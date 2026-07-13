L'oroscopo dice che per molti segni zodiacali la settimana dal 20 al 26 luglio rappresenterà un momento di passaggio tra doveri e desiderio di evasione. L'atmosfera estiva inviterà a rallentare i ritmi, ma non tutti potranno permettersi di staccare completamente la spina. Ci saranno questioni da definire, scelte da affrontare e opportunità da cogliere al momento giusto. Sul fronte sentimentale non mancheranno emozioni, incontri e conferme, mentre lavoro e progetti personali richiederanno ancora attenzione prima di lasciare spazio al meritato relax.

Saranno sette giorni utili per ritrovare equilibrio, recuperare energie e prepararsi a una seconda parte dell'estate ancora più interessante. Favorita la Vergine e sfavorito l'Ariete: approfondiamo.

L'oroscopo della settimana fino al 26 luglio con la classifica

1️⃣2️⃣- Ariete. La settimana si aprirà con numerosi impegni che richiederanno lucidità, organizzazione e una buona dose di pazienza. Negli ultimi tempi avete disperso energie in questioni secondarie e adesso sarà necessario concentrarsi esclusivamente sulle priorità. Alcuni dovranno rivedere accordi, sistemare documenti o fare chiarezza su aspetti economici che non possono più essere rimandati. Le giornate potrebbero risultare particolarmente intense e a tratti stressanti, ma con il giusto metodo riuscirete a portare a termine ogni compito.

Evitate di caricarvi di responsabilità che non vi appartengono e concedetevi qualche pausa rigenerante. Un migliore equilibrio tra doveri e benessere personale vi aiuterà a recuperare serenità.

1️⃣1️⃣- Sagittario. Questa sarà una settimana dedicata soprattutto alla gestione delle ultime incombenze prima delle vacanze o di un periodo più rilassante. La concentrazione potrebbe subire qualche calo a causa della stanchezza accumulata, per questo sarà importante mantenere alta l'attenzione ed evitare distrazioni. Alcune discussioni attorno a voi rischieranno di coinvolgervi direttamente, ma la diplomazia si rivelerà la vostra arma migliore. Non lasciatevi trascinare in polemiche familiari o questioni di vicinato che non meritano il vostro tempo.

I più giovani vivranno giornate leggere e spensierate, mentre per qualcuno potrebbe nascere un sentimento inatteso da un'amicizia che dura da tempo.

1️⃣0️⃣- Toro. Le stelle vi invitano a fare ordine, sia in senso pratico che emotivo. La settimana porterà situazioni da organizzare, preparativi, visite di parenti o eventi che richiederanno la vostra presenza. Potreste sentirvi meno motivati rispetto al solito e avere poca voglia di dedicarvi al lavoro o allo studio, ma non sarà il caso di preoccuparsi. L'estate vi spinge naturalmente a rallentare e a concedervi qualche momento di svago. Tra sorrisi, emozioni e piccole sorprese, riuscirete comunque a portare a termine ciò che conta davvero. Alcune notizie inattese potrebbero rendere queste giornate più interessanti del previsto.

9️⃣- Scorpione. La settimana si preannuncia tranquilla, anche se non particolarmente esaltante. Ci saranno questioni pratiche da sistemare e alcune responsabilità da affrontare con senso del dovere. Tuttavia, non mancheranno occasioni per divertirvi e ritagliare spazio per ciò che vi appassiona. Chi lavora in proprio dovrà prestare maggiore attenzione all'organizzazione, mentre chi opera a contatto con il pubblico riceverà apprezzamenti e riconoscimenti. In famiglia il clima sarà sereno e collaborativo. Le difficoltà incontrate nei mesi precedenti inizieranno lentamente a perdere peso, lasciando spazio a una maggiore fiducia nel futuro.

8️⃣- Bilancia. Le temperature elevate potrebbero accentuare il desiderio di evasione e di leggerezza.

Non tutti avranno la possibilità di partire, ma questo non impedirà di vivere momenti piacevoli e divertenti. La settimana vi offrirà l'occasione di rallentare e di dedicarvi maggiormente a voi stessi. Cercate di non programmare ogni minuto delle giornate e lasciate spazio all'improvvisazione. In amore il clima sarà rassicurante e stabile, con una buona complicità tra partner. Recuperare energie adesso vi permetterà di affrontare i prossimi mesi con maggiore entusiasmo e produttività.

