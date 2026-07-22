L'oroscopo di giovedì 23 luglio ha in serbo tante sorprese. Le previsioni zodiacali sono pronte a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale.

L'Ariete e l'Acquario mostreranno a tutti la loro determinazione, mentre i Gemelli e il Capricorno appariranno un po' incerti.

Oroscopo di giovedì 23 luglio: dall'Ariete ai Pesci

Ariete: avrete molte altre carte da giocare. La fortuna non sarà dalla vostra parte, ma non ve ne farete un cruccio. In un modo o nell'altro, riuscirete a uscire anche dalle situazioni più spinose.

Cercherete di fare tutto da soli, ma non proverete alcuna vergogna nel chiedere aiuto.

Toro: cercherete il supporto del partner e delle persone care ma, purtroppo, potreste restare delusi. Non tutti, infatti, saranno disposti a venirvi incontro. Alcune persone saranno così prese dai loro problemi da non rendersi conto delle vostre richieste silenziose. Dovrete essere pazienti.

Gemelli: sarete un po' indecisi riguardo ai prossimi passi da compiere. Avrete di fronte a voi varie direzioni. Tutti questi dubbi non faranno bene al vostro amore. Tenderete a essere un po' scontrosi e poco collaborativi tra le mura domestiche. Sarà meglio evitare di tenervi tutto dentro.

Cancro: la vostra sensibilità rappresenterà un valore aggiunto.

Vivrete i sentimenti in modo totalizzante e consapevole. Avrete rispetto anche per quelli degli altri, riuscendo a cogliere ogni singola sfumatura. In amore, il rapporto di coppia andrà a gonfie vele.

Leone: avrete bisogno di riorganizzarvi. Non ci sarà niente di male nel prendervi una giornata solo per voi. Finalmente, con il sorriso sulle labbra, tornerete a respirare. Si tratterà del momento perfetto per cominciare a riflettere sul futuro. I progetti non mancheranno di certo.

Vergine: sarete perfettamente organizzati. Non permetterete a nessuno di prendere il controllo della situazione. Preferirete gestire tutto da soli in modo da non dovervi occupare anche degli altri. Di conseguenza, non amerete fare gioco di squadra sul posto di lavoro.

Bilancia: vorrete circondarvi di persone dotate di un certo spessore. Non vi accontenterete più di amicizie superficiali e non degne di fiducia. La ricerca potrebbe essere complessa, ma il risultato sarà tutto da vivere. L'oroscopo del giorno vi consiglia di non arrendervi.

Scorpione: il confronto non vi spaventerà, ma vorrete evitare di trasformare le briciole in tragedia. Preferirete un approccio più moderato e pacifico. Non darete grande valore alle critiche, soprattutto a quelle provenienti dai vostri colleghi di lavoro dato che l'invidia sarà una componente importante.

Sagittario: sarete circondati dall'amore del partner e dall'affetto degli amici. Nonostante ciò, vi renderete conto di dover risolvere alcuni aspetti della vostra routine.

Sarà un percorso lento e intenso, capace di travolgervi e di consumare tutte le vostre energie.

Capricorno: non sarà il momento giusto per prendere decisioni importanti. Avrete troppi pensieri per la testa. Sarà meglio prendervi il giusto tempo per riflettere. Un confronto sano con la famiglia e con il partner potrebbe davvero fare la differenza, ma dovrete essere disposti ad ascoltare.

Acquario: sarete forti e determinati. Non vi farete spaventare dagli ostacoli. Riuscirete ad arginarli con grande maestria, concentrandovi solo su ciò che vi farà stare bene. Sul posto di lavoro, inoltre, brillerete come non mai. Le vostre proposte verranno accolte con interesse.

Pesci: sarete un po' timidi in ambito sentimentale.

Avrete paura di fare il primo passo in amore a causa di un eventuale rifiuto. Così, tenderete a prendere tempo e ad aggiungere nuovi dettagli a quelli già conosciuti. Attenzione, però, a non sprecare la vostra occasione.