Oggi, sabato 21 aprile, torna l'appuntamento settimanale con il prime time di Amici 17. La scorsa puntata ha visto Carmen, cantante della squadra Blu, vincitrice, mentre i ballerini Sephora e Daniele hanno dovuto abbandonare il gioco. Cosa succederà nella puntata di stasera? Vediamo qualche anticipazione.

Al momento sono undici gli allievi rimasti in gara e, come ogni settimana, dovranno sfidarsi cercando di superare le tre fasi del programma.

Nella prima, ambedue le squadre, si esibiranno con un performance corale. Gli ospiti che li accompagneranno saranno la cantante Rita Pavone e Loredana Bertè.

Chi accederà alla seconda fase parteciperà alla sfida a squadre, dove alcuni concorrenti, durante le varie prove, avranno l'opportunità di duettare, oltre che con le cantanti sentite in precedenza, anche con Francesco Gabbani.

La squadra vincitrice, tramite il televoto, porterà tre dei suoi concorrenti alla terza fase, in cui verrà decretato il vincitore e gli eventuali eliminati.

Nella puntata di stasera scopriremo anche il destino di Valentina, la ballerina della squadra bianca infortunatosi sabato scorso, durante l'esecuzione di una coreografia in #diretta. Il medico le ha prescritto parecchi giorni di riposo, ma se non dovessero bastare, Valentina dovrà lasciare definitivamente il programma.

Inizia la terza puntata del serale di Amici 17

21.12 - Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio con uno degli ospiti di oggi, l'ex calciatore Diego Armando Maradona.

21.13 - fanno il loro ingresso in studio i ragazzi della squadra Blu e della squadra Bianca.

21.15 - vengono mandati in onda dei video inerenti all'incidente che la ballerina Valentina, la settimana scorsa, ha avuto durante la diretta.

21.20 - fa il suo ingresso in studio la ballerina, della squadra Bianca, Valentina.

21.22 - in collegamento con lo studio c'è il dottor Stefano Lovati, l'ortopedico che si è occupato di Valentina.

21.25 - Valentina, in base al parere del medico, può rimanere all'interno del programma.

21.26 - inizia la prima fase del programma. I ragazzi della squadra Bianca iniziano a esibirsi con la performance corale insieme a Rita Pavone. Cantano e ballano "Il ballo del mattone" e "Cuore". Dall'esibizione è esclusa Valentina. A causa della lesione muscolare non ha potuto prepararsi.

21.37 - Carlo Di Francesco vorrebbe bloccare Zic, ma prima vorrebbe sentirlo cantare. La canzone richiesta è "Margherita" di Riccardo Cocciante.

21.40 - Carlo Di Francesco non blocca Zic.

21.40 - ora è arrivato il momento dell'esibizione corale per la squadra Blu. Canteranno e balleranno, insieme a Loredana Bertè, "In alto mare" e "Non sono una signora".

21.46 - tutta la squadra Blu è passata alla seconda fase.

21.46 - inizia la seconda fase con la prova proibitiva di Luca Tommassini. Dovranno ballare un mix di danze latine, tra cui salsa cali style e bachata. Per i Bianchi gareggia Luca, mentre per i Blu balla Lauren.

21.55 - la sfida è stata vinta da Lauren.

21.56 - la seconda sfida è di canto. È tra Emma e Carmen. Dovranno cantare, a turno, un medley d'incisi.

22.06 - la sfida è stata vinta da Emma.

22.06 - la terza prova è tra Irama e Bryan.

22.07 - inizia Bryan, che si esibisce sul pezzo di Heather Parisi "Cicale".

22.15 - Irama si esibisce con il suo inedito "Che vuoi che sia".

22.24 - la sfida è stata vinta da Irama.

22.24 - la quarta prova vede per la squadra Bianca il duetto con ospite. Irama e Zic cantano con Francesco Gabbani "Tra le granite e le granate" e "Occidentali's karma".

22.30 - per la squadra Blu si esibisce Matteo, che canta "Il mondo" di Jimmy Fontana.

22.33 - la sfida è stata vinta da Matteo.

22.33 - la quinta prova è una comparata di ballo tra Luca e Bryan. Balleranno su "Run boy run" di Woolkid.

22.34 - viene mandato in onda un video in cui Alessandra Celentano esprime il suo parere su Luca.

22.45 - la prova è stata vinta da Luca.

22.47 - la sesta prova è tra Emma e Carmen. Inizia quest'ultima che duetta con Loredana Bertè, sulle note de "E la luna bussò".

22.53 - viene mandato in onda un video su uno sfogo che Emma ha avuto all'interno della casetta.

22.55 - Emma si esibisce al piano, cantando "People help the people" di Birdy.

22.59 - in collegamento con lo studio c'è Conrad, il padre di Emma.

23.02 - la sfida è stata vinta da Emma.

23.02 - la settima prova è tra Einar e Biondo. Inizia quest'ultimo con la cover di "Hotline Bling" di Drake.