Secondo l'oroscopo del weekend 11-12 luglio 2026 l'Ariete ha un dialogo sincero con il partner, i Gemelli devono avere più pazienza e l'Acquario può essere nervoso.

Di seguito, approfondiamo attentamente i dettagli di tutti i segni.

I primi segni dello zodiaco

Ariete: si può avere un dialogo sincero con la persona amata. I single hanno veramente molta energia. In questo fine settimana, tutti gli impegni possono essere affrontati con vitalità.

Toro: una scelta delicata può fare riavvicinare il partner. Con la famiglia si devono evitare le discussioni.

Chi lavora in proprio ha delle preziose intuizioni.

Gemelli: in amore serve molta più pazienza del passato. Per il campo lavorativo è un periodo davvero ottimo. Il weekend può essere dedicato al totale relax.

Cancro: sulla sfera amorosa è necessario lasciare spazio alle emozioni. Un fine settimana coinvolgente può essere vissuto insieme agli amici. Con delle brillanti idee si possono sviluppare dei nuovi progetti lavorativi.

Leone: con il partner è possibile avere un confronto sincero. La compagnia di una nuova amica è veramente piacevole. Dei cambiamenti positivi sono probabili sulla sfera professionale.

Vergine: tanta armonia è presente sulla sfera sentimentale. Delle buone risposte sono in arrivo dall'ambito lavorativo.

Durante il fine settimana possono emergere alcuni dubbi.

Il resto dei segni zodiacali

Bilancia: la vita nel weekend risulta essere molto intensa. Alcuni momenti possono essere dedicati alla riflessione. Un successo inatteso può arrivare dal lavoro.

Scorpione: una leggera malinconia può rovinare il fine settimana. Chi ha una relazione è contrariato a causa di alcune questioni. I viaggi professionali stanno vivendo un periodo soddisfacente.

Sagittario: è possibile detestare i comportamenti del partner. Chi è solo da tempo può essere molto taciturno insieme agli amici. Sull'ambito lavorativo è importante dare spazio alla creatività.

Capricorno: un ricordo piacevole può emergere improvvisamente. I sentimenti per la persona amata sono altalenanti.

La sfera professionale è pronta a regalare dei guadagni interessanti.

Acquario: le emozioni sono tutte da condividere con il partner. Alcuni imprevisti possono fare innervosire i single. Il fine settimana lavorativo è veramente faticoso.

Pesci: i cuori solitari hanno meno vitalità del solito. Sul lavoro ci sono tante idee da realizzare. La serenità e la forma fisica sono soddisfacenti.