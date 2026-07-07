Secondo l'oroscopo del giorno 8 luglio, i nativi dell’Ariete si confermano amici empatici e straordinariamente affidabili, pronti a donare buonumore e sostegno a chiunque. I nati sotto il segno del Toro, invece, stanno vivendo una forte ondata di creatività che li spinge a isolarsi dal mondo per dedicarsi interamente ai propri progetti. I Gemelli, infine, avvertono il profondo bisogno di riallacciare i rapporti e ricontattare i parenti che hanno perso di vista da tempo.

La giornata di mercoledì 8 luglio dal punto di vista familiare e sociale: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Siete da sempre il punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di sfogarsi o alleggerire il cuore. Avete la straordinaria capacità di riportare il buonumore anche nei momenti più difficili, trasformando la tristezza in un sorriso radioso. Grandi ascoltatori in ogni situazione, la vostra vicinanza è una certezza assoluta che non vacilla mai davanti alle difficoltà esterne. In poche parole, rappresentate gli amici ideali, persone su cui si può fare totale affidamento a occhi chiusi. Che offriate un porto sicuro o un consiglio saggio, i vostri cari amano la vostra straordinaria empatia, sempre priva di giudizi.

Voto: 9,5

Toro – Sotto l'influenza di Nettuno, vi trovate completamente immersi in un'ondata di straordinaria creatività. Non importa quanto parenti, amici o colleghi cerchino di contattarvi: in questo momento, ogni minuto sottratto alla vostra ispirazione vi sembra sprecato. Una passione travolgente vi assorbe del tutto, spingendovi a isolarvi dal resto del mondo. Con l'ascendente Pesci, i nuovi progetti sono così affascinanti da farvi quasi dimenticare i doveri quotidiani. Sarebbe inutile chiedervi di darvi una regolata: questa dimensione immaginaria è una parte vitale della vostra identità. Voto: 7,5

Gemelli – Sotto l'influsso di Nettuno, avvertirete il forte desiderio di riavvicinarvi ai parenti che avete perso di vista.

Che si tratti di cugini allontanati dal tempo o di una zia che non sentite da un'eternità, il bisogno di un contatto si farà sentire. Se poi parliamo di legami stretti, come un fratello o una sorella, questa spinta interiore sarà ancora più intensa. Non esitate e fate quella telefonata! Indipendentemente da come andrà, questo passo vi aiuterà a fare chiarezza una volta per tutte. Voto: 7,5

Cancro – A causa di questo transito faticoso di Plutone, potreste sentirvi sopraffatti dal timore che un membro della vostra famiglia possa stare male all'improvviso. Anche se la paura di perdere le persone importanti è del tutto umana, non lasciate che queste ansie vi rubino la serenità del presente. Sfruttate invece questo momento per stare più vicini a chi amate e rivedere la scala delle vostre priorità.

Forse, dietro questa apprensione, si nasconde solo un briciolo di rammarico per non aver dedicato loro abbastanza tempo ultimamente? Voto: 6

Astrologia e pagelle di mercoledì 8 luglio: da Leone a Scorpione

Leone – Se nell'aria avvertite una certa tensione, la colpa è probabilmente di qualche piccolo imprevisto che sta disturbando la vostra quotidianità. Quando i fastidi si accumulano, rischiano di trasformarsi in un carico d'ansia pesante, portandovi a dire: "Adesso basta!". Per non lasciarvi sopraffare dallo sconforto in queste giornate complicate, fate una scelta saggia: selezionate con cura chi frequentate. Circondatevi di persone positive, capaci di sollevare il vostro morale, e allontanate temporaneamente chi non fa altro che lamentarsi.

Voto: 6,5

Vergine – Se in casa ci sono bambini piccoli, vi aspetta una giornata piuttosto intensa. Urano potrebbe rendervi un po' instabili e suscettibili, mentre l'influenza di Nettuno rischia di farvi perdere il controllo della situazione. Il pericolo è quello di cedere a troppi compromessi con i più piccoli, per poi pentirvene in un secondo momento. Le cose andranno decisamente meglio se deciderete di trascorrere il tempo con il partner o con i figli più grandi. In ogni caso, potreste avvertire il forte bisogno di isolarvi o di staccare la spina, allontanandovi da casa per qualche ora per ritrovare l'energia. Voto: 5,5

Bilancia – Le mura domestiche vi regaleranno tutta la serenità e il calore di cui avete bisogno per ricaricarvi.

Se l'ambiente lavorativo dovesse riservarvi qualche tensione, focalizzate il pensiero sulla gioia che vi aspetta a fine giornata. Chi ha figli sarà travolto da un ritorno a casa pieno di sorrisi, abbracci e risate contagiose. Se invece la vostra è una vita di coppia, il partner saprà come farvi dimenticare lo stress quotidiano grazie a mille piccole e dolci attenzioni. Voto: 8,5

Scorpione – Se avete in mente di organizzare un ritrovo di famiglia, fareste meglio a rimandarlo per schivare inutili malumori. In questo periodo, l'insolito transito di Giove nel vostro segno rischia di accendere scintille e creare tensioni con i parenti. Molto meglio optare per un pomeriggio al cinema o fare un salto a quella mostra di cui parlano tutti: vi godrete la giornata in totale relax, alla larga da ogni possibile momento imbarazzante.

Voto: 5,5

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 8 luglio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Vi attende una giornata decisamente serena. In famiglia vi sentirete coccolati e saprete usare il giusto briciolo di diplomazia per sciogliere i piccoli malumori quotidiani. Ottime notizie anche sul fronte delle amicizie: i vostri cari saranno un pilastro fondamentale, regalandovi quel cambio di prospettiva ideale per ritrovare il benessere. C’è persino la possibilità che una persona del passato si faccia nuovamente viva. I bei ricordi che rispolvererete insieme renderanno questi momenti ancora più speciali. Voto: 9

Capricorno – I pensieri legati alla carriera rischiano di assorbire gran parte delle vostre energie mentali.

Se avete figli, fate attenzione a non perdervi le tappe fondamentali della loro crescita: mostratevi più partecipi alla loro quotidianità e segnatevi gli appuntamenti più importanti, perché una vostra dimenticanza potrebbe ferirli profondamente. Nelle relazioni di amicizia, invece, tendete a pretendere molto. Vi capita spesso di sentirvi trascurati o delusi, ma ricordate che nessuno sarà mai in grado di rispecchiare appieno i vostri altissimi standard. Voto: 6,5

Acquario – Il vostro tipico spirito brillante sembra eclissarsi dietro una sensibilità inusuale, quasi a voler mostrare ai vostri cari una versione di voi più autentica, lontana da etichette ormai strette. In questa fase, l'oroscopo vi suggerisce di non forzare il vostro lato ironico: si tratta di un momento di transizione profonda, influenzato da un Marte che spinge all'introspezione.

Non preoccupatevi, la vostra verve tornerà presto a splendere; consideratela un talento naturale e prezioso, non un peso da cui difendervi. Voto: 8

Pesci – Nonostante la serenità che si respira tra le mura domestiche, la giornata di mercoledì 8 luglio potrebbe portare qualche attrito con i vostri fratelli. Un vecchio malinteso rischia di riaffiorare, minacciando il clima sereno che eravate riusciti a costruire di recente: sarà fondamentale affrontare la questione e fare chiarezza una volta per tutte. Sul fronte delle amicizie, invece, vi mostrerete estremamente empatici e comprensivi. Questa vostra grande disponibilità vi permetterà di entrare in sintonia con una cerchia di persone che prima consideravate fuori dalla vostra portata. Voto: 7,5