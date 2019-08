Continuano gli appuntamenti in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che tiene alta la concentrazione dei telespettatori. Le anticipazioni dell'episodio numero 5316 trasmesso sul piccolo schermo lunedì 26 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Marina. La signora Giordano sarà delusa dall'operatore dell'avvocato Leone e chiederà ad Aldo (Luca Capuano) di velocizzare i tempi con l'intento di capire a che punto possa essere la situazione giudiziaria di Arturo.

L'imprenditrice si troverà alle prese con la voglia di ottenere la riabilitazione del genitore ma non si tratterà di un'impresa facile. L'ex moglie di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) compirà una scelta azzardata per guardare agli interessi di Arturo in modo da dimostrare nel più breve tempo possibile l'innocenza del genitore. Il periodo di ferragosto giungerà al termine e ritorneranno gli abitanti di palazzo Palladini che finiranno le vacanze.

Alex comincia a riflettere riguardo alla propria situazione familiare

Raffaele (Patrizio Rispo), dal canto suo sarà impegnato a stringere un patto di alleanza con l'amico Renato (Marzio Honorato) in merito all'ultima persona arrivata. Otello tornerà da Indica con Silvia e Michele (Alberto Rossi) rendendosi conto che i giorni passati con Teresa non siano bastati a risolvere le incomprensioni. Il vigile Testa si vedrà rassegnato alla vita da single dopo aver capito quanto sia impossibile far cambiare idea alla consorte.

Gli spoiler dell'episodio numero 5317 in onda martedì 27 agosto sottolineano che Alex (Maria Maurigi) non potrà far finta di nulla riguardo ai problemi familiari. La sorella di Mia vorrà trovare una soluzione per risolvere i problemi.

La moglie di Michele organizza un piano per far chiarire Otello e Teresa

La dipendente del bar Vulcano dovrà fare i conti con i problemi familiari ma non informerà Vittorio (Amato D'Auria) della questione.

Il giovane Del Bue farà ritorno nella città di Napoli dopo aver trascorso una breve vacanza in compagnia di Guido, Mariella (Antonella Prisco) e del piccolo Lorenzo. Il radiofonico ha sfruttato i giorni di vacanza con la famiglia per riflettere riguardo al rapporto con l'attuale fidanzata ma non riuscirà a dimenticare Anita. Marina continuerà a impegnarsi per riabilitare il nome del padre ma il piano potrebbe avere delle ripercussioni su di lei.

Silvia (Luisa Amatucci), dal canto suo metterà in atto una strategia per far chiarire Otello (Lucio Allocca) e Teresa (Carmen Scivittaro). La moglie di Michele sarà dispiaciuta per la situazione creatasi tra la madre e il vigile Testa.