Oggi, sabato 19 maggio 2018, andrà in onda la settima puntata del serale di Amici 17. Come sempre Maria De Filippi ci riserverà tante sorprese, a incominciare dagli ospiti. Infatti saranno presenti Fedez e J-Ax, Massimo Ranieri e Albano, che molto probabilmente si farà accompagnare da Romina [VIDEO].

Stasera conosceremo anche il vincitore della sfida di ballo, che si è tenuta settima scorsa, tra Bryan e Lauren. Ricordiamo che con la prima tranche di voto la sfida è stata vinta da quest'ultima, ma il rifiuto al voto di Rudy Zerbi ha rinviato la proclamazione del vincitore a questa settimana. Il ballerino trionfatore sarà anche colui che si porterà a casa il primo posto per quanto riguarda la categoria ballo, che è costituito anche da un premio in denaro del valore di 50mila euro.

Intanto, durante la settimana, i ragazzi hanno continuato a studiare per prepararsi per le esibizioni che dovranno affrontare stasera. Come accade ormai da diverse settimane, si svolgerà una comparata di canto tra Emma e Carmen, sulle note di "Titanium" di David Guetta. Scelta che ha fatto discutere la cantante della squadra Blu, che preferirebbe confrontarsi con la cantante maltese su un pezzo in italiano.

Per scoprire tutti gli aggiornamenti sulla puntata, seguite il racconto della diretta, a partire dalle 21.10 qui su Blasting News.

Inizia la settima puntata del serale di Amici 17

21.13 - Maria De Filippi, insieme alla squadra Bianca e Blu, fa il suo ingresso in studio.

21.14 - fa il suo ingresso in studio Gerry Scotti, che stasera sarà un membro della commissione esterna. In quest'ultima è presente anche un'altra novità, Elisa.

I due occupano i posti vacanti di Alessandra Amoroso e Marco Bocci.

21.15 - inizia la sfida di ballo che decreterà il vincitore della categoria danza. Vede a confronto Bryan e Lauren. Inizia a esibirsi quest'ultima con la prima prova. È previsto un duetto con ospite, infatti balla sulle note di "Perdere l'amore" cantata live da Massimo Ranieri.

21.18 - ora è il turno di Bryan. Anche per lui è previsto il duetto con ospite. Balla sulle note de "Il sole" cantata live da Albano.

21.21 - Lauren si esibisce per la seconda volta con un medley dedicato al mondo del musical.

21.26 - Bryan, invece, balla un medley dedicato a Michael Jackson.

21.28 - la terza prova è quella proibitiva. Tutt'e due i ballerini dovranno esibirsi con una coreografia di pole dance.

21.37 - viene mostrato a Lauren e Bryan un video che ripercorre il loro percosso all'interno del programma.

21.41 - Lauren vince per la categoria danza, con 5 voti a favore su 8. Il premio che si porta a casa è del valore di 50mila euro.

21.43 - Bryan è eliminato, ma si porta a casa il premio Vitasnella, una borsa di studio del valore di 25mila euro.

21.47 - Albano e Romina si esibiscono con il brano "Felicità".

21.50 - inizia la sfida a squadra che sarà divisa in due fasi, con due corrispettive fasi eliminatorie. La prima prova è tra Einar e Irama. Inizia quest'ultimo con una cover di Jovanotti "Le tasche piene di sassi".

21.54 - Einar, invece, canta "Futura" di Lucio Dalla.

21.57 - la prima prova è stata vinta da Irama con il 52% dei voti.

21.59 - la seconda prova è la quella Vodafone, una comparata tra Emma e Carmen sulle note di "Titanium" di David Guetta featuring Sia.

22.03 - la seconda prova è stata vinta da Carmen con il 54% dei voti.

22.04 - è arrivato il momento della sorpresa per Carmen. Le viene letta una lettera che l'è stata scritta dal padre.

22.09 - Carmen riceve una sorpresa in studio da parte dei tre fratelli.

22.12 - la terza prova è tra Lauren e Irama. Inizia quest'ultimo con il suo inedito "Che ne sai".

22.17 - Lauren balla una coreografia sulle note di "What's up" delle 4 Non Blondes.

22.20 - la prova è stata vinta da Irama con il 61% dei voti.

22.21 - per la quarta prova Biondo e Emma duettano con Fedez sulle note di "Cigno Nero".

22.28 - Carmen e Einar, invece, duettano con J-Ax sulle note di "Maria Salvador".

22.31 - la prima fase si è conclusa ed è stata vinta dai bianchi con il 51% dei voti.

22.34 - il televoto, per assegnare l'immunità, premia Irama e Biondo.

22.36 - è salvo dalla prima fase di eliminazione Irama.

22.37 - inizia la fase eliminatoria:

per Lauren non sono previste sfide dirette. Viene salvata dalla commissione interna;

per Carmen non sono previste sfide dirette. Viene salvata dalla commissione interna;

per Biondo non sono previste sfide dirette. Viene salvati dalla commissione interna. Per lui, però, è prevista una sfida diretta nel caso in cui non risultasse vincitore di puntata. La sfida è stata richiesta da Carlo Di Francesco;

per Emma non sono previste sfide dirette. Viene salvata dalla commissione interna;

per Einar non sono previste sfide dirette. Viene salvato dalla commissione interna. Per lui, però, è prevista una sfida diretta contro Biondo, solo nel caso in cui non risultasse vincitore di puntata.

22.43 - momento spettacolo con la collaborazione degli ospiti presenti in studio.

23.00 - inizia la seconda fase. Nella prima prova Emma duetta con Albano, sulle note di "È la mia vita".

23.05 - Lauren, per questa prima prova, balla una coreografia di Garrison, sulle note di "Singing in the rain" di Gene Kelly.

23.08 - la prima prova è stata vinta da Emma, con il 55% dei voti.

23.08 - la seconda prova vede Carmen contro Biondo. Inizia quest'ultimo con una cover di "Salirò" di Daniele Silvestri.

23.12 - per Carmen è previsto il duetto con ospite. Canta insieme a Massimo Ranieri "Tu si 'na cosa grande per me".

23.18 - la prova è sta vinta da Carmen con il 56% dei voti.

23.18 - Geppi Cucciari fa il suo primo intervento.

23.19 - la terza prova è tra Carmen e Irama. Inizia quest'ultimo con una cover di "Ti ho voluto bene veramente" di Marco Mengoni.

23.22 - a Irama gli viene letta una lettera che gli è stata scritta da sua sorella. Successivamente riceve la sua visita in studio.

23.30 - Carmen canta "Per Elisa" di Alice.

23.35 - la prova è stata vinta da Carmen con il 55% dei voti.

23.36 - per la quarta prova Einar e Carmen cantano "La vida es bella" di Miguel Bosé e Noa.

23.39 - Irama e Emma, invece, cantano "Cheap Thrills" di Sia.

23.44 - la prova è stata vinta da Carmen ed Einar, con il 56% dei voti.

23.45 - quinta prova tra Lauren e Biondo. Inizia quest'ultimo con il suo inedito "Quattro mura".

23.48 - Lauren balla una coreografia sulle note di "Applause" di Lady Gaga.

23.51 - le prove sono terminate e questa seconda fase è stata vinta dalla squadra Blu con il 53% dei voti.

23.56 - per la squadra Blu passano alla terza fase Einar e Carmen.

00.03 - in studio festeggiano il compleanno di Albano.

00.15 - inizia la terza fase. Einar canta il suo inedito "Salutalo da parte mia".

00.19 - Carmen canta "Oggi sono io" di Alex Britti.

00.22 - la vincitrice della puntata è Carmen.