Prosegue la soap opera spagnola 'Una vita'. Gli spoiler dell'episodio trasmesso mercoledì 21 agosto sottolineano che Samuel darà delle rassicurazioni a Blanca sulla fuga di Carmen, in quanto la cameriera è impegnata in una missione. Lolita deciderà di partire con la famiglia Palacios per Caprahigo. Felipe consiglierà a Flora di dichiarare Pena come colpevole dell'omicidio dell'indiano, ma la ragazza continuerà a dire di essere stata lei a ucciderlo.

Ursula cerca il piccolo Moises chiamandolo 'mio figlio'

La sorella di Inigo racconterà al commissario come si sono svolti i fatti rivelando la vicenda dell'idolo e della vendetta. Esteban confesserà a Silvia di essere stato indotto da Arturo a chiederle di partire con lui. La Reyes cercherà di scoprire la verità parlando con Agustina ma la domestica, presa dallo stress, deciderà di lasciare il posto di lavoro.

Silvia si presenterà a casa di Valverde al quale confesserà di essere a conoscenza della sua cecità, mentre Pena verrà a sapere della sorte toccata a Flora. Ursula tornerà nell'abitazione con la speranza di ritrovare il piccolo Moises, ma Blanca e Diego le diranno che il bambino non è mai esistito ricordando alla Dicenta la morte della figlia.

Agustina accetta di tornare a lavorare per il colonnello Valverde

Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso su canale 5 giovedì 22 agosto svelano che Blanca e Diego porteranno avanti la strategia per sbarazzarsi della dark lady e saranno chiamati a negare l'esistenza del piccolo Moises.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Leonor pretenderà delle spiegazioni dalla giovane Dicenta, mentre Arturo si vedrà costretto a raccontare la verità a Silvia. Quest'ultima si dimostrerà comprensiva nei confronti del colonnello al quale dirà che non rimarrà al suo fianco per pietà. Valverde vorrà chiarire le incomprensioni con Agustina alla quale chiederà di tornare a lavorare per lui, dopo che la cameriera aveva dato le dimissioni di fronte alle domande ricevute dalla Reyes.

La domestica accetterà di fare ritorno nell'abitazione di Arturo e Felipe avrà intenzione di far uscire dalla prigione Flora. Pena risolverà la questione in quanto si presenterà in commissariato e dirà di essere stato lui a macchiarsi dell'omicidio dell'indiano. Ursula verrà a conoscenza del fatto che Carmen è viva e la Dicenta farà i conti con la paura di una vendetta della cameriera. Carmen chiederà a Fabian di potersi nascondere nella sua soffitta in modo da non farsi trovare dai suoi nemici.

I Palacios faranno ritorno a calle Acacias e Trini racconterà a Susana di essere stata coinvolta in un incidente automobilistico.