Negli scorsi giorni l'attrice Vanessa Incontrada [VIDEO] è stata protagonista della trasmissione La Vita in Diretta, trasmessa da Rai 1 e presentata dalla conduttrice Francesca Fialdini. La Incontrada ha parlato dei suoi prossimi progetti lavorativi e ha svelato che tornerà nel mese di ottobre la Fiction Non Dirlo Al Mio Capo, in cui è protagonista insieme all'attore abruzzese Lino Guanciale e dove veste il ruolo di Lisa Marcelli. Inoltre l'attrice ha sottolineato che si è creata una grande amicizia con i protagonisti della fiction Non Dirlo Al Mio Capo, in particolare con l'attrice toscana Chiara Francini. La Incontrada deve girare un film che la vede protagonista al cinema dopo su Rai Uno è tornata con una nuova fiction Il Capitano Maria dove veste il ruolo di un ufficiale dei carabinieri: lunedì 14 maggio andrà in onda la seconda puntata della fiction in cui la protagonista deve fare i conti con nuove indagini per scoprire la verità e si serve dell'aiuto di una sensitiva.

Le parole dell'attrice e la stima nei confronti di Lino Guanciale

La Incontrada ha instaurato un rapporto di amicizia con Lino Guanciale: durante l'intervista nel 2016 al programma Porta A Porta lo ha definito "un uomo da sposare" per la sua gentilezza e il modo di lavorare sul set. Sono due attori che hanno in comune la semplicità, un elemento fondamentale per farsi amare dai telespettatori italiani: sono impegnati in nuovi progetti lavorativi. Lino Guanciale è tornato sul set della fiction L'Allieva in cui è il protagonista insieme all'attrice Alessandra Mastronardi, la fine delle riprese è prevista per il mese di maggio, poi sarà impegnato nella città di Trieste con la fiction La Porta Rossa 2.

Due protagonisti della fiction

Il 28 maggio iniziano le riprese della fiction poliziesca La Porta Rossa, ispirata ai racconti dello scrittore Carlo Lucarellli e in cui l'attore abruzzese Lino Guanciale [VIDEO] veste i panni del commissario fantasma Leonardo Cagliostro, marito del magistrato Anna interpretato da Gabriella Pession.

Nell'aprile del 2016 i protagonisti della serie Non Dirlo Al Mio Capo sono stati ospiti della trasmissione presentata da Bruno Vespa e si è notata il legame di grande amicizia che si è creato tra gli attori. Nel mese di dicembre del 2017 sono terminate le riprese della fiction basata sulla vita dell'avvocato Vinci ma c'è stato un ritardo per quanto concerne la messa in onda: la serie tornerà sul piccolo schermo nel mese di ottobre, come ha confermato Vanessa Incontrada.