

4️⃣- Gemelli.

La Luna nel vostro segno vi rende tra i protagonisti assoluti del fine settimana. Finalmente molte situazioni inizieranno a muoversi nella direzione desiderata e vi sentirete più leggeri, ottimisti e motivati. Avrete voglia di uscire, conoscere persone nuove e vivere esperienze diverse dal solito. Una passeggiata, una gita o una semplice conversazione potrebbero trasformarsi in occasioni molto interessanti. Il vostro entusiasmo sarà contagioso e vi aiuterà a creare un clima positivo attorno a voi. Le giornate scorreranno in modo piacevole e ricco di soddisfazioni.

3️⃣- Capricorno. L'amore sarà uno dei temi più importanti di questo weekend. Le coppie potranno recuperare armonia dopo eventuali incomprensioni e ritrovare una complicità che sembrava essersi affievolita.

Anche i progetti futuri riceveranno una spinta positiva, grazie a una maggiore chiarezza di intenti. I sogni e le intuizioni potrebbero offrire spunti interessanti, perciò non ignorate ciò che vi suggerisce l'istinto. Novità legate a un viaggio, a una visita o a un cambiamento in arrivo contribuiranno a rendere queste giornate particolarmente stimolanti.

2️⃣- Pesci. Divertimento, novità e sorprese saranno gli ingredienti principali del vostro weekend. Anche chi ultimamente si è lamentato della monotonia delle proprie giornate potrà cambiare idea. Un invito, una notizia inattesa o un evento speciale potrebbero movimentare il programma. Le coppie saranno portate a discutere di progetti futuri e a confrontarsi su scelte importanti.

Nuove informazioni o punti di vista differenti vi aiuteranno ad ampliare gli orizzonti e a considerare strade che finora non avevate preso in considerazione.

1️⃣- Sagittario. Siete tra i segni più favoriti di queste quarantotto ore. Fascino, entusiasmo e desiderio di vivere emozioni intense vi accompagneranno per tutto il weekend. I single avranno ottime possibilità di fare incontri intriganti, mentre le coppie potranno ricevere una notizia capace di aumentare la felicità e la complicità. Le idee saranno brillanti e la vostra naturale positività attirerà persone e opportunità. L'unica raccomandazione riguarda la distrazione: mantenete alta l'attenzione negli spostamenti e nelle attività pratiche. Per il resto, si prospettano giornate davvero fortunate e ricche di belle emozioni.