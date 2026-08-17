L'oroscopo dal 24-30 agosto prevede una settimana che accompagna alla fine di agosto e che porta con sé un'atmosfera di cambiamento. Le vacanze iniziano lentamente a lasciare spazio alla quotidianità, mentre molti si preparano a tornare al lavoro, allo studio e ai consueti impegni. Per alcuni segni sarà un periodo dinamico, ricco di iniziative, incontri e soddisfazioni; per altri, invece, sarà necessario rallentare, riorganizzare le proprie priorità e recuperare energie. In amore non mancheranno occasioni per chiarire situazioni rimaste in sospeso, riaccendere la passione o aprirsi a nuove conoscenze.

Anche sul fronte professionale qualcosa comincerà a muoversi. Le stelle approvano il percorso dell'Ariete, primo classificato del periodo. Approfondiamo.

Classifica e oroscopo settimanale dal 24 al 30 agosto 2026

1️⃣- Ariete. Vi aspetta una settimana caratterizzata da una grande voglia di fare e dalla capacità di affrontare gli impegni con decisione. Sarete più organizzati del solito e avrete la sensazione di riuscire finalmente a tenere sotto controllo le diverse situazioni che vi circondano. Anche la vita sociale tornerà protagonista, con incontri, uscite, aperitivi e occasioni per ritrovare persone che non vedevate da tempo.

Sul piano sentimentale, le relazioni consolidate attraverseranno una fase importante.

Con il partner potrete affrontare discorsi rimasti in sospeso e condividere pensieri che finora avevate preferito tenere per voi. Le conversazioni sincere potranno aiutarvi a superare alcune incomprensioni, ma attenzione a non reagire impulsivamente quando qualcosa non va come vorreste. Le emozioni potrebbero diventare particolarmente intense e una parola pronunciata nel momento sbagliato rischierebbe di ferire chi vi sta accanto.

Nel lavoro, invece, la parte finale della settimana potrebbe portarvi una bella soddisfazione. Un risultato atteso da tempo potrebbe finalmente concretizzarsi, restituendovi fiducia nelle vostre capacità.

2️⃣- Toro. Avrete davanti una settimana piena di movimento, impegni e stimoli.

Casa, lavoro, famiglia e questioni personali richiederanno la vostra attenzione, ma affronterete ogni situazione con una determinazione che vi permetterà di non farvi travolgere dalle responsabilità. Avrete parecchie cose da sistemare e non sarà sempre semplice conciliare tutto, ma riuscirete comunque a trovare il modo di procedere con passo sicuro.

In amore, la vostra sicurezza e il vostro magnetismo potrebbero attirare l'attenzione di qualcuno. Se siete single, una conoscenza già iniziata oppure un incontro inatteso potrebbe trasformarsi in qualcosa di più concreto. Le coppie, invece, potranno vivere momenti molto intensi, alternando complicità, risate e passione.

Sul fronte economico sarà opportuno mantenere una certa prudenza.

Potrebbero comparire spese impreviste o situazioni capaci di mettere momentaneamente sotto pressione il vostro bilancio. Avrete comunque voglia di concedervi qualche acquisto e di regalarvi qualcosa di bello, ma cercate di non lasciarvi prendere troppo dall'entusiasmo.

3️⃣- Bilancia. Per voi la settimana potrebbe rappresentare un momento di graduale miglioramento. Diverse situazioni che nelle scorse settimane sembravano procedere lentamente inizieranno finalmente a muoversi, soprattutto in vista della ripresa delle attività. Avrete maggiore fiducia nel futuro e potrete tornare a guardare con entusiasmo anche alla vita sentimentale.

In amore potrebbe riaccendersi una fiamma che sembrava essersi affievolita.

Le coppie avranno l'opportunità di parlare dei propri progetti e di immaginare insieme i prossimi mesi. Potrebbero tornare anche ricordi piacevoli legati al passato, capaci di rafforzare il legame.

Chi è single, invece, non sentirà necessariamente l'urgenza di trovare qualcuno. La vostra serenità personale sarà più importante di una relazione iniziata tanto per riempire un vuoto. Sul lavoro e nelle questioni economiche non emergono particolari difficoltà, anche se verso settembre potrebbe presentarsi un imprevisto che richiederà maggiore attenzione. Meglio non sottovalutare i piccoli segnali.

4️⃣- Leone. Avrete voglia di tornare a concentrarvi sulle vostre ambizioni. Dopo la parentesi estiva, potreste sentire il desiderio di riprendere in mano un progetto professionale, dedicarvi agli studi oppure recuperare qualcosa che avevate lasciato in sospeso.

