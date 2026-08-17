La settimana prosegue con un cielo che invita a riprendere gradualmente il ritmo dopo la pausa di Ferragosto. L'oroscopo di martedì 18 agosto suggerisce di non avere fretta di lasciarsi alle spalle la leggerezza degli ultimi giorni: ci sarà ancora spazio per incontri, iniziative personali e momenti piacevoli, ma alcune questioni pratiche inizieranno a richiedere maggiore attenzione.

Dal punto di vista astrologico, la Luna conclude il passaggio in Bilancia e nel corso della giornata entra in Scorpione, cambiando gradualmente il modo di vivere rapporti e situazioni.

Nella prima parte della giornata prevalgono diplomazia e voglia di confronto, mentre successivamente aumentano intuito, intensità e bisogno di andare a fondo nelle questioni. Venere in Bilancia continua a favorire l'amore e la socialità, mentre Sole, Mercurio e Giove in Leone sostengono ambizione, creatività e capacità di farsi notare. Marte in Cancro, invece, mantiene alta l'attenzione verso famiglia e vita privata, rendendo più forte la necessità di proteggere ciò che si considera importante.

Il Leone potrà contare ancora su un cielo dinamico e ricco di occasioni anche se con qualche piccola incertezza, mentre Bilancia e Scorpione saranno protagonisti grazie ai rispettivi passaggi della Luna e di Venere.

Buone prospettive anche per Gemelli e Acquario, mentre Cancro e Capricorno dovranno evitare di trasformare una piccola tensione in un problema più grande.

Previsioni oroscopo martedì 18 agosto segno per segno

Ariete: La giornata potrebbe partire con una certa voglia di rimettervi in movimento dopo qualche giorno più rilassato. Una questione pratica richiederà però un minimo di attenzione, soprattutto se riguarda denaro o programmi per le prossime settimane. Sul lavoro riuscirete a far valere le vostre idee, mentre in amore la Luna inizialmente favorevole alla comunicazione aiuterà a chiarire un piccolo malinteso. Nel pomeriggio sarà meglio evitare reazioni troppo brusche. Voto 7️⃣

Toro: Una persona potrebbe sorprendervi con una proposta che non avevate messo in conto.

Prima di rispondere, prendetevi il tempo necessario per capire se davvero fa al caso vostro. Il passaggio della Luna in Scorpione porta maggiore intensità nei rapporti e può rendere più delicato il confronto con il partner. Sul lavoro, invece, Mercurio in Leone favorisce una trattativa o una soluzione che stavate cercando da qualche giorno. Voto 7️⃣

Gemelli: Le relazioni saranno il vostro punto di forza. Nella prima parte della giornata sarà più semplice trovare un accordo con colleghi e collaboratori, mentre Venere in Bilancia continua a rendere vivace la vita sentimentale. Un'idea nata quasi per caso potrebbe diventare interessante anche professionalmente. Non sottovalutate una telefonata o un incontro apparentemente casuale: potrebbe aprire una strada nuova.

Voto 8️⃣

Cancro: Il rapporto con la famiglia potrebbe occupare più spazio del previsto. Marte nel segno vi rende protettivi, ma anche meno disponibili ad accettare interferenze nelle vostre scelte. Cercate di distinguere una semplice osservazione da una vera critica. In amore sarà importante non chiudervi quando qualcosa non va come vorreste. Il lavoro richiederà soltanto il minimo indispensabile: meglio non sprecare energie. Voto 7️⃣

Leone: Il momento continua a essere favorevole e non mancheranno occasioni per mettervi in evidenza. Sole, Mercurio e Giove nel segno sostengono iniziative personali, accordi e progetti che possono diventare importanti nelle prossime settimane. Anche in amore il clima è vivace: chi è single potrebbe accorgersi dell'interesse di una persona conosciuta recentemente, mentre nelle coppie tornerà il desiderio di fare programmi insieme.

Attenzione però alla Luna, che potrebbe giocarvi qualche brutto scherzo. Voto 8️⃣

Vergine: Avete bisogno di capire cosa volete davvero prima di prendere una decisione. Alcune questioni che riguardano il futuro professionale non sono ancora mature e sarà inutile cercare risposte immediate. La seconda parte della giornata favorisce invece una maggiore lucidità e vi permetterà di intuire le intenzioni di una persona vicina. In amore, una conversazione sincera potrà togliere qualche dubbio. Voto 7️⃣

Bilancia: Il vostro fascino resta uno dei punti forti della giornata. Venere nel segno continua a favorire i rapporti e, con la Luna ancora in Bilancia nella prima parte del giorno, avrete modo di sistemare una questione personale oppure fare una conoscenza interessante.

Nel pomeriggio l'atmosfera diventerà più intensa e potreste avere bisogno di capire meglio cosa prova una persona nei vostri confronti. Voto 8️⃣

Scorpione: La seconda parte della giornata vi appartiene. L'arrivo della Luna nel segno aumenta intuito e determinazione, aiutandovi a leggere con maggiore chiarezza una situazione che negli ultimi giorni vi aveva lasciato qualche dubbio. Sul lavoro sarà possibile recuperare terreno, ma la vera soddisfazione arriverà dai sentimenti: chi è in coppia ritroverà maggiore complicità, mentre i single potrebbero fare un incontro tutt'altro che banale. Voto 9️⃣

Sagittario: Una giornata nella quale sarà utile non prendere decisioni troppo rapidamente. Avete ancora molti progetti in testa e il desiderio di cambiare qualcosa è forte, ma prima di muovervi sarà necessario capire quali obiettivi meritano davvero le vostre energie.

Un incontro potrebbe comunque aprire una prospettiva interessante. In amore la serata sarà più piacevole della mattinata. Voto 7️⃣

Capricorno: Qualcuno potrebbe chiedervi maggiore disponibilità proprio quando avreste bisogno di concentrarvi sui vostri programmi. Marte in Cancro continua a rendere più delicati i rapporti familiari e di coppia, mentre il passaggio della Luna in Scorpione potrebbe aumentare una certa diffidenza. Sul lavoro riuscirete comunque a mantenere il controllo e a chiudere un impegno senza particolari difficoltà. Voto 6️⃣

Acquario: Un confronto potrebbe rivelarsi più utile di quanto immaginate. La Luna in Bilancia favorisce inizialmente il dialogo e vi permette di trovare un punto d'incontro con una persona con cui avevate avuto qualche divergenza.

Venere sostiene inoltre amicizie e sentimenti. Nel pomeriggio sarete però più selettivi: non avrete voglia di perdere tempo con chi non dimostra la stessa chiarezza. Voto 8️⃣

Pesci: Le emozioni saranno più forti nella seconda parte della giornata, quando la Luna entrerà in Scorpione e formerà un buon rapporto con il vostro segno. Un pensiero che vi portate dietro da qualche tempo potrebbe finalmente trovare una risposta. In amore avrete bisogno di sincerità, mentre sul lavoro una proposta potrebbe meritare un approfondimento, anche se non sarà necessario decidere subito. Voto 8️⃣