L'oroscopo del weekend del 22 e 23 agosto invita a vivere gli ultimi giorni dell’estate con maggiore leggerezza, senza lasciarsi appesantire dai pensieri legati alla ripresa della routine. A "condire" queste 48 ore astrologiche, dove Pesci, Acquario e Toro si trovano sul podio della classifica, è la Luna in Sagittario (sabato) e poi in Capricorno (domenica). Approfondiamo.

Classifica e oroscopo weekend 22-23 agosto 2026

1️⃣- Pesci. Il vostro fine settimana si prospetta particolarmente piacevole e potrebbe rappresentare una sorta di ricompensa dopo una settimana intensa.

Avrete voglia di stare bene, divertirvi e concedervi qualche momento di autentica spensieratezza. Per i single non sono da escludere incontri capaci di accendere immediatamente la curiosità e, in alcuni casi, anche qualcosa di più profondo. Le coppie potranno vivere ore appassionate, ritrovando quella complicità che talvolta la quotidianità tende a mettere in secondo piano. Saranno giornate utili anche per valorizzare i vostri talenti e raccogliere soddisfazioni personali. Se siete ancora al mare, godetevi gli ultimi bagni senza farvi prendere dalla malinconia per la fine dell'estate. Prestate soltanto attenzione agli spostamenti, al traffico e alla stanchezza accumulata.

2️⃣- Acquario. L'atmosfera del weekend sarà vivace e potrebbe regalarvi incontri decisamente interessanti.

Per voi l'estate non è ancora arrivata al capolinea e avrete ancora tanta voglia di uscire, vedere persone, divertirvi e vivere nuove esperienze. I single potrebbero trovarsi coinvolti in una conoscenza intrigante, mentre le coppie avranno l'opportunità di ritagliarsi spazi preziosi lontano dalle preoccupazioni quotidiane. Anche chi gestisce un'attività o sta lavorando a un progetto personale potrà mettere momentaneamente da parte le ansie economiche e concentrarsi su ciò che desidera davvero. Non tutto si risolverà in un fine settimana, ma almeno riuscirete a respirare un'aria più leggera e a guardare al futuro con maggiore fiducia.

3️⃣- Toro. Per i cuori solitari potrebbero arrivare belle sorprese.

Le serate del weekend favoriranno la socialità, gli incontri e le situazioni capaci di riaccendere l'entusiasmo. Se siete single, non restate chiusi nelle vostre abitudini e accettate qualche invito in più: potreste conoscere qualcuno che non avevate previsto di incontrare. Le coppie potranno invece vivere momenti molto intensi, tra cene, gesti affettuosi e una ritrovata sintonia. Chi sta insieme da molti anni potrebbe iniziare a parlare concretamente di un cambiamento importante, come un viaggio, un trasloco, una ristrutturazione della casa o un nuovo progetto familiare. Anche sul lavoro potrete raccogliere qualche risultato utile e sentirvi più soddisfatti degli sforzi compiuti.

4️⃣- Leone.

Se amate la vita sociale, il divertimento e le occasioni mondane, questo non è il momento di chiudervi in casa. Il weekend potrebbe offrirvi diverse opportunità per stare in compagnia e vivere esperienze piacevoli. I single avranno buone possibilità di conoscere persone nuove, mentre chi è già in coppia potrà ritrovare entusiasmo e complicità. Guardando alle settimane appena trascorse, potreste accorgervi che l'estate vi ha lasciato qualcosa di positivo, anche se non tutto è andato secondo i vostri programmi. Cercate di non sprecare queste giornate inseguendo preoccupazioni che possono aspettare. Il divertimento, per una volta, può essere una priorità.

5️⃣- Gemelli. Avrete davanti un fine settimana che potrebbe essere tra i più piacevoli di questa fase estiva.

La consapevolezza che la stagione sta lentamente cambiando potrebbe spingervi a vivere ogni momento con maggiore intensità. Avrete voglia di uscire, incontrare amici, organizzare qualcosa all'ultimo minuto e riempire le giornate di movimento. Non lasciate però che la pigrizia o la nostalgia per ciò che sta finendo vi facciano perdere occasioni interessanti. L'estate non è ancora finita e avete ancora tempo per creare ricordi piacevoli. Lasciate spazio all'improvvisazione e non abbiate paura di cambiare programma se si presenta un'opportunità divertente.

6️⃣- Capricorno. Siete abituati a puntare con determinazione verso i vostri obiettivi e spesso fate fatica a concedervi una pausa vera. Questo weekend, però, sarebbe utile allentare un po' la presa.

Non dovete sentirvi in colpa se decidete di divertirvi, dormire qualche ora in più o trascorrere tempo con le persone che vi fanno stare bene. Nelle ultime settimane potreste aver desiderato più volte tornare alla vostra routine e riprendere il controllo delle varie situazioni, ma ora è ancora possibile assaporare gli ultimi sprazzi dell'estate. In amore qualcosa potrebbe sbloccarsi proprio quando smetterete di voler controllare ogni dettaglio. Lasciate che le emozioni facciano il loro corso.

