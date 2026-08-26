L'oroscopo dell'ultimo fine settimana di agosto (29-30) porta con sé un'atmosfera di passaggio. L'estate non è ancora del tutto terminata, ma la mente comincia già a proiettarsi verso settembre, tra nuovi impegni, progetti da riprendere e desiderio di conservare ancora qualche momento di leggerezza. Per alcuni segni saranno 48 ore all'insegna del relax e dell'amore, mentre altri dovranno ancora fare i conti con stanchezza, faccende domestiche o questioni rimaste in sospeso. In questo weekend, è il Leone a dominare la scena, conquistando 6 punteggi in classifica.

Approfondiamo.

Previsioni dell'oroscopo del weekend 29-30 agosto 2026

❤️❤️Acquario. Il fine settimana potrebbe iniziare con poca voglia di muovervi e una forte necessità di recuperare le energie. Dopo una settimana impegnativa, il desiderio di trascorrere qualche ora sul divano, guardando la televisione o dedicandovi alle vostre attività preferite, sarà piuttosto forte. Tuttavia, non riuscirete a liberarvi completamente delle responsabilità: tra le mura domestiche potrebbero esserci pulizie, piccoli lavori di manutenzione o incombenze che non possono più essere rimandate. Nonostante questa partenza un po' sottotono, il weekend offrirà anche momenti piacevoli. Sarà soprattutto la vita sentimentale a regalarvi qualche soddisfazione.

Le coppie potranno ritrovare complicità e passione, lasciandosi alle spalle eventuali tensioni dei giorni precedenti. Per i single, invece, potrebbe esserci qualche occasione per riscoprire il piacere di stare in compagnia senza troppe aspettative.

❤️❤️❤️Gemelli. State attraversando un periodo di trasformazione che potrebbe essere più profondo di quanto immaginiate. Idee, desideri e sensazioni stanno lentamente cambiando e questo processo vi porterà a guardare alcune situazioni con occhi completamente diversi. Il weekend sarà ideale per rallentare e ascoltare maggiormente ciò che sentite. Potrete concedervi due giornate leggere, lontane almeno in parte dagli obblighi professionali. Una serata tranquilla davanti alla vostra trasmissione o serie preferita potrebbe risultare particolarmente piacevole.

Avrete anche voglia di indossare abiti comodi e lasciarvi alle spalle la formalità della settimana. In amore, soprattutto per le coppie consolidate, potrebbe riaccendersi una complicità che negli ultimi tempi era stata un po' trascurata. Il clima sarà dunque più tenero e rassicurante di quanto vi aspettiate.

❤️❤️❤️Bilancia. La stanchezza accumulata nelle ultime settimane vi chiederà il conto. Alcuni imprevisti recenti potrebbero avervi costretto a modificare programmi già stabiliti, lasciandovi con la sensazione di non avere mai avuto davvero il controllo della situazione. Per questo motivo il weekend dovrebbe essere dedicato soprattutto al recupero delle energie. Chi è in coppia potrà approfittare di queste 48 ore per ritrovare intimità e complicità.

Una cena, una passeggiata o una semplice serata trascorsa insieme potrebbero essere sufficienti per riportare il buonumore. Cercate però di non lasciare che gli eventi esterni condizionino troppo il vostro stato d'animo. Se qualcosa non andrà come sperato, evitate di reagire impulsivamente. Anche le questioni economiche meritano attenzione: potrebbe essere necessario rivedere alcune spese o sistemare una faccenda rimasta in sospeso.

❤️❤️❤️Pesci. Il sabato mattina potrebbe essere ancora occupato da responsabilità professionali, studio o questioni pratiche. Nonostante il desiderio di staccare completamente, alcune incombenze dovranno essere portate a termine prima di potervi dedicare davvero al relax.