Ci sarà una questione piuttosto impegnativa da affrontare, ma non dovete lasciarvi scoraggiare: avete le risorse necessarie per venirne a capo.

Fate attenzione, però, alla tendenza a voler imporre il vostro punto di vista. Non tutti devono necessariamente pensarla come voi e accettare le opinioni altrui vi permetterà di evitare discussioni inutili.

La settimana sarà interessante anche per riscoprire passioni dimenticate. Un vecchio hobby potrebbe tornare a entusiasmarvi oppure potreste avvicinarvi a un'attività completamente nuova. Chi è alla ricerca di un'occupazione potrebbe ricevere un'opportunità interessante nelle prossime settimane. Continuate a cercare senza perdere fiducia.

5️⃣- Cancro.

La settimana sarà accompagnata dalla sensazione che una fase stia definitivamente terminando. Il rientro alla quotidianità potrebbe inizialmente sembrarvi faticoso, ma riuscirete a trasformarlo in un'occasione per ripartire con maggiore consapevolezza. Potreste avere voglia di cambiare qualcosa nel vostro aspetto, rinnovare il guardaroba, modificare il look o semplicemente concedervi qualche acquisto per affrontare settembre con uno spirito diverso.

Anche la casa e le attività quotidiane potrebbero diventare protagoniste. Avrete bisogno di fare ordine, eliminare il superfluo e riprendere il controllo delle vostre abitudini. Non esagerate però con le spese: il desiderio di rinnovarvi potrebbe portarvi a comprare più del necessario.

Sul piano emotivo arriverà una notizia capace di scuotervi profondamente. Potrebbe trattarsi di qualcosa che aspettavate da tempo oppure di un evento completamente inatteso. In ogni caso, lasciatevi il tempo necessario per metabolizzare ciò che accadrà prima di prendere decisioni importanti.

6️⃣- Pesci. La fine di agosto avrà per voi un sapore particolarmente emotivo. Potrebbero esserci saluti, arrivi, partenze o incontri destinati a lasciare un ricordo importante. Non sarà strano lasciarsi sfuggire qualche lacrima, soprattutto se dovrete salutare persone con cui avete condiviso momenti significativi durante l'estate.

In amore, invece, emergerà una dimensione molto romantica. Le coppie consolidate potranno riscoprire la dolcezza dei piccoli gesti e dedicarsi maggiormente alla propria relazione.

Chi convive o è sposato avrà modo di rafforzare ulteriormente il rapporto.

Sul lavoro potrebbe verificarsi qualche tensione con un collega particolarmente arrogante o poco collaborativo. Non permettete che una provocazione rovini il vostro equilibrio. Nel tempo libero, invece, ci saranno ancora occasioni per stare insieme agli altri, organizzare cene, grigliate e serate piacevoli. Vivete questa ultima parte dell'estate senza pensare continuamente a ciò che sta per finire.

7️⃣- Gemelli. Se siete single, potreste ripensare ad alcune occasioni sentimentali sfumate durante l'estate. Forse una persona non ha ricambiato il vostro interesse oppure avete lasciato andare una possibilità che, col senno di poi, sembrava interessante.

Non trasformate però questo pensiero in un rimpianto. Ci sono altre strade davanti a voi e, in questo momento, potreste ottenere maggiore soddisfazione dedicandovi alla carriera e alle persone che vi vogliono davvero bene.

Prestate particolare attenzione anche al vostro benessere. Il corpo potrebbe chiedervi di rallentare dopo un periodo caratterizzato da eccessi, ritmi irregolari o poca attenzione alle vostre esigenze. Se avete interrotto l'attività fisica durante l'estate, riprendete gradualmente senza pretendere risultati immediati.

Gli spostamenti potrebbero essere più faticosi del previsto, soprattutto a causa del traffico e delle alte temperature. Evitate di perdere la pazienza per contrattempi di poco conto.

La parte finale della settimana porterà comunque un netto miglioramento dell'umore e vi permetterà di tornare a sorridere.

8️⃣- Acquario. La settimana potrebbe apparire meno movimentata rispetto alle vostre aspettative, ma non necessariamente sarà un problema. Dopo settimane intense, avere qualche giornata più tranquilla potrebbe aiutarvi a recuperare energie e a prepararvi alla ripresa. Non cercate quindi di riempire ogni spazio libero con nuovi impegni.

Sarebbe utile, invece, giocare d'anticipo e ricominciare gradualmente a occuparvi del lavoro o dello studio. Informatevi su nuovi strumenti, organizzate meglio le vostre giornate e valutate soluzioni alternative che possano rendere più semplice la gestione degli impegni, compreso il lavoro da remoto quando possibile.

