L'oroscopo di sabato 25 luglio, grazie all'osservazione dei transiti planetari, è pronto a svelare tutti i segreti del giorno. È impossibile restare indifferenti di fronte ai "capricci" della sorte. L'amore, il lavoro, l'affetto, la socialità e le aspettative si mescoleranno tra loro per dare vita a dodici percorsi totalmente diversi.

Il Cancro mostrerà una sensibilità fuori dal comune e il Leone sarà prezioso per i suoi amici. I Gemelli e la Vergine, invece, dovranno affrontare qualche ostacolo in più.

Oroscopo di sabato 25 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: non sopporterete le offese gratuite, né verso voi stessi né verso gli altri. Con educazione e consapevolezza, sarete pronti a far sentire la vostra voce. Il confronto non vi spaventerà affatto. Al contrario, userete le vostre ragioni per dare vita a un discorso equilibrato e mai eccessivo.

Toro: non tutte le battaglie varranno la pena di essere combattute. Alcune di esse, purtroppo, saranno perse in partenza. L'oroscopo del giorno vi consiglia di provare a riconoscerle fin dall'inizio. Così facendo, eviterete di sprecare preziose energie.

Gemelli: l'attuale situazione lavorativa comincerà a pesarvi. Ci saranno tanti ostacoli da superare e, anche dal punto di vista economico, non sarete molto contenti.

Per fortuna, potrete intraprendere facilmente altre strade. Dovrete solo tornare a guardarvi intorno.

Cancro: agli occhi degli altri potreste apparire un po' permalosi. In realtà, sarete solo molto sensibili. Le critiche lasceranno un vuoto profondo nel vostro cuore. Quelle sul posto di lavoro, inoltre, vi renderanno particolarmente insicuri e suscettibili. Un approccio diverso potrebbe fare la differenza.

Leone: saprete perfettamente come toccare il cuore degli amici. Vi rivelerete preziosi per loro perché riuscirete sempre a dare i consigli giusti. Inoltre, la vostra positività sarà così travolgente da allontanare, nel giro di pochissimo, tristezza immotivata e negatività.

Vergine: il desiderio di rendere tutto perfetto potrebbe aumentare la frustrazione.

Vivrete con forte negatività ogni singolo errore. Non riuscirete proprio a farvelo scivolare addosso. Questo potrebbe rendervi decisamente più nervosi e meno inclini ai confronti.

Bilancia: andrete alla ricerca del giusto equilibrio. Le cose inizieranno un po' a migliorare, ma ci vorrà ancora un po' di tempo per renderle perfette. Per fortuna, avrete tanti assi nella manica da poter sfruttare. Inoltre, non vi vergognerete nel porre richieste d'aiuto.

Scorpione: avrete un sogno nel cassetto ancora da realizzare. Apparirà lontano, ma vi impegnerete al massimo nel tentativo di trasformarlo in realtà. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non farvi buttare giù dalle persone invidiose o dai falsi amici: non ascoltate le loro parole.

Sagittario: sarete circondati da amici fidati. La loro presenza vi scalderà il cuore in ogni momento della giornata. Vi sentirete pronti a mettervi in gioco dato che l'autostima non farà altro che salire. Sul posto di lavoro, apparirete più determinati e sereni che mai.

Capricorno: non sarete disposti a barattare i vostri valori per il successo. Resterete fedeli alle promesse fatte in passato. Metterete al primo posto le persone perché saranno loro a contare veramente. Tutto il resto passerà tranquillamente in secondo piano.

Acquario: la vita di coppia sarà caratterizzata da alti e bassi. Avrete la sensazione di non riuscire a risolvere i vecchi problemi e di doverne affrontare quotidianamente dei nuovi.

Il partner, inoltre, non vi sembrerà molto interessato a collaborare. Da soli non potrete uscirne.

Pesci: attribuirete grande valore alle parole del partner. Le analizzerete nel profondo, evitando di chiuderle in un cassetto. Eventuali confronti potrebbero rivelarsi più accesi del previsto. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non esagerare e di lasciarlo parlare. Saltare a conclusioni affrettate potrebbe essere deleterio.