Cercate di non innervosirvi: una volta superata questa prima parte della giornata, il weekend diventerà decisamente più piacevole. Le occasioni per stare insieme alle persone care non mancheranno. Qualcuno potrebbe organizzare una cena fuori, una visita al centro commerciale o una semplice uscita per cambiare aria. Lo shopping potrebbe rappresentare una piccola gratificazione, ma anche le notizie in arrivo avranno un certo peso. Potreste infatti venire a conoscenza di cambiamenti destinati a concretizzarsi nelle prossime settimane. Meglio quindi mantenere la mente aperta e prepararvi senza lasciarvi spaventare dalle novità.

❤️❤️❤️❤️Cancro. Dopo una settimana che vi sarà sembrata particolarmente lunga, avrete finalmente l'opportunità di rallentare e concedervi qualche ora solo per voi.

Il sabato potrebbe essere vivace, creativo e ricco di occasioni per distrarvi. Potreste riscoprire un'attività che avevate accantonato oppure dedicarvi a qualcosa che vi fa stare bene. La domenica, invece, potrebbe accompagnarsi a qualche momento di agitazione. Avete la tendenza a preoccuparvi anche quando non ce n'è davvero motivo e rischiate di trasformare una piccola incertezza in un pensiero molto più grande. Cercate di procedere con calma e di non confrontare continuamente la vostra vita con quella degli altri. Una nuova abitudine, iniziata proprio in questo periodo, potrebbe produrre risultati molto interessanti nei prossimi mesi. In amore, intanto, il cielo del weekend promette emozioni e una ritrovata vicinanza.

❤️❤️❤️❤️Toro. Le vostre 48 ore saranno complessivamente positive, con una domenica sera particolarmente piacevole. Avrete l'opportunità di mettere da parte per qualche ora le esigenze degli altri e concentrarvi maggiormente su ciò che desiderate davvero. Alcune riflessioni potrebbero portarvi a comprendere quanto avete trascurato, negli ultimi tempi, aspetti della vita che un tempo consideravate fondamentali. Il weekend sarà quindi utile anche per fare ordine dentro di voi. Potreste approfittarne per recuperare un'attività lasciata a metà, completare un compito o rimettervi in pari con qualcosa che continuava a essere rimandato. La sensazione di avere finalmente ritrovato il controllo sarà molto piacevole.

Non sarà necessario riempire ogni momento di impegni: anche una domenica tranquilla, trascorsa senza fretta, potrebbe regalarvi più soddisfazioni di una giornata piena di programmi.

❤️❤️❤️❤️Ariete. Il sabato potrebbe essere il momento migliore per lasciarvi alle spalle obblighi, scadenze e pensieri accumulati durante la settimana. Avrete una bella dose di energia e una maggiore voglia di divertirvi. La vostra vitalità coinvolgerà anche chi vi sta vicino, rendendo più allegra l'atmosfera in famiglia e nella coppia. Potreste approfittare del weekend anche per sistemare ciò che durante la settimana avete trascurato. La casa potrebbe richiedere qualche attenzione, ma cercate di non trasformare le faccende domestiche in una nuova fonte di stress.

Dedicate spazio anche alla cura personale: un appuntamento dal parrucchiere, un trattamento rilassante o qualche ora in un centro benessere potrebbero aiutarvi a sentirvi ancora meglio. In amore, il vostro entusiasmo sarà contagioso e favorirà momenti di grande complicità.

❤️❤️❤️❤️Vergine. Il weekend vi inviterà a fare ordine, non soltanto negli spazi che vi circondano ma anche nella vostra quotidianità. Dopo una settimana trascorsa a occuparvi praticamente di tutto, potrete finalmente recuperare alcune attività che avevate accantonato. Sistemare la casa, riordinare il guardaroba, controllare le spese o mettere in ordine documenti e conti potrebbe sembrarvi quasi liberatorio. Allo stesso tempo, però, non dimenticate di riposare.

