Continuano gli appuntamenti in compagnia della soap opera turca 'Bitter sweet-ingredienti d'amore' che è tornata in onda sul piccolo schermo dopo la pausa estiva durata fino al 19 agosto. Le anticipazioni delle puntate che vanno da lunedì 26 fino a venerdì 30 agosto svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Ferit. Quest'ultimo riuscirà a ricucire i rapporti con la moglie e arriverà il giorno di compleanno del dottor Aslan che diventerà un evento importante.

La giovane Piran deciderà di non farsi trovare impreparata rispetto al compleanno del marito e organizzerà una festa a sorpresa per Ferit invitando i vecchi amici dell'imprenditore.

Nazli pensa all'idea di dare delle lezioni di cucina

Arriverà in città una ragazza di nome Pelin che ha un legame con il passato dell'affarista e avrà un conto in sospeso con lo zio di Bulut. Hakan avrà intenzione di ingaggiare una spia che possa essere presente all'interno dell'azienda di Ferit in modo da tenere sotto controllo il rivale.

Fatos, dal canto suo mostrerà la speranza di fare un salto di qualità a livello lavorativo e avrà un appuntamento con uno stilista molto famoso. Ferit (Can Yaman) si metterà alla ricerca di Tahir con il quale avrà urgente bisogno di chiarire una situazione e Nazli penserà a un'idea che potrebbe risultare vincente. La Piran comincerà a dare delle lezioni di cucina per dare maggiore risalto al ristorante mentre, nel corso della festa a sorpresa, emergeranno delle novità.

L'Aslan crede alle parole dell'ex fidanzata

Ferit e Nazli daranno vita a un'intesa importante mettendo da parte le incomprensioni ma la presenza di Pelin provocherà dei problemi alla coppia, in quanto la ragazza ha un desiderio di vendetta nei confronti dell'ex fidanzato. Nazli verrà a sapere che Pelin è l'ex fidanzata dell'Aslan e nasceranno delle incomprensioni tra i due coniugi. La nuova arrivata vorrà parlare con Ferit per metterlo al corrente di un retroscena e svelerà all'imprenditore della notizia falsa raccontata da Hakan (Necip Memili) e Demet (Alara Bozbey) riguardo al suo aborto.

L'Aslan crederà alla versione dei fatti raccontata dall'ex compagna e si metterà alla ricerca di Pelin per giungere a un chiarimento con la ragazza, senza avvisare Nazli della questione. Cihan, dal canto suo spingerà Ferit a impegnarsi in nuovi investimenti, mentre Demet vorrà registrare la confessione del marito per mettere nei guai Hakan. La cuoca comincerà ad avere dei dubbi riguardo alla fedeltà di Pelin e troverà una foto di Ferit in compagnia dell'ex fidanzata.

Infine Demet vorrà mettere in atto un piano di vendetta nei confronti del marito ma Hakan riuscirà ad accordarsi con Pelin.