Secondo l'oroscopo della settimana dal 27 luglio al 2 agosto 2026 l'Ariete può fare degli incontri stimolanti, il Toro deve pensare allo svago e il Cancro può essere malizioso con il partner.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: i nuovi incontri possono essere molto stimolanti. La sfera professionale è davvero stancante. Chi parte per le vacanze è veramente euforico.

Toro: i single hanno un grande bisogno di pensare solamente allo svago. In questa settimana si può risolvere un problema con l'aiuto della famiglia.

Tante soddisfazioni sono in arrivo dall'ambito lavorativo.

Gemelli: chi ha iniziato un flirt può finalmente renderlo ufficiale. Chi fa parte di una coppia è noioso agli occhi della persona amata. Per quanto riguarda delle questioni di lavoro è possibile essere troppo puntigliosi.

Cancro: una leggera malizia può emergere sulla relazione amorosa. Una persona conosciuta recentemente può regalare dei momenti divertenti. Chi lavora in proprio ha voglia di andare in vacanza.

Leone: chi cerca l'amore è abbastanza estroverso. Chi fa parte di una coppia riesce subito a comunicare le proprie esigenze al partner. Durante la settimana è possibile essere molto bravi nelle trattative di lavoro.

Vergine: una nuova persona può suscitare l'interesse dei cuori solitari.

Molta gelosia è presente sulla sfera sentimentale. Il malumore può rovinare il campo lavorativo.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: chi è solo da troppo tempo è molto calmo. Con impulsività si possono prendere alcune decisioni. La sfera professionale è accompagnata da tanta agitazione.

Scorpione: i single sono molto più sinceri del passato. Chi ha una relazione è abbastanza dolce con il partner. Una questione economica può portare delle preoccupazioni.

Sagittario: le idee dei cuori solitari sono veramente originali. Durante la settimana si possono fare degli incontri utili per il futuro. Sull'ambito lavorativo si può essere molto impegnati.

Capricorno: in questo momento è possibile essere annoiati.

Sono probabili dei nuovi incontri molto interessanti. Sul lavoro si può trovare velocemente una soluzione.

Acquario: si può affrontare la settimana con tanti sensi di colpa. Le nuove amicizie sono veramente affidabili. Chi lavora nel commercio può fare delle esperienze inaspettate.

Pesci: chi fa parte di una coppia cerca di limitare la dolce metà e questo può creare dei problemi. I single sono pronti a corteggiare una persona. Per la sfera professionale è una settimana ricca di soddisfazioni.