Avete la tendenza a riempire ogni spazio libero con qualcosa da fare e questo fine settimana potrebbe essere invece l'occasione giusta per rallentare. Alcune passioni che avevate trascurato potranno tornare al centro dell'attenzione. Un progetto importante continuerà a occupare i vostri pensieri, ma sarà meglio non forzare i tempi. Se possibile, rimandate le decisioni più impegnative alla prossima settimana e concedetevi due giornate di recupero.

❤️❤️❤️❤️❤️Sagittario. Dopo aver trascorso gran parte del tempo correndo da una parte all'altra, potrete finalmente rallentare. Il weekend avrà un ritmo più rilassato e vi permetterà di recuperare il piacere delle piccole cose. Chi lavora a contatto con il pubblico potrebbe comunque avere qualche impegno, ma nel tempo libero riuscirete a ritagliarvi momenti piacevoli.

Il sabato sarà perfetto per una serata informale in compagnia, magari davanti a una pizza e a una buona conversazione. La domenica partirà invece senza fretta: dormire qualche ora in più, gustare con calma il caffè e dedicarvi alle vostre abitudini preferite vi farà bene. I più giovani potrebbero fare le ore piccole davanti a una serie televisiva o a un film. Per tutti, comunque, sarà un weekend utile a recuperare leggerezza e buonumore.

❤️❤️❤️❤️❤️Scorpione. Dopo una settimana caratterizzata da corse, impegni e responsabilità, avrete finalmente il diritto di tirare il fiato. Chi potrà staccare dal lavoro si concederà due giornate quasi interamente dedicate al recupero delle energie. Non avrete necessariamente bisogno di uscire o organizzare grandi programmi: anche rimanere a casa, al caldo e in tranquillità, potrebbe essere esattamente ciò che desiderate.

In famiglia, però, sarà importante evitare discussioni inutili. Questioni legate a denaro, proprietà, eredità o vecchie incomprensioni potrebbero riaccendere qualche polemica. Non lasciatevi coinvolgere e, quando possibile, cambiate argomento. Una serata semplice con pizza, televisione e qualche ora in più sotto le coperte potrebbe essere la formula ideale per ricaricarvi. Il vostro obiettivo sarà uno solo: arrivare a settembre con la mente più libera.

❤️❤️❤️❤️❤️Capricorno. Il vostro fine settimana sarà complessivamente tranquillo, anche se in famiglia potrebbe verificarsi qualche momento di tensione. Le mura domestiche rischiano di diventare il teatro di piccoli drammi, discussioni o situazioni caotiche che potrebbero farvi perdere la pazienza.

Cercate però di non assorbire ogni problema come se fosse una vostra responsabilità. Avete bisogno di ritagliarvi uno spazio personale. Un bagno caldo, una buona lettura, un programma televisivo che vi piace o qualche ora trascorsa semplicemente in silenzio potrebbero aiutarvi a recuperare equilibrio. Anche la cura del corpo potrebbe avere un ruolo importante: dedicate attenzione alla pelle, al riposo e al vostro benessere. Se siete in coppia, chiedere al partner un po' di coccole o un massaggio potrebbe trasformare una serata ordinaria in un momento particolarmente piacevole.

❤️❤️❤️❤️❤️❤️Leone. Per voi il weekend potrebbe rappresentare una piccola parentesi d'avventura prima del ritorno completo alla routine. Avrete voglia di cambiare aria, uscire dai soliti schemi e fare qualcosa che vi permetta di dimenticare, almeno per qualche ora, le preoccupazioni accumulate durante l'estate. Chi ne avrà la possibilità potrebbe organizzare una breve gita, una visita in una località vicina oppure una serata fuori dal comune. L'importante sarà non chiudervi in casa per semplice pigrizia. Avrete bisogno di movimento, stimoli e persone capaci di alimentare il vostro entusiasmo. Anche una decisione improvvisa potrebbe rendere il fine settimana più interessante del previsto. In amore e nelle relazioni sociali sarete particolarmente magnetici: lasciatevi guidare dalla curiosità e dalla voglia di vivere senza programmare ogni dettaglio.