Sul piano economico potrebbe esserci qualche questione da sistemare, come un pagamento rimasto in sospeso o una spesa arrivata in ritardo. Meglio affrontare tutto con tempestività per evitare che piccoli problemi diventino più complicati. In famiglia e in amore, invece, il clima sarà decisamente più sereno. Anche i single potranno vivere nuove avventure e chiudere agosto con qualche piacevole sorpresa.

9️⃣- Scorpione. La settimana partirà con una buona energia e potrebbe essere il momento adatto per riprendere un'abitudine che avevate interrotto. Se avete deciso di rimettervi in forma o di cambiare alcune abitudini quotidiane, procedete senza fretta e senza imporvi obiettivi irrealistici.

Avrete inoltre voglia di tornare alle vostre passioni.

Potreste riscoprire una serie, un film, un hobby oppure dedicarvi a qualcosa di completamente nuovo. La vostra curiosità tornerà protagonista e vi aiuterà a guardare al futuro con maggiore entusiasmo.

Settembre potrebbe però portarvi alcune situazioni più impegnative, quindi sarà utile non ignorare i segnali che arrivano già adesso. Non lasciatevi trascinare dal pessimismo. Avete ancora moltissime possibilità davanti a voi e la vita può tornare a sorprendervi quando meno ve lo aspettate. Nel frattempo, preparatevi a festeggiamenti, inviti o possibili partenze.

1️⃣0️⃣- Sagittario. La settimana sarà caratterizzata da emozioni contrastanti. Ci saranno momenti di grande entusiasmo alternati ad altri in cui potreste sentirvi più vulnerabili o destabilizzati dagli eventi esterni. Molto dipenderà anche dalla qualità del riposo: se dormirete poco, tenderete a reagire in maniera più impulsiva alle difficoltà.

Potrebbero arrivare cambiamenti che non avevate previsto e che inizialmente potrebbero turbare il vostro equilibrio. Alcune relazioni potrebbero attraversare una fase delicata, mentre contemporaneamente potrebbero nascere incontri nuovi e particolarmente significativi. Non abbiate paura di lasciare andare ciò che non funziona più.

La vostra priorità dovrà comunque essere il benessere personale. Dopo il caldo e le vacanze, potrebbe essere il momento giusto per rivedere alcune abitudini, migliorare l'alimentazione e tornare gradualmente all'attività fisica. In famiglia, inoltre, qualcuno potrebbe chiedervi un aiuto o un favore. Cercate di esserci, ma senza dimenticare le vostre necessità.

1️⃣1️⃣- Vergine. Avrete una settimana piena di iniziative e idee, ma non sarà sempre facile trovare il tempo per riposare. Potreste sentirvi sottoposti a una pressione eccessiva, magari a causa del lavoro oppure di alcune responsabilità familiari che negli ultimi tempi si sono accumulate.

Sarà fondamentale mantenere un atteggiamento equilibrato e non permettere alla stanchezza di influenzare il vostro modo di rapportarvi agli altri. Avrete bisogno di fare ordine anche nell'ambiente che vi circonda. Eliminare oggetti rotti, inutilizzati o legati a una fase ormai conclusa potrebbe aiutarvi a sentirvi più leggeri.

Questa settimana sarà più adatta alla pianificazione che all'avvio di grandi progetti. Se avete in mente un'importante iniziativa personale o professionale, potreste ottenere risultati migliori aspettando settembre o ottobre. Nel frattempo, utilizzate questi giorni per raccogliere informazioni, correggere eventuali errori e prepararvi con calma alla prossima fase.

1️⃣2️⃣- Capricorno. Questa settimana vi ricorderà quanto siete diventati più forti dopo aver affrontato periodi complicati. Nonostante ciò, non è ancora il momento di abbassare completamente la guardia. Nei prossimi mesi potreste dover gestire contemporaneamente lavoro, casa e famiglia, mettendo alla prova la vostra capacità di organizzazione.

Non cercate però di fare tutto da soli e soprattutto non pretendete dal vostro corpo più di quanto possa sostenere. Anche le attività quotidiane dovranno essere affrontate con gradualità. Avrete alcune pulizie da completare, questioni economiche da sistemare e impegni arretrati da chiudere, ma procedere con metodo vi permetterà di evitare inutili stress.

La parte più importante sarà ricordare che non tutto deve essere risolto immediatamente. Fate una cosa alla volta, concedetevi pause e lasciate spazio anche alla vita privata. Più avanti potrete raccogliere soddisfazioni importanti e guardare con orgoglio alla strada percorsa.