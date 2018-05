Stasera, su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici 17, condotta, come sempre, da Maria De Filippi. Nella puntata di oggi scopriremo chi saranno i concorrenti che passeranno alla finale. In gara ci sono ancora, per la squadra Bianca, Irama ed Emma. Mentre per la squadra Blu abbiamo Einar, Carmen e Lauren. Quest'ultima, settimana scorsa, si è aggiudicata anche il primo premio per la categoria danza, portandosi a casa un montepremi pari a 50mila euro.

Per la puntata di stasera sono previsti anche tantissimi ospiti: Gino Paoli, Ornella Vanoni, Sophia Loren, Christian De Sica, Carla Fracci e Annalisa. È previsto anche il ritorno del vincitore della categoria canto della scorsa edizione: RIki.

Proprio per quanto riguarda i cantanti, anche quest'anno, alcuni di loro, hanno avuto la possibilità di firmare un contratto con un'importante casa discografica. L'eliminato della settimana scorsa, Biondo [VIDEO], ha instaurato un rapporto contrattuale con la Sony e venerdì (nei negozi di dischi, negli store digitali e nella principali piattaforme streaming) uscirà il primo album dal titolo "Deja vu".

Sempre venerdì usciranno anche "Complicità", l'album di Carmen (etichetta Universal) e "Piume" di Irama (con la sua ex casa discografica Warner).

Intanto, se volete conoscere tutti gli aggiornamenti di Amici 17, minuto per minuto, seguite il racconto della diretta qui su Blasting News.

Inizia la semifinale di Amici 17

21.17 - Maria De Filippi fa il suo ingresso in studio, insieme ai ragazzi delle due squadre.

La conduttrice spiega che anche questa puntata verrà divisa in due fasi, con due fasi eliminatorie, e non ci sarà la possibilità di salvataggio da parte di Luca Tommassini.

21.20 - fa il suo ingresso in studio la prima ospite di oggi: Sophia Loren.

21.23 - inizia la gara. Per la prima prova il primo a esibirsi è Irama, che duetta con Ornella Vanoni sulle note de "L'appuntamento".

21.27 - anche per Lauren è previsto il duetto con ospite. Balla sulle note di "Soldi, soldi, soldi" di Betty Curtis, cantata eccezionalmente da Christian De Sica.

21.30 - la prova è stata vinta da Irama.

21.30 - la seconda prova è tra Einar ed Emma. Inizia quest'ultima con la cover di "True Colors" di Cyndi Lauper.

21.33 - per Einar è previsto il duetto con ospite. Canta insieme a Gino Paoli "Che cosa c'è".

21.38 - la sfida è stata vinta da Emma.

21.39 - la terza prova è tra Carmen e Irama. Inizia quest'ultimo con il suo inedito "Nera".

21.43 - Carmen, invece, canta una cover de "Il cielo" di Renato Zero.

21.47 - la sfida è stata vinta da Irama.

21.48 - per la quarta prova, per Emma, è previsto il duetto con ospite. Canterà insieme ad Annalisa "Il mondo prima di te".

21.53 - anche per Lauren è previsto il duetto con ospite. Balla sulle note di "Luce" cantata da Elisa. All'esibizione partecipa anche Carla Fracci.

22.04 - la prova è stata vinta da Emma.

22.05 - la quinta prova è tra Irama ed Einar. Inizia quest'ultimo con "Nessuno vuole essere Robin" di Cesare Cremonini.

22.08 - Irama canta "Nessun grado di separazione" di Francesca Michielin.

22.11 - la prima sfida è stata vinta dalla squadra Bianca.

22.14 - Irama passa alla seconda parte della puntata.

22.15 - inizia la prima fase eliminatoria:

Emma è salva;

Lauren è salva;

Per Einar è prevista una sfida diretta e non può partecipare alla seconda fase della puntata. Conoscerà il suo sfidante alla fine della seconda sfida a squadre;

Carmen è salva.

22.22 - arriva una sorpresa per Marco Bocci: la moglie Laura Chiatti gli dedica la canzone "A mano a mano" di Rino Gaetano.

22.25 - arriva il momento della sfida lip sync tra ospiti. Oggi la sfida è tra Laura Chiatti, Marco Bocci, Giulia Michelini e Martin Castrogiovanni.

22.53 - dopo vari problemi tecnici, inizia la seconda sfida. Per la prima prova inizia Irama con il suo inedito "Un giorno in più".

22.57 - per Carmen, per questa prima prova, è previsto il duetto con ospite. Canta insieme a Gigi D'Alessio "Anema e core" Roberto Murolo e "Cu'mme" di Enzo Gragnaniello.

23.02 - la prova è stata vinta da Irama.

23.03 - per la seconda prova Emma canta "Say something".

23.05 - Lauren, invece, balla sulle note di "Show me how you burlesque" di Christina Aguilera.

23.09 - viene mostrato a Lauren un videomessaggio di suo padre. Successivamente ha la possibilità d'incontrarlo.

23.14 - la sfida è stata vinta da Emma.

23.14 - per la terza prova Irama canta "Io vorrei... non vorrei.. ma se vuoi" di Lucio Battisti.

23.17 - Carmen canta "I know where I've been" di Queen Latifah.

23.21 - Maria De Filippi intervista Sophia Loren.