7️⃣- Ariete. Avete davanti mesi più impegnativi e ricchi di responsabilità, quindi sarebbe un errore trasformare anche questo weekend in una maratona di impegni. Cercate invece di divertirvi e di uscire il più possibile.

Ogni occasione può diventare buona per incontrare persone nuove, coltivare amicizie o semplicemente trascorrere qualche ora lontani dalle solite preoccupazioni. Se durante la settimana avete incontrato un ostacolo, non lasciate che continui a condizionare il vostro umore: presto riuscirete a trovare una soluzione. Anche in amore sarà importante dedicare più tempo al partner, ascoltandolo e mostrando maggiore disponibilità. La complicità non nasce da sola, ma può essere alimentata con piccoli gesti.

8️⃣- Sagittario. Questo fine settimana potrebbe assumere per voi un significato particolare. Potreste vivere una fase di passaggio, con alcuni saluti, partenze o rientri che vi ricorderanno quanto velocemente sia trascorsa l'estate.

In fondo, una parte di voi è già proiettata verso i prossimi obiettivi professionali e personali. Avete voglia di tornare a concentrarvi sulla carriera, sulle ambizioni e sui progetti che avete lasciato momentaneamente in sospeso. Evitate però di lasciarvi coinvolgere nelle provocazioni altrui. Circondatevi soltanto di persone con cui state davvero bene e non sentitevi obbligati a mantenere rapporti che vi sottraggono energia. Una buona compagnia può rendere questo weekend molto più piacevole.

9️⃣- Vergine. Non cercate scuse per rinunciare al divertimento. Avete davanti due giornate che potrebbero essere sfruttate per fare qualcosa di diverso dal solito e, magari, realizzare un desiderio che continuate a rimandare.

Se siete ancora in vacanza, approfittatene fino all'ultimo; se siete già rientrati alla routine, provate almeno a concedervi una piccola evasione. Potreste ritrovarvi a ripensare alle esperienze vissute durante l'estate, facendo un bilancio dei mesi appena trascorsi. La vita di coppia potrà regalare momenti particolarmente intensi, mentre i più giovani potrebbero vivere una fase ricca di entusiasmo e vitalità. Attenzione soltanto agli spostamenti, soprattutto sulle strade molto trafficate e nelle località di mare.

1️⃣0️⃣- Cancro. Il sabato potrebbe avere un'atmosfera particolarmente romantica, mentre la domenica sarà più adatta al riposo e al recupero delle energie. In amore non tutti stanno vivendo un periodo semplice: alcuni di voi potrebbero avere dubbi sul partner, sentirsi poco considerati o temere di essere coinvolti in una situazione poco trasparente.

Non alimentate però inutilmente le paure. Avrete modo di chiarire ciò che non funziona e, nei prossimi mesi, potreste arrivare a una decisione importante. Non siete più disposti a perdere tempo in rapporti che non vi danno certezze. Per altri nativi, invece, il weekend potrebbe segnare simbolicamente la conclusione dell'estate e accompagnare gli ultimi saluti prima del ritorno alla quotidianità.

1️⃣1️⃣- Scorpione. Avete un'energia difficile da contenere e spesso sentite il bisogno di essere sempre in movimento. Uscire, vedere persone e concedervi qualche spesa per divertirvi vi piace, ma questo ritmo può diventare pesante quando arriva il momento di fare i conti con le conseguenze. Anche durante questo weekend avrete probabilmente poca voglia di stare fermi, ma sarebbe opportuno non esagerare.

Potreste avere impegni di lavoro da rispettare e, allo stesso tempo, desiderare qualche ora di svago. Cercate un equilibrio. Soprattutto negli spostamenti, sarà necessaria una maggiore prudenza: non trasformate la voglia di libertà in fretta o distrazione. Un po' di moderazione vi permetterà di godervi meglio queste giornate.

1️⃣2️⃣- Bilancia. Il weekend vi invita soprattutto a rallentare. Avete bisogno di recuperare energie e di riflettere su come state utilizzando il vostro tempo e le vostre risorse. Uscire e divertirsi non è certamente un problema, ma farlo continuamente potrebbe diventare dispendioso e lasciarvi con la sensazione di rincorrere soltanto soddisfazioni momentanee. Provate quindi a scegliere con maggiore attenzione ciò che merita davvero il vostro tempo.

Potreste approfittare di queste giornate per mettere ordine nelle priorità, recuperare un rapporto importante o semplicemente concedervi qualche ora di tranquillità. L'estate sta lentamente cambiando volto e questo può essere il momento giusto per liberarvi di qualche abitudine che non vi rappresenta più.