7️⃣- Gemelli. Dopo alcune delusioni o contrattempi recenti, finalmente inizierete a vedere la luce in fondo al tunnel. La sensazione di insicurezza che vi ha accompagnato nelle ultime settimane tenderà a svanire progressivamente, lasciando spazio a maggiore fiducia nelle vostre capacità.

Imparerete ad ascoltare di più le vostre esigenze e a non lasciarvi condizionare dai giudizi esterni. L'amore sarà uno dei protagonisti assoluti di questi giorni, con momenti di intensa complicità per le coppie e nuove opportunità per chi è single. Le serate estive porteranno emozioni, divertimento e occasioni da ricordare.

6️⃣- Cancro. Molte delle incertezze che vi hanno accompagnato dall'inizio dell'estate inizieranno finalmente a dissolversi. Avrete bisogno di recuperare energie fisiche e mentali dopo un periodo piuttosto impegnativo, e questa settimana vi offrirà l'opportunità di farlo. Alcune novità interessanti potrebbero arrivare già nei primi giorni, soprattutto sul piano economico o sentimentale.

Sarà il momento ideale per accantonare temporaneamente le preoccupazioni e dedicare più tempo al vostro benessere. La serenità ritrovata vi permetterà di osservare il futuro con maggiore ottimismo.

5️⃣- Acquario. I prossimi giorni porteranno cambiamenti e sviluppi che aspettavate da tempo. Chi ha lavorato con costanza e determinazione potrà finalmente raccogliere risultati concreti e sentirsi maggiormente valorizzato. Anche dal punto di vista personale si respirerà un'aria di rinnovamento. Alcune situazioni che vi hanno preoccupato inizieranno a migliorare gradualmente, restituendovi fiducia. Sarà importante però non avere fretta e procedere passo dopo passo. Le attività all'aria aperta, il contatto con la natura e il mare contribuiranno a ristabilire il vostro equilibrio interiore.

Prudenza soltanto nelle questioni sentimentali ancora poco chiare.

4️⃣- Pesci. Le stelle vi regalano una settimana ricca di opportunità e di risposte attese. Situazioni rimaste in sospeso troveranno finalmente una soluzione e alcune notizie potrebbero sorprendervi positivamente. In amore il cielo appare generoso, soprattutto con chi è alla ricerca di nuove emozioni o desidera consolidare un rapporto importante. Le coppie che stanno progettando il futuro insieme potranno vivere momenti particolarmente significativi. Cercate però di non eccedere a tavola e di mantenere uno stile di vita equilibrato, perché il benessere fisico meriterà qualche attenzione in più.

3️⃣- Capricorno. L'amore e i sentimenti saranno al centro della scena.

Dopo un periodo complesso, caratterizzato da prove e cambiamenti, riuscirete a guardare avanti con uno spirito più sereno e fiducioso. Alcune situazioni che vi hanno fatto soffrire apparterranno sempre meno al presente e sempre più al passato. La vostra capacità di reagire agli eventi vi consentirà di vivere giornate piacevoli, ricche di emozioni e nuove prospettive. Anche la vita sociale sarà favorita e non mancheranno occasioni per fare incontri interessanti o rafforzare legami già esistenti.

2️⃣- Leone. Una delle settimane migliori di questo periodo estivo. Vi sentirete energici, determinati e pronti a cogliere ogni opportunità che si presenterà lungo il cammino. Le soluzioni arriveranno quasi spontaneamente e perfino gli ostacoli più complessi appariranno meno difficili da affrontare.

In amore potrebbero giungere notizie molto positive o conferme che aspettavate da tempo. Alcuni riusciranno persino a recuperare un rapporto importante che sembrava ormai compromesso. Per molti sarà una settimana di partenze, arrivi, vacanze e meritato divertimento.

1️⃣- Vergine. Siete tra i segni maggiormente favoriti della settimana. Dopo mesi intensi e faticosi, finalmente arriverà il momento di raccogliere soddisfazioni e concedervi un po' di meritato relax. Le preoccupazioni legate al lavoro o allo studio perderanno importanza, mentre crescerà il desiderio di vivere pienamente l'estate. Il vostro fascino sarà particolarmente evidente e chi è single potrebbe fare incontri molto promettenti. Le occasioni non mancheranno, ma dovrete essere voi a coglierle senza chiudervi in casa. Entusiasmo, leggerezza e voglia di vivere renderanno questi giorni davvero speciali.