Nella società odierna, soprattutto per le persone famose, è importante l'immagine e la reputazione. Ma l'amore è cieco, recita un vecchio detto. Ed infatti il personal trainer Drew Kutcher non si è fatto influenzare dai canoni imposti dalla società e ha deciso di seguire solo il suo cuore e i sui sentimenti. L'uomo, che si è guadagnato il titolo di Mister Addominali per il suo corpo statuario, ha deciso di sposare una modella #curvy di nome Jenna. Lei ha 29 anni, modella curvy e blogger americana, lui è un personal trainer affermato.

Gli insulti sul web e la risposta di Jenna

L'amore è cieco, ma la gente è cattiva. Sui social infatti, le persone, vedendo la coppia con due fisicità così diverse, ha iniziato ad insultare la donna, dicendole: 'Non ti meriti un marito così bello'.

Nonostante i due sembrino felici e molto innamorati, agli utenti social questo matrimonio proprio non va giù. Sarà soltanto invidia?

La moglie di Mister Addominali ha deciso di reagire, e ha risposto a tutti i suoi 'haters', pubblicando una foto insieme a suo marito su Facebook e su Instagram, in cui si legge: 'Ho le cosce che si toccano, le gambe grosse e la cellulite, ma ho scelto un uomo che sa gestire tutto questo'. Ha poi elogiato il suo uomo, scrivendo che negli ultimi anni ha 'abbracciato ogni suo chilo e ogni suo brufolo', ricordandole di essere una bella donna anche nei periodi in cui si sentiva più insicura.

Una coppia invidiabile, in cui contano i sentimenti e l'amore, piuttosto che l'aspetto esteriore.

Le modelle curvy

Le ragazze 'curvy' , ovvero ragazze formose, ormai sono diventate molto famose e stimate, sono considerate (quasi da tutti) alla pari di ragazza più magre.

Un esempio è Ashley Graham, una bellissima modella curvy che su Instagram ha più di 6 milioni di seguaci, diventata famosa per la sua sicurezza nell'ostentare una taglia 50. Mostra le sue curve e il suo corpo senza vergogna, con lo scopo di far arrivare un preciso messaggio alle persone di tutto il mondo: 'Ognuno è bello così com'è.'

Eppure, nonostante questo le persone non perdono occasione per insultare le ragazza, e riescono ad essere ancora più crudeli quando si parla di persone famose. Uno dei casi che ha fatto discutere di più il web è stato quello di Rihanna. La bellissima e stimata popstar infatti, è stata vittima di insulti da parte dei fan, che sembravano non essere contenti dei chili in più che Rihanna aveva preso in quel periodo.

L'importanza di una corretta alimentazione

E' comunque importante sottolineare il fatto che sì, ogni corpo è bello purché in salute. Mangiare in modo corretto è il primo passo per mantenerci in salute, infatti uno studio ha dimostrato che il 35% dei tumori è causa di un'alimentazione errata [VIDEO].

L'obesità è una patologia da non sottovalutare e che va curata.

Molto spesso si ingrassa per motivi psicologici, alcune persone infatti, iniziano ad ingrassare dopo aver subito un trauma o a causa dello stress [VIDEO]. #fisico #Gossip